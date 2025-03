FCZ-Star Steven Zuber dreht auf – der «Risikotransfer» schlägt ein

In Feierstimmung: Steven Zuber (links) am Sonntag in Lugano mit Juan José Perea. Bild: www.imago-images.de

FCZ-Star Zuber dreht auf – der «Risikotransfer» schlägt ein

In der historisch engen Super-League-Saison kämpft sich der FC Zürich zurück auf einen Finalrunden-Platz. Auch dank eines Doppelpacks von Steven Zuber.

Ralf Meile

Die Floskel trifft mal wieder voll zu: Im Fussball kann es schnell gehen. Eben noch drohte der FC Zürich, die Finalrunde aus den Augen zu verlieren. Schon belegt er wieder Rang 5 mit nur sechs Punkten Rückstand auf die Co-Leader Basel und Servette. Am Sonntag gewinnt der FCZ auswärts in Lugano gleich 3:0 und klettert wieder über den Trennstrich.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

«Er bringt das, was wir alle von ihm erhofft haben»

Das wegweisende erste und kurz vor Schluss das letzte Tor der Zürcher erzielt Steven Zuber. Der 33-Jährige war vor der Rückrunde verpflichtet worden und mit viel Ablehnung begrüsst worden. Bevor Zuber sein Geld während elf Saisons im Ausland verdiente, spielte er leidenschaftlich beim Stadtrivalen GC, weshalb er für nicht wenige Anhänger in der FCZ-Südkurve ein rotes Tuch ist.

Oder vielleicht: ein rotes Tuch war? Denn sportlich ist Zuber ein Transfer, der eingeschlagen hat. In den acht Super-League-Spielen in diesem Jahr stand er jede Sekunde auf dem Platz. In den letzten drei Spielen (inkl. Cup-Viertelfinal gegen YB) schoss Zuber vier Tore. Zürichs Captain, der Torhüter Yanick Brecher, betont im «Tages-Anzeiger»: «Er bringt das auf den Platz, was wir alle von ihm erhofft haben. Er ist der Spieler, der die Offensive an sich zieht.»

«Ich habe einfach Spass»

Zuber selber gab sich nach dem Doppelpack im Tessin bescheiden. Bei «Blue» meinte der Matchwinner: «Viel wichtiger, als mich in den Vordergrund zu stellen, ist mir, dass wir als Mannschaft wachsen.» Es sei ihm von Anfang an wichtig gewesen, sich so schnell wie möglich zu integrieren, um der jungen Mannschaft etwas geben zu können, sagte der 56-fache Nationalspieler. «Aber diese junge Mannschaft bringt auch mir sehr viel, das sieht man auf dem Platz. Ich habe einfach Spass.»

Zuber zelebriert sein Tor im Cup gegen YB. Bild: keystone

Diese Spielfreude schlägt sich auch in den Statistiken nieder. Fünf Tore in neun Spielen sind ein starker Wert für einen, der kein Stürmer ist. Zuber ist jemand, der sich etwas zutraut: 27 Abschlüsse wurden in den acht Meisterschaftspartien für ihn notiert, macht 3,4 pro Spiel. Dazu überzeugt der gebürtige Winterthurer mit seinem Einsatz auch defensiv.

Im Interview am Sonntag kündigte Steven Zuber an, man könne noch vieles von ihm erwarten im Dress des FCZ, «ich habe mir einiges vorgenommen». Sein nächster Auftritt wird am Sonntag im Heimspiel gegen Servette sein.