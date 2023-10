Dortmund schafft gegen Union Berlin eine starke Wende. Bild: www.imago-images.de

BVB schafft grosse Wende gegen Union – Guirassy ballert Stuttgart an die Spitze

Mehr «Sport»

Bundesliga

Dortmund – Union Berlin 4:2

Urs Fischer kommt mit Union Berlin weiter nicht vom Fleck. Bei Borussia Dortmund kassieren die «Eisernen» die fünfte Bundesliga-Niederlage in Serie. Zwar gelingt Union nach frühem Rückstand die schnelle Wende, doch in der zweiten Halbzeit sind die Berliner in der Abwehr mal wieder zu anfällig. Nico Schlotterbeck, Julian Brandt und Julian Ryerson sorgen so schliesslich für einen komfortablen 4:2-Sieg für den BVB.

Brandt macht mit dem 3:2 die BVB-Wende perfekt. Video: streamja

Leipzig – Bochum 0:0

RB Leipzig muss gegen den VfL Bochum einen herben Rückschlag verkraften. Die «Roten Bullen» kommen gegen den krassen Aussenseiter nach totaler Dominanz und zwei verschossenen Elfmetern nicht über ein 0:0 hinaus. Grosse Figur bei Bochum war Keeper Manuel Riemann, der nicht nur die beiden Penaltys von Xavi Simons und Emil Forsberg parierte, sondern auch sonst eine überragende Leistung zeigte.

Riemann hält auch den Penalty von Forsberg. Video: streamja

Stuttgart – Wolfsburg 3:1

Der Höhenflug des VfB Stuttgart hält weiter an und er hat auch gegen den VfL Wolfsburg einen Namen: Serhou Guirassy. Der 27-jährige Guineer erzielt beim 3:1-Sieg sämtliche Treffer der Schwaben. Den 1:1-Ausgleich per Elfmeter verschuldet «Wölfe» Cédric Zesiger, danach setzt sich Guirassy zweimal gekonnt gegen die gegnerischen Abwehrspieler durch. Damit steht der VfB-Toptorjäger nach sieben Spielen bei unfassbaren 13 Treffern.

Guirassy bringt Stuttgart mit dem 2:1 erstmals in Front. Video: streamja

Augsburg – Darmstadt 1:2

Aufsteiger Darmstadt feiert bei FC Augsburg mit einem verdienten 2:1 den zweiten Saisonsieg. Tim Skarke bringt die Gäste kurz nach der Pause mit 1:0 in Führung, Tobias Kempe legt später per Elfmeter nach. Der Ex-St.Galler Ermedin Demirovic kann kurz vor Schluss nur noch verkürzen. Dank des zweiten Dreiers lassen die «Lilien» die Abstiegsplätze vorerst etwas hinter sich, während sich Augsburg weiter nach hinten orientieren muss.

Skarke mit dem 1:0 für Darmstadt. Video: streamja

Die Tabelle:

Premier League

Luton – Tottenham 0:1

Auch ohne Harry Kane läuft es bei Tottenham Hotspur weiter blendend: Bei Aufsteiger Luton Town siegen die «Spurs» mit trotz einer kompletten Halbzeit in Unterzahl mit 1:0. Yves Bissouma sah in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die Gelb-Rote Karte, den goldenen Treffer erzielt Micky van de Ven kurz nach der Pause. Damit übernehmen die Nordlondoner zumindest vorübergehend die Tabellenspitze.

Der Siegtreffer für Tottenham durch Van de Ven. Video: streamja

Die Tabelle:

Serie A

Inter – Bologna 2:2

Inter lässt auch im zweiten Heimspiel in Folge Punkte liegen. Gegen Bologn, das mit Remo Freuler, Dan Ndoye und Michel Aebischer in der Startaufstellung antritt, kommt das Team von Nati-Goalie Yann Sommer trotz einer 2:0-Führung nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Francesco Acerbi und Lautaro Martinez bringen die «Nerazzurri» in der Startviertelstunde mit 2:0 in Führung, doch Bologna schlägt durch Riccardo Orsolini per Penalty und Joshua Zirkzee noch zurück. Sommer trifft bei beiden Gegentreffern keine Schuld.

Inter Mailand - Bologna 2:2 (2:1)

Tore: 11. Acerbi 1:0. 13. Martinez 2:0. 19. Orsolini (Penalty) 2:1. 52. Zirkzee 2:2.

Bemerkungen: Inter Mailand mit Sommer, Bologna mit Aebischer, Freuler und Ndoye (bis 61.).

Die Tabelle:

Primera Division

Die Tabelle:

Ligue 1

Die Tabelle:

(pre)