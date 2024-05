Ein Roter trifft gegen viele Weisse (und einen Gelben): Remo Arnold bringt Winterthur in Führung. Bild: keystone

Der FC Zürich siegt in Winterthur und überholt den Nachbar in der Tabelle

In seinem zweiten Match als Interimstrainer des FC Zürich bewies Ricardo Moniz ein gutes Händchen. Der Niederländer beförderte beim 3:1-Sieg auf der Winterthurer Schützenwiese mit Armstrong Oko-Flex und Marc Hornschuh zwei Spieler in die Startformation, die in dieser Saison bisher nur wenig Einsatzminuten erhalten haben. Beide hatten einen grossen Anteil am ersten FCZ-Sieg nach zuletzt drei Niederlagen.

Oko-Flex traf in der 21. Minute zum 1:1. Mit einer Kopfball-Vorlage nach Eckball war Hornschuh sowohl für Oko-Flex der Assistgeber wie auch vier Minuten später beim 2:1 für Nikola Katic, der einen Fallrückzieher ins Tor brachte. Den Schlusspunkt setzte Amadou Dante in der 73. Minute mit dem 3:1.

Torschütze Dante lässt sich von Bajrami und den mitgereisten FCZ-Fans feiern. Bild: keystone

«In der zweiten Halbzeit hatten wir zuerst Mühe, waren nicht zielstrebig. Dann hatten wir noch einige Chancen, aber wir waren zu ungenau im letzten Drittel des Spielfelds und das hat uns das Unentschieden gekostet.» Basil Stillhart, FC Winterthur blue

Für den FC Zürich war der Sieg eine Erlösung, nachdem die Mannschaft nicht nur dreimal ohne Punkte, sondern auch ohne Tore geblieben war. Nun zogen die Zürcher an Winterthur vorbei und sind wieder auf Kurs Richtung Europacup.

«Wir haben uns für eine kämpferische Leistung belohnt.» Marc Hornschuh, FC Zürich blue

Winterthur, das erstmals in dieser Saison zwei Heimspiele in Folge verlor, war eigentlich gut in die Partie gestartet. Nach einem Eckball und einer missglückten Faustabwehr von FCZ-Keeper Yanick Brecher erzielte Remo Arnold in der 16. Minute das 1:0.

Winterthur – Zürich 1:3 (1:2)

SR San. - Tore: 16. Arnold (Sidler) 1:0. 21. Oko-Flex (Hornschuh) 1:1. 25. Katic (Hornschuh) 1:2. 73. Dante (Afriyie) 1:3.

Winterthur: Keller; Gantenbein, Lekaj, Arnold, Sidler (78. Zuffi); Durrer (78. Lüthi), Stillhart; Schneider, Fofana (46. Di Giusto), Ltaief (70. Burkart); Baroan (70. Turkes).

Zürich: Brecher; Rodrigo Conceição, Katic, Kryeziu, Dante; Hornschuh (70. Tsawa); Mathew, Marchesano (73. Daprelà), Krasniqi; Oko-Flex (65. Afriyie), Okita (64. Bajrami).

Bemerkungen: Verwarnungen: 22. Baroan, 24. Marchesano, 26. Stillhart, 30. Ltaief, 41. Okita, 91. Arnold, 93. Dante, 94. Gantenbein, 95. Daprelà.

(ram/sda)