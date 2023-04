Victor Osimhen stand Napoli im Hinspiel wegen einer Verletzung nicht zur Verfügung. Bild: www.imago-images.de

Hoffnungsträger Victor Osimhen soll Napoli in den Halbfinal bringen

Napoli muss im Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Milan ein 0:1 wettmachen. Dem genesenen Topskorer Victor Osimhen fällt dabei eine wichtige Rolle zu.

Mehr «Sport»

Die Erleichterung ist spürbar in der Curva A und der Curva B, den beiden Fankurven der SSC Napoli. In der Partie gegen Hellas Verona läuft am Samstag die 73. Minute, als im Diego-Armando-Maradona-Stadion in Neapel kollektiver Jubel aufbrandet. Denn in diesem Moment hat sich einer an die Seitenlinie gestellt, den die Tifosi zuletzt schmerzlich vermisst hatten: Victor Osimhen.

Der 24-jährige Stürmer ist der überlegene Topskorer der Serie A mit 21 Treffern, sieben Tore vor Inter-Offensivakteur Lautaro Martinez. Im Ensemble von Luciano Spalletti ist er eine wichtige Stütze und hat massgeblichen Anteil daran, dass die Süditaliener in den nächsten Wochen ihren dritten Scudetto bejubeln dürften, den ersten seit 33 Jahren. Sie führen die Tabelle acht Runden vor Saisonende mit 14 Punkten Vorsprung an.

Spallettis Ankündigung

Die letzten drei Partien verpasste Osimhen aufgrund einer Verletzung an den Adduktoren, die er sich in der Länderspielpause mit der nigerianischen Nationalmannschaft zugezogen hatte. In der Meisterschaft ist seine Absenz aufgrund des komfortablen Polsters verkraftbar, bei den Neapolitanern ist der Fokus aber längst auf eine grössere Bühne geschweift, und da gab es am vergangenen Mittwoch einen Rückschlag zu verkraften. Napoli verlor das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League auswärts gegen Milan 0:1 und erlebte so eine missglückte Premiere im Kreis der besten acht Mannschaften Europas.

Osimhen ist der Hoffnungsträger dafür, dass Napoli in diesem Nord-Süd-Duell die Wende gelingen kann. Insofern überrascht es nicht, sah sich Trainer Spalletti in den letzten Tagen mehrmals mit Fragen nach dem Gesundheitszustand seines Topskorers konfrontiert und ob dieser denn fit sein würde für das Rückspiel am Dienstag in Neapel. Nach dem 0:0 am Samstag gegen Hellas Verona kann der 64-Jährige verkünden: «Ja, Osimhen wird gegen Milan von Anfang an spielen.» In den knapp 20 Minuten seines Comebacks dauerte es nicht lange, bis der Nigerianer seinen Wert andeuten konnte – und beinahe zum Matchwinner avanciert wäre. Sein Abschluss landete jedoch an der Latte.

Zwei Schlüsselspieler fehlen

Spalletti ist überzeugt, dass Osimhen mit seiner Physis und seiner Schnelligkeit wichtig sein wird für das Spiel seiner Mannschaft. Weil er den Ball halten, aber auch mit dem Kopf gefährlich sein könne. «Er hat so viele Möglichkeiten.» In fünf Einsätzen in der Champions League hat Osimhen, dem bei Wolfsburg in der Bundesliga nach 16 Spielen ohne einen einzigen Skorerpunkt einst die Tauglichkeit für internationales Topniveau abgesprochen worden war, bisher vier Treffer erzielt, drei davon alleine im Achtelfinal gegen Eintracht Frankfurt. Als untauglich würde ihn heute niemand mehr einstufen. Vielmehr kursieren Gerüchte, dass Bayern München mehr als 100 Millionen Euro in ihn als neue Sturmhoffnung investieren könnte.

Es sind spannende Perspektiven, die sich mit einer starken Leistung gegen Milan und weiteren Auftritten in der Königsklasse nur noch verbessern könnten, wobei Spalletti mit Mittelfeldspieler André-Frank Zambo Anguissa und Innenverteidiger Kim Min-Jae zwei Schlüsselspieler gesperrt fehlen. «Osimhen ist ein Held für die Fans», sagt der Coach. «Deshalb gibt es immer eine Welle der Begeisterung um ihn herum.»

André-Frank Zambo Anguissa sah im Hinspiel die Gelb-Rote Karte. Bild: keystone

Wobei: Mit der Stimmung war das zuletzt in Neapel so eine Sache. Die Fans befinden sich wieder einmal in einem Konflikt mit dem ungeliebten Besitzer Aurelio De Laurentiis, einem Film-Mogul, der den Klub 2004 übernommen hat. Aus Protest gegen hohe Ticketpreise verzichteten die Tifosi zuletzt auf aktiven Support und blieben still. Das billigste Ticket für das Rückspiel gegen Milan wird für 90 Euro verkauft. Das widerspricht dem Gedanken der Fans, dass sich auch Familien mit wenig Geld einen Matchbesuch leisten können sollten. Spalletti, der angesichts des Konflikts auch schon seinen Rücktritt angedroht hat, hofft, dass der Protest zumindest am Dienstag nicht im Vordergrund steht. «Wir sollten so etwas nicht ständig mit uns herumtragen. Es liegen schöne Dinge vor uns.» Vielleicht auch bald ein Halbfinal in der Champions League. (mom/sda)