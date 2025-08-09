sonnig31°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Marc-André ter Stegen bei Barça abgesägt – und wieder zu Captain ernannt

April 26, 2025, Sevilla, Sevilla, SPAIN: Marc-Andre ter Stegen of FC Barcelona, Barca gestures during the Spanish Cup, Copa del Rey, Final football match played between FC Barcelona and Real Madrid at ...
Marc-André ter Stegen und der FC Barcelona nähern sich wieder an.Bild: www.imago-images.de

Wende bei ter Stegen: Der Goalie kommt Barça entgegen und ist wieder Captain

Zuletzt eskalierte der Streit zwischen dem FC Barcelona und Torwart Marc-André ter Stegen. Nun gibt es jedoch eine überraschende Wendung.
09.08.2025, 15:1909.08.2025, 15:19
Mehr «Sport»
Ein Artikel von
t-online

Marc-André ter Stegen und der FC Barcelona haben in ihrem Streit eine Einigung erzielt. Der deutsche Nationaltorhüter hat zugestimmt, seine medizinischen Daten an die spanische Liga weiterzugeben. Damit stellte Barça das Disziplinarverfahren gegen den 33-Jährigen ein und setzte ihn mit sofortiger Wirkung wieder als Kapitän ein.

Noch am selben Tag hatte sich ter Stegen nach zweiwöchiger Funkstille erstmals öffentlich geäussert. In einem längeren Instagram-Post erklärte er, dass er sich falsch dargestellt fühle. Über ihn seien viele Dinge gesagt worden, «manche davon völlig haltlos». Zugleich betonte er seine Verbundenheit mit Klub, Stadt und Fans und kündigte an, eine gemeinsame Lösung anstreben zu wollen – die nun schnell gefunden wurde.

Barcelona will Ersatz registrieren

Zuvor war der Konflikt deutlich eskaliert. Hintergrund war, dass ter Stegen dem Verein offenbar nicht erlaubt hatte, seinen Verletzungsbericht an die medizinische Kommission der Liga weiterzuleiten. Barça reagierte darauf mit einem Disziplinarverfahren und entzog dem Torhüter das Kapitänsamt.

Der Keeper war kürzlich erneut am Rücken operiert worden. In den sozialen Medien sprach er von einer Ausfallzeit von drei Monaten. Der Klub rechnete hingegen mit mindestens vier Monaten Pause.

In diesem Fall kann Barça gemäss der in Spanien geltenden finanziellen Fairplay-Regeln 80 Prozent des Gehalts des ausfallenden Spielers nutzen, um einen neuen Akteur registrieren zu lassen. Pikanterweise handelt es sich dabei um Joan García, den die Katalanen im Sommer für rund 25 Millionen Euro als neue Nummer eins von Espanyol Barcelona verpflichtet hatten. (nih/t-online)

Streit mit ter Stegen eskaliert: Barça eröffnet Verfahren gegen eigenen Goalie
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Real, Barça und? Diese Klubs wurden in Spanien schon Meister
1 / 11
Real, Barça und? Diese Klubs wurden in Spanien schon Meister

Real Madrid ist mit 36 Titeln spanischer Rekordmeister. Zuletzt holten die Königlichen den Titel im Jahr 2024.
quelle: keystone / mariscal
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Der Song zum Zoll-Drama
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
2
US-Regierung will Verwirrung um Zölle auf Goldbarren beenden
3
34 krass sexistische Werbungen, die tatsächlich mal gedruckt wurden
4
Novak Djokovic wird in Serbien als «Schande» und «falscher Patriot» beschimpft
5
Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
Meistkommentiert
1
Französischer Stürmer für Servette +++ Ugrinic und Chaiwa verlassen YB
2
Die Trump-Versteher: Warum die SVP jetzt neue Sündenböcke braucht
3
US-Zölle: Wie die Schweiz zurückschlagen könnte
4
Ist eine Welt voller Elend und Leiden im Sinne von Gott?
5
Zum internationalen Tag der Katze gibt es ....🐈‍⬛
Meistgeteilt
1
Selenskyj erteilt Trumps Plänen eine Abfuhr ++ Gipfeltreffen am Freitag
2
Auch wegen F-35-Jets: Viola Amherd holte sich bei Anwälten für 2,5 Millionen Franken Hilfe
3
Klare Sicht in den Himmel: Die Perseiden erhellen den Nachthimmel
4
Demokraten in US-Bundesstaat Texas lassen Frist verstreichen
5
Machen wir eine Zeitreise, gehen wir zusammen an die Street Parade der 90er!
Der Meister gewinnt das erste Gipfeltreffen: Genialer Shaqiri führt den FCB zum Sieg
Der FC Basel bezwingt im vorgezogenen Spiel der 4. Super-League-Runde die Young Boys 4:1. Matchwinner für den Meister ist Xherdan Shaqiri mit zwei Treffern.
In der vergangenen Saison war Shaqiri mit 18 Toren und 21 Vorlagen der überragende Mann im Basler Team. Und auch am Mittwochabend avancierte der Kraftprotz mit der Nummer 10 auf dem Rücken zum entscheidenden Akteur im St. Jakob-Park.
Zur Story