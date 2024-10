Grosser Jubel bei Lille nach dem Schlusspfiff. Bild: keystone

Lille schockt Real Madrid – Zakaria rettet Monaco einen Punkt – Villa schlägt die Bayern

YB-Bezwinger Aston Villa fügt Bayern München in der 2. Runde der Champions League mit einem 1:0-Heimsieg die erste Niederlage der Saison bei. Auch die Madrider Klubs verlieren in der Ferne.

Aston Villa – Bayern München 1:0

Die Bayern hatten gegen die von Trainer Unai Emery taktisch clever eingestellten Engländer zwar mehr vom Spiel und mehr Chancen, wiederholt brachte Villas Offensive um Stürmer Ollie Watkins die deutsche Hintermannschaft aber mit schnellen Gegenstössen in Bedrängnis.

Der freche Siegtreffer durch Joker Jhon Duran, der in der 79. Minute aus grosser Distanz den zu weit aus dem Tor gerückten Manuel Neuer überlobte, überraschte deshalb nur bedingt.

Auch die Einwechslung des leicht angeschlagenen Jamal Musiala auf die zweite Halbzeit verhalf den in dieser Saison bis zum 1:1 gegen Leverkusen am letzten Wochenende im Vorwärtsgang brandgefährlichen Gästen in Birmingham nicht zum Torerfolg. Auf das 9:2 gegen Dinamo Zagreb zum Auftakt folgte der erste Nuller.

Aston Villa - Bayern München 1:0 (0:0)

SR Petrescu.

Tor: 79. Duran 1:0.

Liverpool – Bologna 2:0

Remo Freuler, Dan Ndoye und Michel Aebischer sind mit Bologna nach einem 0:2 in Liverpool weiter ohne Sieg. Auswärts in England waren die Italiener nicht chancenlos, aber am Ende zu wenig konsequent. Die Tore für Alexis Mac Allister und Mohamed Salah.

Das 1:0 für Liverpool. Video: SRF

Liverpool - Bologna 2:0 (1:0)

SR Dabanovic.

Tore: 11. Mac Allister 1:0. 75. Mohamed Salah 2:0.

Bemerkungen: Bologna mit Freuler (bis 84.), Aebischer (ab 61.) und Ndoye (bis 79.).

Dinamo Zagreb – Monaco 2:2

Denis Zakaria rettet der AS Monaco auswärts bei Dinamo Zagreb einen Punkt. Die Monegassen waren in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Rückstand geraten und kassierten nach 66 Minuten das 0:2. Darauf folgt aber eine baldige Reaktion. In der 90. Minute übernahm Captain Zakaria dann die Verantwortung und verwertete einen Penalty souverän.

Dinamo Zagreb - Monaco 2:2 (1:0)

SR Osmers.

Tore: 45. Sucic 1:0. 66. Baturina 2:0. 74. Salisu 2:1. 89. Zakaria (Penalty) 2:2.

Bemerkungen: Monaco mit Köhn, Zakaria und Embolo (bis 46.).

Lille – Real Madrid 1:0

Der eine Stunde lang ohne Kylian Mbappé angetretene Titelverteidiger Real unterlag bei Lille, dem Klub von Mbappés verletztem jüngeren Bruder Ethan, durch einen verwerteten Penalty von Jonathan David vor der Halbzeitpause 0:1.

Lille - Real Madrid 1:0 (1:0)

SR Mariani.

Tor: 45. David (Penalty) 1:0.

Leipzig – Juventus 2:3

Weiterhin ohne Punkt sind genau wie Schwesterklub Salzburg die Roten Bullen von Leipzig. Eigentlich standen alle Zeichen auf Sieg: RB führte dank zwei Toren von Sesko und durfte nach einer roten Karte gegen Juve-Goalie Di Gregorio (59. Minute, Handspiel) auch noch in Überzahl agieren. Doch Juventus zeigte einen wahnsinnigen Effort, schoss in Unterzahl zwei Tore und brachte die Führung über die Zeit. Das Siegtor schoss Francisco Conceição mit einem herrlichen Solo-Effort.

Leipzig - Juventus Turin 2:3 (1:0)

SR Letexier.

Tore: 30. Sesko 1:0. 50. Vlahovic 1:1. 65. Sesko (Penalty) 2:1. 68. Vlahovic 2:2. 82. Francisco Conceição 2:3.

Bemerkungen: 59. Rote Karte gegen Di Gregorio (Juventus Turin, Handspiel).

Benfica Lissabon – Atlético Madrid 4:0

Atlético Madrid ging bei Zeki Amdounis Benfica Lissabon 0:4 unter. Der nach einer Stunde eingewechselte Amdouni holte den Penalty heraus, der zum vierten Treffer führte.

Benfica Lissabon - Atlético Madrid 4:0 (1:0)

SR Gözübüyük.

Tore: 13. Aktürkoglu 1:0. 52. Di Maria (Penalty) 2:0. 75. Bah 3:0. 84. Kökcü (Penalty) 4:0.

Bemerkungen: Benfica Lissabon mit Amdouni (ab 60.).

Graz – Brügge 0:1

Ein Schweizer Duell, das keines war: Bei Sturm Graz fehlte Gregory Wüthrich weiterhin verletzt, bei Brügge spielte Ardon Jashari 90 Minuten durch, kam aber auf der für ihn ungewohnten Position des Innenverteidigers zum Einsatz, wo er beim 0:1-Auswärtssieg seines Teams unauffällig blieb.

Sturm Graz - FC Brügge 0:1 (0:1)

SR Aghayev.

Tor: 23. Tzolis 0:1.

Bemerkungen: Sturm Graz ohne Wüthrich (verletzt). FC Brügge mit Jashari.

Girona – Feyenoord 2:3

Jordan Lotomba hat mit Feyenoord Rotterdam in der 2. Runde der Champions League den ersten Sieg errungen. Der Schweizer Aussenverteidiger gewann beim spanischen Emporkömmling Girona 3:2.

Unter der souveränen Leitung von Urs Schnyder, der in seiner ersten Champions-League-Partie neunmal die Gelbe Karte zückte und zweimal auf den Penaltypunkt zeigte, traf Girona zweimal ins eigene Tor – das zweite Mal durch Ladislav Krejci zum 2:3 in der 79. Minute. Die beiden berechtigten Foulpenaltys, je einer pro Team, wurden von den Goalies gehalten. Für den Champions-League-Debütanten Girona war es nach dem 0:1 bei Paris Saint-Germain die zweite Niederlage.

Girona - Feyenoord Rotterdam 2:3 (1:2)

SR Schnyder.

Tore: 19. Lopez 1:0. 23. Herrera (Eigentor) 1:1. 33. Milambo 1:2. 73. Van de Beek 2:2. 79. Krejci (Eigentor) 2:3.

Bemerkungen: Feyenoord Rotterdam mit Lotomba (bis 83.). Champions-League-Debüt von Schiedsrichter Urs Schnyder. 36. Gazzaniga (Girona) hält Penalty von Ueda. 67. Wellenreuther (Feyenoord Rotterdam) hält Penalty von Miovski.

Schachtar Donezk – Atalanta 0:3

Im zweiten frühen Spiel des Tages gewann Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo in Gelsenkirchen gegen Schachtar Donezk 3:0. Der Zürcher Berat Djimsiti eröffnete das Skor für die Italiener. Kurz vor der Pause erhöhte Ademola Lookman und gleich nach dem Seitenwechsel traf Raoul Bellanova zum 3:0-Endstand.

Schachtar Donezk - Atalanta Bergamo 0:3 (0:2)

SR Pinheiro.

Tore: 21. Djimsiti 0:1. 44. Lookman 0:2. 48. Bellanova 0:3. (abu/sda)