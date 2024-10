YB und seine Fans stecken weiterhin in der Krise. Bild: keystone

YB kriselt weiter – Captain Benito schlägt Alarm und kritisiert Mitspieler

Nach dem Heimsieg gegen Luzern und einer starken Leistung gegen Inter Mailand, welche nur knapp nicht mit einem Punkt belohnt wurde, scheint YB wieder in der aktuellen Realität angekommen zu sein. Ist YB bis in die Adventszeit in jedem Spiel der Aussenseiter?

Nur Platz 10 in der Super League und in der Champions League wartet man auch nach dem dritten Spieltag immer noch auf die ersten Punkte. Die in letzter Zeit erfolgsverwöhnten YB-Fans machen aktuell schwierige Zeiten durch.

Nach dem neunten Spieltag wurde der im Sommer neu verpflichtete Trainer Patrick Rahmen entlassen und seither steht wieder Joël Magnin an der Seitenlinie der Berner.

Joël Magnin steht vorübergehend an der Seitenlinie der Berner. Bild: keystone

Aufwärtstrend bereits wieder gedämpft

Magnin, der bereits Anfang März nach der Entlassung von Raphael Wicky das Traineramt bei YB einnahm, ist aktuell wieder nur interimistisch als Trainer eingestellt. Wann ein neuer Trainer in der Hauptstadt landet, ist aktuell noch unklar.

Durch den Heimsieg gegen Luzern, das zu dieser Zeit Leader der Super League war, konnte die rote Laterne abgegeben werden. Auch in der Champions League einige Tage später lieferte der aktuelle Schweizer Meister gegen Inter Mailand eine ordentliche Leistung ab und durfte bis kurz vor Schluss auf einen Punktgewinn gegen den Champions-League-Finalisten aus der Saison 2022/23 hoffen. Marcus Thuram traf in der Nachspielzeit für die Italiener doch noch und somit steht YB auch nach drei Spielen ohne Punkt in der Königsklasse da.

Nun folgte die Niederlage gegen Lugano. In der aktuellen Lage ist es keine Überraschung, dass die Tessiner gegen die Young Boys einen Sieg einfahren. Doch dass der Sieg der Luganesi spätestens nach dem zweiten Treffer nie wirklich in Gefahr war, wird den Fans der Berner einige Sorgenfalten auf der Stirn verpassen. Der Trainereffekt scheint bereits wieder verpufft.

Benito: «Weiss nicht was antworten»

Als sich die YB-Akteure nach dem Spiel den Medien stellten, sorgte besonders das Interview von Benito für Gesprächsstoff. Im Gespräch mit blue Sport wirkte der Captain der Young Boys stark angefressen und auf die Frage, warum die Einstellung der Spieler auf die zweite Hälfte nicht gesteigert werden konnte, antwortete er:

«Ich weiss nicht, was ich auf diese Frage antworten soll.»

Auf die zweite Frage, warum es nicht gelang, Druck auf den Gegner aufzubauen, antwortete der Verteidiger wieder sehr angefressen: «Ich weiss ehrlich gesagt nicht, was ich mit diesen Fragen anfangen soll.» Auch beim Blick gab Benito kurz nach dem Spiel ein Interview. Dort überraschte der 32-Jährige mit folgender Aussage:

«Ich habe schon beim Einlaufen gespürt, dass wir nicht ganz auf der Höhe sind, dass etwas fehlt. Und so ist es dann herausgekommen.»

Noch deutlicher wurde Benito beim SRF, wo er gewissen Mitspieler harsch kritisierte: «Wir haben Spieler, die enttäuscht sind, wenn sie nicht spielen. Und dann bekommen sie eine Chance und zeigen nichts.» Das Auf und Ab zeige, dass YB eigentlich wüsste, wie es geht, «aber wir zeigen es nicht».

Viel Zeit bleibt nicht, um wieder ganz auf die Höhe zu kommen. Bereits am Mittwoch steht das Spiel gegen den wiedererstarkten FC Basel an, welcher am Wochenende den FC Winterthur überfahren hat. Wie der Plan aussieht, damit es gegen den FCB besser wird, wurde von Benito offengelassen: «Das sehen wir dann vor dem Spiel gegen Basel.»

«Wir befinden uns in einer schwierigen Phase»

Trainer Joël Magnin ist sich sicher, dass die Niederlage den Aufwärtstrend nicht stoppen wird:

«Wir wissen, dass wir aktuell in einer schwierigen Phase sind. Die beiden Spiele gegen Luzern und Inter gaben uns viele positive Erlebnisse und sind gut für uns. Klar, heute gab es einen kleinen Rückschritt, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir am Mittwoch bereits wieder spielen. »

Besonders in den Bereichen Aggressivität und Entschlossenheit erwartet Magnin eine Steigerung seiner Mannschaft.

Für YB-Stürmer Cedric Itten war der Gegner cleverer: «Wir bekommen schnell die beiden Tore und Lugano hat immer wieder Fouls herausgeholt und auch auf Zeit gespielt. Das haben sie clever gemacht.»

Lugano konnte sich auch auf einen hervorragend aufspielenden Torwart verlassen. Amir Saipi verhinderte einige Chancen der Berner, auch Itten lobte daraufhin den Schlussmann der Tessiner:

«Er hat es gut gemacht und zeigte einige tolle Aktionen.»

Für Itten und YB geht es aktuell unten durch. Bild: keystone

Nun sieben mal als Aussenseiter?

Das Programm in den nächsten Wochen wird für die Hauptstädter nicht leichter. Es darf die Frage gestellt werden, ob YB bis zur Adventszeit überhaupt einmal der Favorit ist? In der Liga stehen neben dem Spiel gegen den FC Basel zwei Auswärtsspiele gegen den FC Zürich und Luzern an und zu Hause trifft man auf den gestrigen Gegner Lugano und auf St.Gallen. Alle fünf Mannschaften befinden sich aktuell in der oberen Tabellenhälfte. Gegen jeden dieser Gegner hat YB in dieser Saison bereits gespielt und einzig gegen Luzern konnte ein Sieg eingefahren werden.



Die nächsten beiden Spiele in der Königsklasse des europäischen Fusbballs sind für die Berner auch bereits kleine Finalspiele. Zunächst trifft man nächsten Mittwoch in Gelsenkirchen auf den ukrainischen Vertreter Shakhtar Donetsk und drei Wochen später wird Atalanta Bergamo im Wankdorf erwartet. Sollten in diesen beiden Partien keine Punkte eingefahren werden, dürfte der europäische Traum schon fast ausgeträumt sein. Spätestens am 4. Dezember gegen den FC Schaffhausen im Achtelfinale des Schweizer Cups sollte YB wieder sicher der Favorit sein. (riz)