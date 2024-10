Manuel Neuer nach dem Gegentor bei Aston Villa. Bild: keystone

Historische Bayern-Niederlage – das sagt Goalie Neuer zu seinem Patzer

Der FC Bayern kassiert bei Aston Villa seine erste Saisonpleite. Beim Gegentor sieht Manuel Neuer nicht gut aus. Wie Münchens Kapitän die Szene einschätzt.

Im siebten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Vincent Kompany ist es passiert: Rekordmeister Bayern München musste seine erste Niederlage in dieser Saison hinnehmen. Historisch sind ihre Ausmasse nicht deshalb, sondern weil die Bayern damit zum ersten Mal nach 41 Spielen (oder nach über 7 Jahren) in der Gruppen- oder Ligaphase in der Champions League wieder eine Partie verloren haben.

Am 2. Spieltag der Champions League setzte es ein 0:1 bei Aston Villa. Ausgerechnet Kapitän Manuel Neuer gab beim Gegentor durch Jhon Duran (79.) keine gute Figur ab.

Wie gewohnt steht der Ex-Nationaltorwart weit vor seinem Kasten, als ein langer Ball von Aston Villa in Bayerns Hälfte gespielt wird. Neuer steht an der Strafraumkante, entscheidet sich, dem Ball entgegenzulaufen, um ihn abfangen zu können. Als er merkt, dass er nicht vor Villa-Angreifer Duran, der sich im Laufduell mit Dayot Upamecano befindet, an den Ball kommen wird, stoppt er und will zurück in sein verwaistes Tor eilen. Doch da ist es schon zu spät.

Das Tor des Abends im Villa Park. Video: SRF

Duran hat den Stellungsfehler Neuers erkannt und sucht mit seinem ersten Kontakt direkt den Abschluss. Er trifft den Ball optimal. Die Kugel fliegt vorbei am sich vergeblich streckenden Neuer und springt ins Tor. Der Siegtreffer für das Premier-League-Team aus Birmingham.

«Vielleicht kann ich zwei Meter weiter hinten stehen», räumte Neuer später am DAZN-Mikrofon ein, sagte aber auch: «Er (Duran, d. Red.) hat den Ball sehr gut getroffen. Wer bisher alle Spiele von uns gesehen hat, der weiss genau, dass ich bei jedem Spiel so gespielt habe. Von daher ist das auch ein bisschen unser Spiel. Das ist gerade in Ballbesitz sehr wertvoll, und auch gegen den Ball.» Kompany verlange von ihm diese Spielweise und er glaube auch nicht, dass sich dies jetzt ändern werde, so Neuer weiter.

Diesmal jedoch ging die riskante Spielweise schief und führte zur ersten Pleite unter Kompany. Zur Mannschaftsleistung sagte Neuer: «Ich denke nicht, dass wir ein schlechtes Spiel gemacht haben, aber auch nicht unser allerbestes. Dennoch hatten wir unsere Chancen, aber die haben wir nicht ins Tor gebracht.» (ram/t-online)