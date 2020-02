Formel 1 in Aufruhr – was kann Hamiltons «magisches» Lenkrad alles?

Am zweiten Testtag der Formel-1-Teams in Montmeló standen nicht die Rundenzeiten im Mittelpunkt. Das Team Mercedes sorgte mit einer besonderen Lenkung für Aufregung.

Bei Mercedes nennen sie das System «DAS» – als Abkürzung für «Dual Axis Steering», was übersetzt «Zwei-Achsen-Steuerung» bedeutet. Aufnahmen mit der am Mercedes angebrachten On-Board-Kamera versetzten vorab die Konkurrenz in grosses Staunen. Lewis Hamilton benutzte das Lenkrad am Donnerstagmorgen nicht nur zum Steuern. Mal zog es der Weltmeister an sich heran, mal stiess er es von sich weg.

Die Bewegungen hatten System. Auf den Geraden hatte der Engländer die Lenkung näher am Körper, vor dem …