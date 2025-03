GC kämpft gegen Sion lange unglücklich, belohnt sich am Ende aber doch noch. Bild: keystone

Last-Minute-Erlösung – GC gleicht gegen Sion in der 94. Minute aus

GC – Sion 1:1

Die Grasshoppers holen in der 28. Runde der Super League gegen Sion in letzter Sekunde einen Punkt. Nikolas Muci trifft in der Nachspielzeit zum verdienten Ausgleich.

Lange Zeit rannte GC vergeblich an, liess zahlreiche Chancen aus. Die beste Möglichkeit vergab Bryan Lasme, der in der Schlussphase das Kunststück vollbrachte, den Ball nach einem Abpraller vom Pfosten aus drei Metern neben das leere Tor zu schiessen.

Schliesslich war es der eingewechselte Nikolas Muci, der das wegen zahlreicher Sperren ersatzgeschwächte Heimteam in der 4. Minute der Nachspielzeit doch noch erlöste.

Muci trifft in der 94. Minute zum vielumjubelten 1:1 für GC. Video: SRF

Dass die Grasshoppers, die nach der Roten Karte gegen Numa Lavanchy in den letzten 20 Minuten in Überzahl agieren konnten, so lange einem Rückstand hinterherliefen, hatten sie sich selber zuzuschreiben. Allein Nestory Irankunda hatte die Führung in der ersten Halbzeit dreimal auf dem Fuss. Zweimal vergab er aus bester Position kläglich, einmal scheiterte der 19-jährige Australier mit seinem Distanzschuss am Pfosten. Auch Sonny Kittels Freistoss vom Strafraumeck klatschte nur an die Torumrandung.

Auf der anderen Seite entwickelte sich ein Privatduell zwischen Benjamin Kololli und Manuel Kuttin, der den gesperrten Justin Hammel im Tor von GC ersetzte. Gleich mehrfach probierte es Kololli aus der Distanz. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schliesslich traf der Winterneuzugang vom FC Basel mittels Freistoss aus rund 25 Metern, wobei Kuttin keine allzu gute Figur abgab.

Das Freistosstor von Kololli zum 1:0 für Sion. Video: SRF

Bis tief in die Nachspielzeit sah es so aus, als würde Kolollis Treffer den Gästen den ersten Sieg auf fremdem Platz nach zuvor fünf Auswärtsniederlagen am Stück einbringen.

Grasshoppers - Sion 1:1 (0:1)

4071 Zuschauer. - SR Tschudi.

Tore: 45. Kololli 0:1. 94. Muci (Schmitz) 1:1.

Grasshoppers: Kuttin; Schmitz, Paskotsi, Ndenge, Persson; Hassane (74. Muci); Irankunda (82. Schürpf), Abels (61. Veron Lupi), Kittel (61. Morandi), Choinière; Bojang (61. Lasme).

Sion: Fayulu; Lavanchy, Hajrizi, Diouf, Barba; Berdayes, Kabacalman (91. Kasami), Sow, Bouchlarhem (84. Chipperfield); Kololli (84. Bouriga); Sorgic (74. Hefti).

Bemerkungen: 71. Rote Karte gegen Lavanchy (Handspiel). Verwarnungen: 37. Irankunda, 45. Bojang, 75. Kabacalman. (pre/sda)

Für Sion ist das Remis eher zum Haareraufen. Bild: keystone