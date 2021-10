Keine Ungenügende: Das sind die Noten der Nati-Spieler gegen Nordirland

Keiner ungenügend: Das sind die Noten der Nati-Spieler beim 2:0 gegen Nordirland

Die Schweizer Fussballer gewinnen beim 2:0 gegen Nordirland erstmals unter Murat Yakin in der WM-Qualifikation. Wer hat überzeugt? Wer muss sich am Dienstag in Litauen steigern? Lesen Sie unsere Einzelkritik.

Etienne Wuillemin / ch media

Mit dem 2:0-Sieg gegen Nordirland haben die Schweizer Spieler ihre Pflicht erfüllt. Den 2. Platz in der Gruppe C der WM-Qualifikation haben sie damit fast auf sicher.