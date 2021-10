Ein Gratis-Punkt zum Start: Der amtierende Weltmeister Frankreich qualifizierte sich schon 15 Mal. Bild: imago sportfotodienst

Quizzticle

83 Länder qualifizierten sich bisher für eine Fussball-WM – wie viele davon kennst du?

Dario Bulleri Folgen

Am Montag startete bei vielen Nationalteams die Vorbereitung für die anstehenden Länderspiele. Dabei haben alle Mannschaften ein grosses Ziel: die Qualifikation für die Fussball-WM 2022 in Katar.

Die Austragung im Nahen Osten wird dabei die 22. Weltmeisterschaft sein. An den bisherigen 21 Turnieren nahmen 83 verschiedene Mannschaften teil, mit Gastgeber Katar wird bei der kommenden Austragung das 84. Team seine Premiere haben. Doch an wie viele all dieser Teams kannst du dich noch erinnern?

Die Regeln:

Zähle alle Länder auf, deren Nationalmannschaft mindestens einmal an einer Fussball-Weltmeisterschaft mitgemacht hat.

Als Hinweis dient dir einerseits die Angabe, wie häufig sich ein Team schon qualifizieren konnte, und anderseits das Jahr, in welchem das Team zum letzten Mal teilnehmen durfte.

Gesucht ist der Name, unter welchem das Land bei der Teilnahme bekannt war. Es können also auch Länder gesucht sein, die nicht mehr existieren.

Du musst nicht auf Enter drücken. Ist ein Name richtig, wird er automatisch in die Lücke gefüllt.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!