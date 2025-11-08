Granit Xhaka war gegen Arsenal auch in der Defensive gefragt. Bild: keystone

Xhakas Sunderland-Märchen geht weiter: Der Aufsteiger punktet spät gegen Leader Arsenal

Premier League

Sunderland – Arsenal 2:2

Granit Xhaka bleibt mit Aufsteiger Sunderland im heimischen Stadium of Light auch gegen Ex-Klub Arsenal ungeschlagen. Ein Tor von Brian Brobbey in der 94. Minute versetzte die Fans der Black Cats in Ekstase und sorgte doch noch für einen Punktgewinn.

Sunderland war den Gunners statistisch über 90 Minuten deutlich unterlegen und hatte nur wenig vom Spiel. Dennoch erzielte Daniel Ballard im Trikot der Gastgeber den einzigen Treffer der ersten Halbzeit. Nach der Pause drehten Bukayo Saka und Leandro Trossard per sehenswertem Distanzschuss die Partie jedoch zugunsten des Leaders, der lange auf dem Weg zum elften Sieg in Serie war.

Granit Xhaka machte sich in Sunderlands Mittelfeld einmal mehr als Antreiber bemerkbar, war aber vor allem auch in der Defensive gefragt. Siebenmal klärte der Aggressivleader, der kurz vor der Pause Gelb sah, den Ball aus der Gefahrenzone. Dank des Punktgewinns stösst Sunderland vorübergehend auf Platz 3 vor, könnte am Sonntag aber noch von Liverpool oder Bournemouth überholt werden. Liverpool reicht auswärts bei Manchester City dafür ein Punkt, die Cherries müssten in Birmingham Aston Villa schlagen.

Tottenham – Manchester United 2:2

Zum Auftakt des Premier-League-Spieltags boten Tottenham Hotspur und Manchester United ein echtes Spektakel. Nach einem Tor von Bryan Mbeumo in der 32. Minute hatten die Gäste lange geführt, bevor Mathys Tel und Richarlison die Partie zwischen der 84. und der 91. Minute zugunsten der Spurs drehten. Noch war die Messe aber nicht gelesen: Fünf Minuten später glich Matthijs de Ligt nach einem Eckball von Bruno Fernandes per Kopf aus und sicherte Manchester United, das nun seit fünf Spielen ungeschlagen ist, doch noch einen Punkt.

Bundesliga

Serie A

Juventus – Torino 0:0

Das Turiner Derby endet torlos. Obwohl Juventus die besseren Chancen und fast 75 Prozent Ballbesitz hatte, gelang dem Team von Luciano Spalletti gegen den FC Torino kein Treffer. Wie schon unter der Woche beim 1:1-Unentschieden gegen Sporting in der Champions League muss sich die alte Dame also mit einem Punkt zufriedengeben.

La Liga

Sevilla – Osasuna 1:0

Ruben Vargas erzielt in der spanischen Meisterschaft seinen dritten Saisontreffer. Der Schweizer Internationale trifft im Heimspiel gegen Osasuna in der 51. Minute mittels Penalty zum 1:0-Sieg. Die Andalusier beendeten dank Vargas eine Serie von drei Niederlagen. Neben dem früheren Augsburger stand auch Djibril Sow für Sevilla in der Startformation.

Ruben Vargas schoss Sevilla zum Sieg. Bild: keystone

Sevilla - Osasuna 1:0 (0:0).

Tor: 51. Vargas (Penalty) 1:0.

Bemerkungen: Sevilla mit Vargas (bis 86.) und Sow (bis 65.).

Ligue 1

Paris FC – Stade Rennes 0:1

Breel Embolo hat Rennes in der Ligue 1 im Auswärtsspiel gegen den Paris FC am Freitagabend zum Sieg geschossen. Der Schweizer Nationalstürmer erzielte in der 81. Minute, 15 Minuten nach seiner Einwechslung, mit einem platzierten Flachschuss den einzigen Treffer der Begegnung. Es war für Embolo im neunten Spiel für Rennes das dritte Tor. Sein Team gewann zum ersten Mal in der laufenden Meisterschaft zwei Partien in Folge.

Paris FC - Rennes 0:1 (0:0).

Tor: 81. Embolo 0:1.

Bemerkungen: Rennes mit Embolo (ab 66.). (nih/sda)