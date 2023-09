Tottenham feiert den späten Sieg. Bild: IMAGO/Action Plus

Crouch-Autsch und ein historisches Comeback – die Aufreger des Fussball-Weekends

Traumtore, verrückte Comebacks und schmerzende Köpfe – dieses Fussball-Wochenende hatte wirklich alles zu bieten.

Pfiffe für den Penaltyschützen

Dass Penaltyschützen auswärts ausgebuht werden, ist keine Seltenheit. Dass sie auch im eigenen Stadion von Pfiffen und Buhrufen eingedeckt werden, ist allerdings eher selten – insbesondere beim Stand von 4:0 für die Hausherren. Salem Al-Dawsari passierte genau das. Die treue Seele von Al-Hilal ist 2011 Teil des Klubs. Doch den Fans passte es nicht, dass der 32-Jährige den Elfmeter nicht Neuzugang Neymar überliess. Al-Dawsari liess das Publikum allerdings rasch verstummen. Er verwertete den Penalty souverän und doppelte in der Nachspielzeit gleich noch nach.

Für den Elfmeterschützen hagelt es Pfiffe. Video: streamja

Spätes Spurs-Spektakel

Was für ein dramatisches Ende der Partie zwischen den Tottenham Hotspur und Sheffield United. Bis tief in die Nachspielzeit lagen die «Spurs» zuhause in Rückstand, doch dann überschlugen sich die Ereignisse. In der 98. Minute traf Richarlison zum Ausgleich und nur zwei Minuten später schoss Kulusevski auf Vorarbeit des Ausgleichsschützen das Heimteam zum Sieg.

Kulusevski schiesst Tottenham zum Sieg. Video: streamja

Wiederum vier Minuten später flog Sheffields Oliver McBurney auch noch mit Gelb-Rot vom Platz – eine turbulente Nachspielzeit. Tottenham schrieb damit auch Premier-League-Geschichte. Mit einem Rückstand bis in die 98. Minute ist es das späteste Comeback, das in der Liga jemals vollbracht wurde.

United-Debakel

Auch diesen Sommer gab Manchester United wieder mehr als 200 Millionen für neue Spieler aus. Doch der sportliche Erfolg bleibt aus. Das 1:3 zuhause gegen Brighton war bereits die dritte Niederlage im fünften Spiel für die «Red Devils» – es ist das erste Mal überhaupt in der 145-jährigen Klubgeschichte, dass sie derart schlecht in eine Saison starten.

Etwas bezeichnend für den aktuellen Zustand Manchester Uniteds war auch das zweite Tor von Brighton am Samstag. Die Gäste können ziemlich unbedrängt 30 Pässe anbringen, ehe Pascal Gross zum 2:0 einschiebt.

United lässt Brighton einfach gewähren. Video: streamja

Verrückte Chelsea-Statistik

Gar noch etwas schlechter als bei Manchester United sieht es bei Chelsea aus. Die «Blues» gaben im Transfersommer gar 460 Millionen Euro aus und stehen nach fünf Spielen noch mit einem Punkt weniger als United auf Platz 14 der Premier League. Die verrückte Statistik: Beim 0:0 gegen Bournemouth kam Lesley Ugochukwu von Beginn weg zum Einsatz. Damit ist er der 37. Spieler, der für Chelsea im Kalenderjahr 2023 in der Premier League in der Startelf steht. In diesem Zeitraum haben die Londoner 25 Punkte geholt und 28 Tore geschossen.

Und auch hier noch eine symbolische Szene, um Chelseas Zustand auf den Punkt zu bringen.

Crouch-Autsch!

Peter Crouch macht seinem Status als lebende Legende weiter Ehre. Beim TV-Sender TNT gehörte zum Vorprogramm eine Challenge, bei der es darum ging, den Ball an die Querlatte des Tores zu schiessen. Nicht nur, dass Crouch nicht traf, der 2-Meter-Riese rutschte auch noch aus und landete unsanft auf dem Rasen.

Eggesteins unglücklicher Griff

Wechsel in die Bundesliga. Aus dem Sechs-Tore-Spektakel zwischen dem SC Freiburg und Borussia Dortmund (2:4) gäbe es so einiges zu erzählen. Doch eine der unglücklichsten Szenen war dieses Rencontre zwischen Freiburgs Maxi Eggestein und Dortmunds Sébastien Haller. Eggestein griff dem gegnerischen Stürmer voll in den Schritt – dabei ist der Ivorer erst gerade von einer Hodenkrebserkrankung zurückgekehrt.

Eggesteins Rencontre mit Haller. Video: streamja

Pass missraten? Egal!

Spektakel gab es in der Bundesliga auch am Sonntag. Gerardo Seoanes Borussia Mönchengladbach lag zur Pause bei Darmstadt mit 0:3 zurück. Erst als der Schweizer Trainer in der Pause Nico Elvedi einwechselte und Marvin Friedrich rausnahm, kehrte die Stabilität zurück. Dabei wollte Seoane den Nati-Verteidiger auf dem Abstellgleis lassen, bis er sich zu Gladbach bekennt.

Dass Gladbach am Ende doch noch einen Punkt mitnahm, lag auch an Tomas Cvancara. Zwar verschoss der tschechische Stürmer nach der Pause einen Elfmeter, doch in der 77. Minute schoss er den umjubelten Ausgleich. Dabei spielte der Borussia-Stürmer noch einen ungewollten Doppelplass mit dem gegnerischen Verteidiger. Der Abschluss war dann aber ein Strich.

Cvancara trifft zum 3:3 für Gladbach. Video: streamja

Aus der Kategorie: Der sitzt

Ein Strich war auch dieser Freistoss von Alex Grimaldo. Der Ball des Spaniers von Leverkusen gegen die Bayern hätte nicht besser passen können.

Grimaldo trifft herrlich gegen die Bayern. Video: streamja

Genialer Guirassy

Serhou Guirassy hat einen Lauf: Nach fünf Bundesligaspielen hat der Guineer bereits acht Tore auf dem Konto – eine solche Quote gab es in der Bundesliga zuletzt in der Saison 1967/68, als Gladbachs Peter Meyer neun Tore in den ersten vier Spielen erzielte. Was bei Guirassy besonders beeindruckt, ist seine Effizienz: Acht Torschüsse hat er in dieser Saison abgegeben, acht Mal ging der Ball rein.

Thuram trifft genau

Inter Mailand gewinnt das Stadtderby gegen Milan klar mit 5:1. Besonders sehenswert war dabei das 2:0 von Stürmer Marcus Thuram, der diesen Sommer ablösefrei nach Italien wechselte. Er nahm den Ball am linken Flügel auf und zirkelte den Ball ins Eck.

Ronaldo trifft noch genauer

Auch Cristiano Ronaldo landet noch einen Volltreffer – allerdings einen der anderen Sorte. Der Freistoss des Portugiesen landete statt im Tor mitten auf dem Kopf eines armen Kameramannes.