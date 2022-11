Deutschland-Besieger Japan enttäuscht – Costa Rica siegt nach Defensivfehler knapp

Dank der gnadenlosen Effizienz des Teams von Trainer Luis Suarez bei seiner einzigen Torchance, der ein unnötiger Ballverlust Japans in Strafraumnähe vorangegangen war, ist in der Gruppe E alles wieder offen. Damit dürften auch die Deutschen wieder optimistischer auf die verbleibenden Spiele blicken. Dank des Siegs von Costa Rica könnte Deutschland selbst bei einer Niederlage am Sonntagabend gegen Spanien noch aufs Weiterkommen hoffen.

Und trotzdem müssen sich die Japaner den Mittelamerikanern geschlagen geben. Nichts zu sehen vom Tempo und den schnellen Vorstössen, die das Team von Hajime Moriyasu gegen Deutschland noch zum überraschenden 2:1-Erfolg gebracht haben. Dafür standen die Costa-Ricaner zu kompakt, liessen der japanischen Offensive um die Bundesliga-Spieler Daichi Kamada und Ritsu Doan zu wenig Räume. Erst als Japan bereits in Rückstand lag, kamen doch noch einige gute Chancen. Doch PSG-Profi Navas wehrte alles ab, was auf sein Tor kam.

Zuvor hatte Japan nach der Pause das Spieldiktat übernommen, in der ersten Halbzeit neutralisierten sich die beiden Teams und blieben ohne Torschuss. Und auch im zweiten Abschnitt blieben die zwingenden Chancen lange aus, und wenn doch mal ein Ball aufs Tor flog, wehrte Costa Ricas Goalie Keylor Navas ab. Doch war Japan bis zum Gegentor deutlich überlegen. Fullers Schlenzer blieb so auch der einzige Schuss, der auf Gondas Tor kam.

Plötzlich steht der Spielverlauf auf dem Kopf. In der 81. Minute zieht Keysher Fuller von innerhalb des Strafraums ab und bezwingt den japanischen Goalie Shuichi Gonda mit einem Schlenzer. Dabei war dieser nicht besonders stramm geschossen – der Geschwindigkeitsmesser zeigte kaum über 35 Kilometer pro Stunde an. Dennoch gleitet der Ball dem etwas vor dem Tor stehenden Gonda durch die Hände hindurch ins Tor.

