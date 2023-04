Eine vergebene Chance, die besonders schmerzt: Arsenals Bukayo Saka (m.) hätte per Penalty auf 3:1 stellen können. Bild: keystone

Arsenal verschiesst Penalty und verspielt Führung – Barça erneut ohne Tor

Bundesliga

Bremen – Freiburg 1:2

Die Krise von Werder Bremen verschlimmert sich. Bei der 1:2-Niederlage gegen den SC Freiburg bleibt das Team von Trainer Ole Werner zum sechsten Mal in Folge und zum achten Mal in den letzten neun Bundesliga-Spielen ohne Sieg. Dabei vermisste Bremen den verletzten Top-Torschützen Niclas Füllkrug. Hätten die Werderaner zu Beginn der Saison nicht so viele Punkte eingefahren, müsste sich der Aufsteiger vor dem direkten Wiederabstieg fürchten.

Die Gäste hingegen festigen ihren fünften Platz, der zur erneuten Teilnahme an der Europa League berechtigen würde. Freiburg drehte das Spiel mit einem Doppelschlag zwischen der 67. und der 71. Minute. Roland Sallai und Lucas Höler erzielten je ein Tor und bereiteten das jeweils andere vor. Zuvor hatte Maximilian Philipp die Gastgeber in Führung gebracht.

Werder Bremen - Freiburg 1:2 (0:0).

Tore: 47. Philipp 1:0. 67. Sallai 1:1. 71. Höler 1:2.

Premier League

West Ham – Arsenal 2:2

Der Leader der Premier League lässt erneut Punkte liegen. Arsenal trennt sich wie in der Woche zuvor von Liverpool auch von West Ham mit einem 2:2-Unentschieden. Obwohl die «Gunners» bereits nach zehn Minuten und Toren von Gabriel Jesus sowie Martin Ödegaard 2:0 führten, schrumpft der Vorsprung auf Manchester City damit auf vier Punkte. Die «Citizens», die am Samstag 3:1 gegen Leicester City gewonnen hatten, haben ein Spiel weniger absolviert.

Besonders schmerzen dürfte Arsenal der verschossene Elfmeter von Bukayo Saka. Der englische Nationalspieler scheiterte in der 52. Minute beim Versuch, auf 3:1 zu stellen. Kurz darauf erzielte Jarrod Bowen den Ausgleich für die «Hammers». In der 33. Minute hatte es West Hams Said Benrahma besser gemacht als Saka und seinen Penalty souverän verwandelt. Für Granit Xhaka und Co. steht nun ein nervenaufreibendes Restprogramm bevor. Auch das zweite Spiel gegen den Konkurrenten im Titelkampf steht noch aus.

West Ham - Arsenal 2:2 (1:2).

Tore: 7. Jesus 0:1. 10. Ödegaard 0:2. 33. Benrahma 1:2. 55. Bowen 2:2.

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka. 52. Saka (Arsenal) verschiesst Penalty.

Serie A

Torino – Salernitana 1:1

Der FC Torino ist im Mittelfeld der Tabelle der Serie A gefangen. Das Team um Captain Ricardo Rodriguez blieb beim 1:1-Unentschieden gegen Salernitana zum vierten Mal in Folge ohne Sieg. Rodriguez spielte erneut durch.

Torino - Salernitana 1:1 (0:1).

Tore: 9. Vilhena 0:1. 57. Sanabria 1:1.

Bemerkungen: Torino mit Rodriguez.

Ligue 1

Brest – Nice 1:0

Dem OGC Nice misslingt die Hauptprobe für das Viertelfinal-Rückspiel gegen Basel. Auswärts gegen Brest verlieren die Südfranzosen 0:1. Der einzige Treffer der Partie fiel bereits in der 12. Minute. Nice, das im Vergleich zum Duell gegen Basel mehrere Änderungen in der Aufstellung vorgenommen hatte, fand darauf keine Antwort mehr.

Damit bleibt das Team von Trainer Didier Digard, bei dem der Schweizer Nationalspieler Jordan Lotomba noch immer verletzt fehlte, in der Meisterschaft seit dem 26. Februar ohne Sieg. Am Donnerstag steht in Nizza das Rückspiel des Conference-League-Viertelfinals gegen den FC Basel an. Im Hinspiel trennten sich die beiden Teams 2:2 unentschieden.

La Liga

Getafe – Barcelona 0:0

Der FC Barcelona bleibt zum dritten Mal in Folge ohne Tor. Wie schon in der Vorwoche gegen Girona kommt das Team von Trainer Xavi nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Gegen den Abstiegskandidaten vermochte der Leader die vielen Chancen nicht in ein Tor umzumünzen. Dies dürfte wohl nicht dafür sorgen, dass die zuletzt aufgekommene Kritik an Stürmer Robert Lewandowski verstummt. Der Meistertitel Barças ist durch den verpassten Sieg jedoch nicht gefährdet. Neun Runden vor Schluss beträgt Barcelonas Vorsprung auf den Rivalen Real Madrid elf Punkte.

Wartet seit drei Spielen auf ein Tor: Robert Lewandowski. Bild: keystone

