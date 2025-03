Brahim Diaz jubelt nach dem 2:1. Bild: keystone

Real verschafft sich im Derby gegen Atlético eine gute Ausgangslage ++ Arsenal zerlegt PSV

Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League entscheidet Real das Madrider Stadtderby für sich. Die «Königlichen» besiegen Atlético im Heimspiel 2:1. Arsenal feiert derweil in Eindhoven eine 7:1-Gala.

Mehr «Sport»

Real Madrid – Altético Madrid 2:1

Das Spiel im Bernabéu war von schönen Toren geprägt. Nach den Schlenzern von Rodrygo und Julian Alvarez in der ersten Halbzeit war es Brahim Diaz, der in der 55. Minute den Siegtreffer erzielte. Der Marokkaner tanzte sich durch den Strafraum und schob den Ball souverän ins lange Eck. Damit gab es nach drei 1:1-Unentschieden in Folge wieder einen Sieger im Derbi madrileño.

Der entscheidende Treffer von Diaz. Video: SRF

Für Real war es zudem eine starke Reaktion auf den Dämpfer am vergangenen Wochenende, als der Rekordmeister bei Betis Sevilla 1:2 verlor und hinter Atlético auf den dritten Tabellenplatz zurückfiel. Der knappe Vorsprung lässt für das Rückspiel allerdings noch alles offen.

Real Madrid - Atlético Madrid 2:1 (1:1).

SR Turpin (FRA).

Tore: 4. Rodrygo 1:0. 32. Alvarez 1:1. 55. Diaz 2:1.

Dortmund – Lille 1:1

Auch im Duell zwischen Borussia Dortmund und Lille ist noch nichts entschieden. Die Deutschen verpassten im Heimspiel eine gute Ausgangsposition und mussten sich mit einem 1:1 begnügen. Nach dem Führungstreffer durch Karim Adeyemi zogen sich die Dortmunder in der zweiten Halbzeit immer weiter zurück.

Das 1:0 durch Karim Adeyemi. Video: SRF

Dies bestraften die Gäste aus Frankreich in Person von Hakon Arnar Haraldsson. Der 21-jährige Isländer entwischte seinen Bewachern und bezwang den Schweizer Nationalgoalie Gregor Kobel mit einem platzierten Schuss.

Borussia Dortmund - Lille 1:1 (1:0).

SR Martinez (ESP).

Tore: 22. Adeyemi 1:0. 68. Haraldsson 1:1.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel.

PSV Eindhoven – Arsenal 1:7

Einen ganz bitteren Abend erlebte der niederländische Meister. PSV Eindhoven ging im Heimspiel gegen Arsenal mit 1:7 unter. Unmittelbar nachdem Eindhovens Ismael Saibari aus kurzer Distanz nur die Querstange getroffen hatte, brachte ausgerechnet der bei Ajax Amsterdam ausgebildete Niederländer Jurriën Timber die Gäste in Führung.

Beim Stand von 0:0 vergab Eindhoven grosse Chancen. Video: SRF

Danach spielten sich die Londoner in einen Rausch. Der einzige PSV-Treffer fiel kurz vor der Pause per Penalty.

PSV Eindhoven - Arsenal 1:7 (1:3).

SR Manzano (ESP).

Tore: 18. Jurriën Timber 0:1. 21. Nwaneri 0:2. 31. Merino 0:3. 43. Lang (Penalty) 1:3. 47. Ødegaard 1:4. 48. Trossard 1:5. 73. Ødegaard 1:6. 85. Calafiori 1:7.

Brügge – Aston Villa 1:3

Das Überraschungsteam aus Brügge muss im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League eine Enttäuschung hinnehmen. Die Belgier verlieren daheim gegen Aston Villa 1:3.

In einer ausgeglichenen zweiten Halbzeit sorgte ein Eigentor für den Unterschied. In der 82. Minute versuchte Brandon Mechele eine Flanke zu klären und lenkte den Ball ins eigene Netz. Kurz nach diesem Missgeschick agierte Christos Tzolis im eigenen Strafraum naiv und traf einen Gegenspieler am Bein. Den fälligen Penalty verwandelte Villas Marco Asensio sicher. Das Duell in der Ligaphase im November hatte Brügge an gleicher Stätte 1:0 gewonnen.

Schöne Szene von Ardon Jashari. Video: SRF

Die Belgier hatten zu Beginn des Spiels eine starke Reaktion auf den frühen Rückstand (3. Minute) gezeigt und in der 12. Minute ausgeglichen. Ausgangspunkt war der Schweizer Nationalspieler Ardon Jashari, der mit einem langen Ball Tzolis lancierte. Dieser fand Aussenverteidiger Maxim De Cuyper, der zum 1:1 einschob.

Durch die Niederlage ist der mögliche Einzug in den Viertelfinal für den belgischen Meister in weite Ferne gerückt. Das Rückspiel findet am 12. März statt.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

FC Brügge - Aston Villa 1:3 (1:1).

Tore: 3. Bailey 0:1. 12. De Cuyper 1:1. 82. Mechele (Eigentor) 1:2. 88. Asensio (Penalty) 1:3.

Bemerkungen: Brügge mit Jashari. (riz/sda)