YB sind die Gejagten in der Super League. Bild: keystone

Die WM ist vorbei – so geht es in Europas Top-Ligen weiter

Die WM ist schon wieder vorbei, ein Monat voller Fussball liegt hinter uns. Doch Fussball-Fans brauchen sich keine Sorgen zu machen, der Ball in Europas Top-Ligen rollt schon bald wieder.

Schnell ging sie vorbei, die Fussball-Weltmeisterschaft in Katar, ein Monat Fussball pur. 64 Spiele in 28 Tagen, teilweise vier Spiele an einem Tag, Fussballherz, was willst du mehr?

Nun ist die WM aber wieder vorbei, dennoch dürfte kein Fussball-Fan über den Jahreswechsel in Langeweile ausbrechen. Denn in Europas Top-Ligen gibt es quasi kaum eine Verschnaufpause.

England

Auf der Insel rollt der Ball bereits Dienstagabend wieder – dann läuft der Achtelfinal des englischen Ligapokals. Das grosse Highlight der Runde dürfte auch ohne Beteiligung der meisten WM-Fahrer die Begegnung zwischen Manchester City und dem FC Liverpool am Donnerstagabend sein. Mit Erling Haaland und Mohamed Salah könnten zwei der grössten Stars in ihren Teams zum Einsatz kommen.

Mohamed Salah (rechts) erzielt beim letzten Aufeinandertreffen zwischen Liverpool und Manchester City den einzigen Treffer. Bild: keystone

In der Premier League geht es dann am zweiten Weihnachtsfeiertag oder auch «Boxing-Day» genannt weiter. Die erste Partie bestreitet der FC Brentford zu Hause gegen die Tottenham Hotspurs. Die nächsten Kracher-Spiele hält die Premier League allerdings erst im neuen Jahr bereit. Am 3. Januar trifft Granit Xhaka mit dem aktuellen Leader Arsenal London auf Fabian Schärs Newcastle United. Nur zwei Tage später findet im Westen Londons bereits der nächste Knaller statt, dann empfängt der FC Chelsea mit Denis Zakaria Manchester City mit Nati-Verteidiger Manuel Akanji.

Deutschland

In der Bundesliga geht es erst im neuen Jahr weiter, am 20. Januar trifft RB Leipzig auf den FC Bayern München und eröffnet die Bundesliga im Jahr 2023. Der Januar hat es dann allerdings noch ordentlich in sich. Bis zum 29. Januar werden noch ganze drei Spieltage ausgetragen, am 28. Januar empfängt der FC Bayern Eintracht Frankfurt zum Topspiel.

Im Supercup vor Beginn der Saison trafen die Bayern bereits auf den Pokalsieger RB Leipzig. Bild: www.imago-images.de

Schweiz

In der Super League rollt der Ball ab dem 21. Januar wieder. Zum Start ins neue Fussballjahr trifft unter anderem der Rekordmeister GC auf den aktuellen Leader YB. Die Challenge League beginnt erst am 27. Januar wieder mit dem Ligabetrieb, dann gastiert der Leader FC Wil beim Tabellenvorletzten FC Vaduz.

Die weiteren Top-Ligen

Die französische Ligue 1 kehrt kurz vor Jahresende wieder in den Liga-Alltag zurück. Ligakrösus Paris-Saint-Germain empfängt am 28. Dezember Racing Strassbourg, Weltmeister Lionel Messi und Vize-Weltmeister Kylian Mbappé dürften allerdings noch nicht wieder mit von der Partie sein.

In Spanien geht es in der Liga einen Tag später als in Frankreich weiter. Highlight des 15. Spieltags in LaLiga dürfte das Stadt-Derby zwischen dem FC Barcelona und Espanyol Barcelona am letzten Tag des Jahres sein. Nur rund eine Woche später steht für Barça bereits das nächste grosse Spiel an, im neuen Jahr gastiert das Team von Xavi bei Atletico Madrid. Für Barcelona kommt erschwerend noch hinzu, dass Torjäger Robert Lewandowski eine drei Spiele-Sperre absitzen muss und erst Ende Januar wieder spielberechtigt ist.

Robert Lewandowski hat durch seine Sperre auch nach der WM genug Zeit, sich zu erholen. Bild: keystone

Die Italiener gehen es im Gegensatz dazu noch etwas langsamer an, die Serie A startet erst im neuen Jahr wieder. Am 4. Januar rollt dann aber auch der Ball im Land des amtierenden Europameisters wieder. Zum Auftakt ins neue Jahr gibt es dort gleich einen echten Leckerbissen, Tabellenführer SSC Neapel gastiert bei Inter Mailand.

Die europäischen Wettbewerbe

Mitte Februar, ab dem 14. um genau zu sein, beginnt auch die Champions League wieder. Gleich zu Beginn geht es hier ebenfalls mit einem Leckerbissen weiter, Paris-Saint-Germain trifft auf den FC Bayern München. In der Europa League und in der Conference League geht es dann zwei Tage später los. Hier kommt es unter anderem zum Duell Barcelona gegen Manchester United und in der Conference League trifft der letzte Schweizer-Vertreter mit dem FC Basel auf Trabzonspor.