Eder Militao jubelt nach dem späten Ausgleich gegen Elche. Bild: keystone

Militao rettet Real einen Punkt +++ Arsenal enttäuscht gegen Schlusslicht Burnley

Premier League

Arsenal – Burnley 0:0

Arsenal hat in der Liga einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen das abstiegsbedrohnte Schlusslicht Burnley kam das Team von Mikel Arteta nicht über ein torloses Remis hinaus. Damit verpassen es die «Gunners», den vierten Platz gegenüber Manchester United zu verteidigen.

Arsenal - Burnley 0:0

59'255 Zuschauer.

Bemerkung: Arsenal ohne Xhaka (gesperrt).

Crystal Palace – Liverpool 1:3

Einen besseren Sonntag erlebte der FC Liverpool. Die Reds setzten sich bei Crystal Palace souverän mit 3:1 durch. Damit kann das Team von Jürgen Klopp vom Stolperer von Manchester City profitieren, das am Samstag gegen Southampton nur 1:1 gespielt hatte. Der Rückstand auf den Leader beträgt bei einem Spiel weniger noch neun Punkte.

Crystal Palace - Liverpool 1:3 (0:2)

25'002 Zuschauer.

Tore: 8. Van Dijk 0:1. 32. Oxlade-Chamberlain 0:2. 55. Edouard 1:2. 89. Fabinho 1:3.

Virgil van Dijk erzielt die frühe Führung für Liverpool. Video: streamja

Bundesliga

Leipzig – Wolfsburg 2:0

RB Leipzig hat in der Bundesliga den dritten Sieg in Serie einfahren können. Die «Bullen» setzten sich gegen das formschwache Wolfsburg mit 2:0 durch. Die Partie war dabei lange ausgeglichen, erst in der Schlussphase konnte sich das Heimteam absetzen. Willi Orban erzielte in der 76. Minute das 1:0, Josko Gvardiol sorgte in der 84. Minute für die Vorentscheidung. Während sich Leipzig so immer mehr den Champions-League-Plätzen nähert, hat Wolfsburg nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

RB Leipzig - Wolfsburg 2:0 (0:0)

1000 Zuschauer.

Tore: 76. Orban 1:0. 84. Gvardiol 2:0.

Bemerkung: Wolfsburg ohne Mbabu (Ersatz) und Steffen (gesperrt).

Willi Orban erzielt das 1:0. Video: streamja

Josko Gvardiol doppelt zum 2:0 nach. Video: streamja

Primera Division

Real Madrid – Elche 2:2

Real Madrid hat vor heimischem Publikum gerade noch eine Blamage verhindern können. Gegen den Abstiegskandidaten Elche holte der Leader erst spät einen 0:2-Rückstand auf. In der 82. Minute verkürzte Luka Modric mittels Foulpenalty, erst in der Nachspielzeit markierte Eder Militao den Ausgleich. Damit hält Real seinen Vierpunkte-Vorsprung auf den ersten Verfolger Sevilla, der am Samstag gegen Celta Vigo ebenfalls nur unentschieden gespielt hatte.

Real Madrid - Elche 2:2 (0:1)

Tore: 42. Boye 0:1. 76. Milla 0:2. 82. Modric (Foulpenalty) 1:2. 92. Militão 2:2.

Bemerkung: 33. Benzema (Real Madrid) schiesst Foulpenalty über das Tor.

Eder Militao rettet Real einen Punkt. Video: streamja

Ligue 1

Bordeaux – Strasbourg 4:3

Vladimir Petkovic zieht in Bordeaux den Kopf nochmals aus der Schlinge. Der frühere Schweizer Nationalcoach gewinnt mit den Girondins sein «Spiel der letzten Chance» gegen Strasbourg 4:3. Dank dem Erfolg ist Bordeaux in der Ligue 1 wieder auf einem Nicht-Abstiegsplatz klassiert.

Bordeaux sorgte bereits in den ersten 39 Minuten mit der 3:0-Führung für die Vorentscheidung. Der Südkoreaner Hwang Ui-Jo schoss zwei Tore. Es war erst der vierte Sieg Bordeaux' in dieser Ligue-1-Saison und der erste seit dem 12. Dezember 2021.

Matchwinner Hwang entscheidet das Spiel mit seinem dritten Treffer zum 4:2. Video: streamja

Zuletzt hatte Bordeaux drei Mal in Folge verloren und dabei zehn Gegentore kassiert. Die Reaktion der Mannschaft kam für Petkovic zum richtigen Zeitpunkt. In der Woche zuvor hatte Bordeaux auswärts gegen Stade Rennes 0:6 verloren.

Der Sieg gegen Strasbourg konnte nicht unbedingt erwartet werden. Während Bordeaux zuletzt immer tiefer in die Krise gerutscht war, waren die Gäste dank einer Siegesserie in den letzten Wochen bis in die Top 4 der Ligue 1 vorgerückte.

(dab/sda)