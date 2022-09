Fussball: Das Wichtigste aus Bundesliga, Serie A und Premier League

Federico Valverde erzielte den 1:1 Ausgleich für die «Königlichen». Bild: keystone

Real Madrid bleibt auch nach 5 Spielen makellos +++ Atalanta verpasst Sprung an die Spitze

Serie A

Atalanta – Cremonese 1:1

Atalanta Bergamo spielt gegen den Aufsteiger Cremonese, bei dem Charles Pickel in der Startelf stand, nur Unentschieden. Nach 74 Minuten ging Atalanta durch einen Treffer von Merih Demiral mit 1:0 in Führung. Doch nur Minuten später glich Cremonese durch Emanuele Valeri zum 1:1 aus. Atalanta verpasst damit den Sprung an die Tabellenspitze.

Die Highlights der Partie zwischen Atalanta und Cremonese. Video: YouTube/Serie A

Atalanta Bergamo - Cremonese 1:1 (0:0).

Tore: 74. Demiral 1:0. 78. Valeri 1:1.

Bemerkung: Tor von Koopmeiners aberkannt (64., Atalanta).

Real Madrid – RCD Mallorca 4:1

Real Madrid kann auch das fünfte Spiel in La Liga gewinnen. Das Team von Carlo Ancelotti gewinnt zu Hause mit 4:1 gegen RCD Mallorca. Die Mallorquiner erzielten zwar den ersten Treffer der Partie, doch glich Federico Valverde den Rückstand noch vor der Pause aus. In der zweiten Halbzeit brachten die beiden Brasilianer Vinicius und Rodrygo die Königlichen dann in Front. Den Schlusspunkt setzte Innenverteidiger Antonio Rüdiger.

Real Madrid - Mallorca 4:1 (1:1).

Tore: 35. Muriqi 0:1. 45. Valverde 1:1. 73. Vinicius Junior 2:1. 89. Rodrygo 3:1. 93. Rüdiger 4:1.

Nach dem Tod der englischen Königin fallen die Spiele der Premier League an diesem Wochenende aus. Auch in den nationalen Ligen von Schottland, Wales und Nordirland sowie in allen tieferen Ligen finden keine Spiele statt.

(mom/sda)