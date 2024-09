Ashvin Balaruban (FCT) reagiert nach der Niederlage (0-2) im Fussball Schweizer Cup. Bild: keystone

GC erneut zu stark für Thun – auch der FC Sion gibt sich keine Blösse

Der 100. Schweizer Cup bringt den Unterklassigen bislang kein Glück. Zum Auftakt der zweiten Hauptrunde geben sich GC beim Challenge-League-Leader Thun sowie Sion und Yverdon keine Blösse.

Thun – GC

Zumindest im Cup verschaffen sich die Grasshoppers ab und zu ein Erfolgserlebnis. Die heikle Aufgabe beim FC Thun meisterten die Zürcher, die in der Meisterschaft mit nur einem Sieg aus sechs Spielen Drittletzter sind, glanzlos, aber effizient. Die Berner Oberländer machten mehrheitlich das Spiel, ohne jedoch etwas Zählbares herauszuholen. Das vorentscheidende Tor erzielte der deutsche GC-Neuzugang Sonny Kittel nach etwas mehr als einer halben Stunde.

Sonny Andreas Kittel (GC), links, gegen Dominik Franke (FCT), rechts, im Fussball Schweizer Cup, Runde 2, zwischen dem FC Thun und dem Grasshopper Club Zürich. Bild: keystone

Die Thuner zunächst unternahmen einiges, um die knappe Niederlage in der Barrage um den Aufstieg gegen GC zu rächen. Bereits nach drei Minuten scheiterte Tresor Samba aus kurzer Distanz am Zürcher Goalie Justin Hammel. Es sollte allerdings die beste Chance bleiben. Auf der Gegenseite schlug es gleich mit dem ersten Torschuss hinter Thuns Goalie Nino Ziswiler ein. Eine weite und hohe Flanke des Schweden Noah Persson nutzte Kittel in seinem ersten Einsatz für GC mit einer sehenswerten Direktabnahme.

Den Vorsprung verwaltete GC in der Folge sicher. Acht Minuten vor Schluss nahm Nikolas Muci mit dem 2:0 nach einem Konter dann die Spannung aus dem Spiel. Für das offensiv zu harmlose Thun resultierte im achten Ernstkampf der Saison die erste Niederlage.

Thun (ChL) – Grasshoppers 0:2 (0:1).

SR Wolfensberger.

Tore: 34. Kittel 0:1. 83. Muci 0:2.

YF Juventus – Sion

Keine Blösse gab sich auch der FC Sion. Auf dem Zürcher Juchhof sorgten der Franzose Théo Bouchlarhem (27.) und Kevin Bua (56.) vom Penaltypunkt für einen standesgemässen 2:0-Sieg beim Erstligisten YF Juventus.

Kevin Bua (SIO) (rechts) jubelt mit Theo Bouhlarhem (SIO) (links) nach seinem Tor zum 0:2 im Sechzehntelfinalspiel des Schweizer Cup. Bild: keystone

YF Juventus (1.) – Sion 0:2 (0:1).

SR Von Mandach.

Tore: 27. Bouchlarhem 0:1. 56. Bua (Penalty) 0:2.

Emmen – Yverdon

Das in der Super League ähnlich schlecht wie GC gestartete Yverdon-Sport erlebte in Emmen einen Horrorstart. Der Verteidiger Marc Koch traf bereits in der 3. Minute für den interregionalen Zweitligisten. Mitchy Ntelo und Hugo Komano wendeten das Blatt aber noch vor der Pause für die Waadtländer.

Mitchy Ntelo, rechts, von Yverdon beim Tor zum 1:2 vor Marco Macolino, links, von Emmen beim Schweizer Cup. Bild: keystone

Emmen (2. int.) – Yverdon 1:2 (1:2).

SR Schärli.

Tore: 3. Koch 1:0. 10. Ntelo 1:1. 36. Komano 1:2.