Premier League: Manchester City und Arsenal holen Punkte

Sommer gewinnt Goalie-Duell +++ Arsenal und ManCity zeigen im Titelrennen keine Nerven

Langsam aber sicher gehen die Titelrennen und die Abstiegskämpfe in den europäischen Ligen in die entscheidende Phase. Während für Yann Sommer mit Inter der «Scudetto» bereits unter Dach und Fach ist, glänzt der Nati-Torhüter einmal mehr mit einer Partie ohne Gegentor. Arsenal konnte im Fernduell gegen Manchester City vorlegen und Bologna mit den Nati-Spielern Freuler, Aebischer und Ndoye ist weiterhin auf Champions-League-Kurs.

Bundesliga

Mönchengladbach – Union Berlin 0:0

Das Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Union Berlin fand keinen Sieger. Beide Teams bleiben im Abstiegskampf.

Borussia Mönchengladbach und Union Berlin haben sich am Sonntagnachmittag 0:0 unentschieden getrennt. Durch das torlose Remis bleiben beide Mannschaften tief im Abstiegskampf. Gladbach ist mit 32 Punkten Tabellen-13. , Union rangiert mit 30 Zählern auf Platz 14.

Borussia Mönchengladbach - Union Berlin 0:0.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (verletzt).

Mainz – Köln 1:1

Der FSV Mainz 05 hat im Abstiegskampf der Bundesliga einen Befreiungsschlag verpasst. Das seit Februar von Bo Henriksen trainierte Team musste sich im Heimspiel gegen den 1. FC Köln mit einem 1:1 begnügen.

Bo Hendriksens Mainzer verpassen den Befreiungsschlag. Bild: keystone

Leandro Barreiro brachte das Heimteam, bei dem Silvan Widmer und Edimilson Fernandes im Verlauf der zweiten Halbzeit eingewechselt wurden, in der 29. Minute in Führung. Der Kölner Luca Waldschmidt verschoss unmittelbar nach der Pause einen Foulpenalty, Florian Kainz machte es in der 95. Minute besser und erzielte den insgesamt verdienten Ausgleich.

Damit belegen die Mainzer weiterhin den Barrage-Platz, der Vorsprung auf den Vorletzten aus Köln beträgt drei Runden vor Schluss fünf Punkte. Bochum sowie Union Berlin und Borussia Mönchengladbach, die sich am Sonntag torlos trennten, liegen nur knapp vor Mainz und sind im Abstiegskampf wohl noch auf Zähler angewiesen.

Mainz 05 - 1. FC Köln 1:1 (1:0).

Tore: 29. Barreiro 1:0. 95. Kainz (Penalty) 1:1.

Bemerkungen: 99. Rote Karte gegen Mwene (Mainz). 48. Waldschmidt (Köln) verschiesst Penalty. Mainz mit Widmer (ab 56.) und Fernandes (ab 64.).

Darmstadt – Heidenheim 0:1

Punkte hätte auch Darmstadt gebraucht, um sich die kleine Chance auf den Ligaerhalt zu wahren. Im Heimspiel gegen Heidenheim resultierte für den Tabellenletzten jedoch eine bittere 0:1-Niederlage. Damit steigen die «Lilien» bereits nach einem Jahr in der Bundesliga wieder in die Zweitklassigkeit ab.

Darmstadt 98 - Heidenheim 0:1 (0:0)

Tor: 90. Dovedan 0:1.

Premier League

Arsenal – Tottenham 3:2

Arsenal legt im Fernduell mit Manchester City vor. Das Team von Trainer Mikel Arteta gewinnt auswärts gegen Tottenham 3:2.

Nach einem unglücklichen Eigentor von Pierre-Emile Höjbjerg sorgten Bukayo Saka und Kai Havertz noch vor der Pause für die vermeintlich komfortable 3:0-Führung der Gäste. In der zweiten Halbzeit fanden die Gastgeber jedoch ins Spiel zurück und kamen dank einem Penalty in der 87. Minute zum Anschlusstreffer. Für mehr reichte es Tottenham jedoch nicht.

Arsenal entschied damit das zweite London-Derby innert sechs Tagen für sich. Am Dienstag hatten die Gunners gegen Chelsea 5:0 gewonnen.

Tottenham - Arsenal 2:3 (0:3).

Tore: 15. Höjbjerg (Eigentor) 0:1. 27. Saka 0:2. 38. Havertz 0:3. 64. Romero 1:3. 87. Son (Penalty) 2:3.

Nottingham – Manchester City

Manchester City reagierte mit einem 2:0-Auswärtssieg beim abstiegsbedrohten Nottingham Forest auf Arsenals Vorlage. Beim Titelverteidiger spielte Manuel Akanji in der Innenverteidigung durch, während Josko Gvardiol und Erling Haaland für die beiden Treffer besorgt waren. Damit bleibt City, das ein Spiel weniger als Arsenal absolviert hat, einen Zähler hinter den «Gunners».

Nottingham Forest - Manchester City 0:2 (0:1).

Tore: 32. Gvardiol 0:1. 71. Haaland 0:2.

Bemerkungen: Manchester City mit Akanji.

Serie A

Inter – Torino 2:0

Meister Inter Mailand gewinnt gegen Torino 2:0. Damit entscheidet Yann Sommer das Goalie-Duell mit Vanja Milinkovic-Savic für sich.

Yann Sommer kassiert erneut kein Tor. Bild: www.imago-images.de

Beide Torhüter hatten in der laufenden Meisterschaft je 17 Mal zu Null gespielt, so oft wie kein anderer Goalie in den Top-5-Ligen Europas. Auch im direkten Duell hielten sich der 35-jährige Schweizer und der 27-jährige Serbe bis zur Pause schadlos. Eine Rote Karte gegen Turins Adrien Tamèze in der 49. Minute führte dann dazu, dass Inter die Oberhand gewann. Hakan Calhanoglu sorgte mit einem Doppelschlag innerhalb von vier Minuten für die Entscheidung.

Sommer steht nun bei 18 Ligaspielen ohne Gegentor und führt diese Statistik neu alleine an.

Inter Mailand - Torino 2:0 (0:0).

Tore: 56. Calhanoglu 1:0. 60. Calhanoglu (Penalty) 2:0.

Bemerkungen: 49. Rote Karte Tameze (Torino). Inter Mailand mit Sommer. Torino mit Rodriguez (bis 72.).

Bologna – Udinese 1:1

Auch Sommers Nationalmannschaftskollegen Remo Freuler, Michel Aebischer und Dan Ndoye dürften bald feiern. Das Trio liegt mit Bologna weiterhin auf Champions-League-Kurs. Die Chance, das drittplatzierte Juventus zu überholen, verpassten die Rossoblù allerdings. Im Heimspiel gegen Udinese gab es ein 1:1-Unentschieden.

Ndoye ist mit Bologna auf Champions-League-Kurs. Bild: www.imago-images.de

Alexis Saelemaekers rettete Bologna in der 78. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoss einen Punkt. Zu diesem Zeitpunkt waren die Gastgeber, die kurz vor der Pause in Rückstand geraten waren, wegen einer gelb-roten Karte seit gut einer Viertelstunde nur noch zu zehnt auf dem Platz. Alle drei Schweizer standen in der Startaufstellung. Freuler, dessen Ballverlust den Gegentreffer eingeleitet hatte, trug zum zweiten Mal in Folge die Captainbinde.

Bologna - Udinese 1:1 (0:1).

Tore: 45. Payero 0:1. 78. Saelemaekers 1:1.

Bemerkungen: Bologna mit Aebischer, Freuler und Ndoye (bis 88.).

Napoli – Roma 2:2

Napoli - AS Roma 2:2 (0:0).

Tore: 59. Dybala 0:1. 65. Olivera 1:1. 84. Osimhen 2:1. 89. Abraham 2:2.

