Sport

Fussball

Abseits von BVB-Haaland? Paderborn-Trainer Baumgart wettert nach Pokal-Out



Bild: keystone

«Ich bin keine Aktiengesellschaft» – Haalands Tor in der Verlängerung sorgt für Ärger

Borussia Dortmund steht nach einer Zitterpartie im Viertelfinal des DFB-Pokals. Gegen Zweitligist Paderborn muss der BVB allerdings in die Verlängerung. Dort werden die Schwarz-Gelben – wie so oft in dieser Saison – von Erling Haaland erlöst.

Doch der 3:2-Siegtreffer in der 95. Minute sorgt für hitzige Diskussionen. Auf den TV-Bildern ist es kaum definitiv zu erkennen, doch Haaland scheint aus einer Abseitsposition gestartet zu sein.

«Es geht für uns um zwei Millionen! Ich bin keine Aktiengesellschaft, wir kämpfen um jede müde Mark.»

Nach minutenlangen Diskussionen mit dem Videoassistenten in Köln entscheidet Schiedsrichter Tobias Stieler schliesslich, das Tor zu geben.

Bild: screenshot sportschau

Die Begründung: Paderborns Svante Ingelsson grätscht beim Pass von Thomas Delaney auf Haaland nach dem Ball, berührt ihn aber – wenn überhaupt – nur hauchdünn. Stieler interpretiert das als ein absichtliches Spielen des Balls, weshalb es auch kein Abseits sein kann. Für den Video-Assistenten ist es unmöglich aufzulösen, ob Ingelsson den Ball tatsächlich berührt oder nicht.

Ein Entscheid, den Paderborns Trainer Steffen Baumgart fuchsteufelswild macht. Im Interview mit der Sportschau redet sich der 49-Jährige in Rage: «So ein Spiel so abzugeben, daraus eine Berührung des Balles zu machen, ist frech. Nicht rauszugehen, um sich das anzugucken, das ärgert mich. Da machen wir uns zum Affen. Respekt bedeutet auch, sich den Scheiss anzugucken, und nicht den Kleinen wieder in den Arsch zu treten. Es geht für uns um zwei Millionen! Ich bin keine Aktiengesellschaft, wir kämpfen um jede müde Mark.»

Paderborns Uwe Hünemeier erklärt bei Sky, dass der Schiedsrichter seinen Teamkollegen Ingelsson gefragt habe, ob er den Ball berührt hätte. Der Spieler habe das verneint, worüber der Schiedsrichter dann gelacht habe: «So nach dem Motto: ‹Ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt›.»

Diese konnte durch die TV-Bilder, die dem #VAR vorliegen, nicht zweifelsfrei widerlegt werden. Aus diesem Grund blieb die Feld-Entscheidung bestehen. (2/2) #BVBSCP #VAC — DFB-Schiedsrichter (@dfbschiris) February 2, 2021

Die Diskussionen um die Partie waren so heftig, dass sich auch der Deutsche Fussball-Bund (DFB) über den offiziellen Schiedsrichter-Account auf Twitter in die Diskussion einschaltete und die Szene erklärte.

Deine Meinung ist gefragt: Wie hättest du entschieden? Es findet eine absichtliche Berührung statt: kein Abseits und Tor. Es findet eine Berührung statt, aber sie ist nicht entscheidend: Abseits und kein Tor. Es findet keine Berührung statt: Abseits und kein Tor. Ich weiss es nicht.

Auch Collinas Erben melden sich danach noch auf Twitter. Sie sagen: «Stieler selbst hat den Ballkontakt wahrgenommen, es war also nicht der VAR, der ihn ermittelt hat. Das erklärt auch, warum es kein Review gab», und argumentieren, dass Stieler den Ballkontakt im leeren Stadion vor allem auch akustisch wahrgenommen haben könne. (abu)

Zu dieser Wahrnehmung könnte auch gehört haben, dass Stieler – aufgrund des fehlenden Publikums – den Ballkontakt akustisch wahrgenommen hat. Wenn ich nicht irre, hört man ihn nämlich tatsächlich. (Dank an @Poddi92!) https://t.co/vEhA4uKci2 — Collinas Erben (@CollinasErben) February 2, 2021

