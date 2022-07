Die Niederlande schlagen Portugal. Bild: keystone

Niederlande schlagen Portugal trotz Corona-Ausfall von Star-Stürmerin

Im anderen Spiel der Schweizer Gruppe C an der Frauen-EM in England kommt die Niederlande zum ersten Sieg. Der Titelverteidiger bezwingt den erneut starken Aussenseiter Portugal 3:2.

Der herrliche Treffer von Van de Donk zum 3:2 für die Niederlande. Video: SRF

Nachdem der Favorit bereits nach einer guten Viertelstunde 2:0 in Führung lag, machten die Portugiesinnen wie schon am Samstag beim 2:2 gegen die Schweiz einen Zweitore-Rückstand wett. Doch die Niederländerinnen, die ohne ihre an Corona erkrankte Rekordtorschützin Vivianne Miedema antreten mussten, hatten noch eine Antwort parat. Nach 62 Minuten traf Danielle van de Donk mit einem sehenswerten Schlenzer von der Strafraumgrenze für die Elftal zum Sieg.

Das Resultat bedeutet, dass die Schweizerinnen das Schicksal weiterhin in den eigenen Füssen haben. Mit einem Sieg am Sonntag im abschliessenden Gruppenspiel gegen den haushohen Favoriten Niederlande, der zusammen mit Schweden die Rangliste mit vier Punkten anführt, wäre für das Team von Nils Nielsen die Viertelfinal-Qualifikation perfekt. (abu/sda)