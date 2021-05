Sport

Fussball

Internationaler Fussball: Messi hält Barça im Titelrennen



Bild: keystone

Barça bleibt im Titelrennen +++ Monaco erleidet Rückschlag +++ Bale-Gala bei Spurs-Sieg



Premier League

Tottenham – Sheffield 4:0



Im Kampf um Europa zieht Tottenham dank dem klaren Sieg gegen den designierten Absteiger Sheffield United an Liverpool und West Ham vorbei. Die Spurs haben aber ein Spiel mehr auf dem Konto als die beiden Konkurrenten. Liverpool konnte aufgrund von Fan-Protesten in Manchester nicht antreten.



Zum Matchwinner wurde der viel gescholtene Gareth Bale mit einem Hattrick. Der Südkoreaner Heung-Min Son erhöhte in der 77. Minute noch auf den 4:0-Endstand. Für Trainer Ryan Mason war es der zweite Sieg im zweiten Premier-League-Spiel.



Tottenham Hotspur - Sheffield United 4:0 (1:0).

Tore: 36. Bale 1:0. 61. Bale 2:0. 69. Bale 3:0. 77. Son 4:0.

Newcastle – Arsenal 0:2

Nach der Niederlage gegen Everton und dem 1:2 im Hinspiel des Europa-League-Halbfinales in Villareal konnte Arsenal heute wieder einen Sieg feiern. In Newcastle setzten sich die «Gunners» dank Treffern von Mohamed Elneny und Pierre-Emerick Aubameyang mit 2:0 durch.

Bei Newcastle kam Fabian Schär zu einem Kurzeinsatz. Nach überstandener Verletzung durfte der Verteidiger ab der 72. Minute zum ersten Mal seit Februar wieder auf dem Platz stehen. Nun wird er jedoch erneut pausieren müssen – in der 90. Minute flog der Schweizer für seine Grätsche gegen Martinelli vom Platz.

Newcastle United - Arsenal 0:2 (0:1)

Tore: 5. Elneny 0:1. 66. Aubameyang 0:2.

Bemerkungen: Newcastle mit Schär (ab 72.), Arsenal mit Xhaka (verwarnt). 90. Rote Karte gegen Schär (Foul).

Tabelle:

Serie A

Udinese – Juventus 1:2

Lange sah es nicht nach einem erfolgreichen Tag für die Turiner aus. Bis zur 83. Minute lagen die Gäste nach einem frühen Treffer von Nahuel Molina im Rückstand. Dann kam der Auftritt von Cristiano Ronaldo.

Nach einem Freistoss des Portugiesen berührte ein Verteidiger den Ball mit der Hand, woraufhin der Schiedsrichter auf Elfmeter entscheidet. Ronaldo verwandelt diesen und doppelt wenige Minuten später nach. Für Juventus sind die drei Punkte von enormer Bedeutung. Mit dem Sieg rutscht man an Neapel und AC Milan vorbei auf Platz 3.

Damit sichert sich «Juve» einen Vorteil im Kampf um die Champions-League-Plätze. Ein Verpassen der Königsklasse wäre für den italienischen Rekordmeister eine Blamage und mit dem sicheren Weggang des Doppeltorschützen verbunden.

Udinese - Juventus Turin 1:2 (1:0).

Tore: 10. Molina 1:0. 83. Ronaldo (Handspenalty) 1:1. 89. Ronaldo 1:2.

Lazio Rom – Genoa 4:3

Lazio Rom bleibt Juventus mit ihrem Sieg gegen Genoa auf den Fersen. In einem torreichen Spiel müssen die Römer am Ende doch noch mehr zittern als ihnen lieb ist.

Nach vier Toren zwischen der 30. und 56. Minuten scheint das Spiel beim Stand von 4:1 für die Gastgeber entschieden zu sein. Doch Gianluca Samacca und Eldor Shomurodov machen das Spiel mit ihrem Doppelschlag noch einmal eng. Der Ausgleich fällt dann aber nicht mehr und Lazio kann sich über drei Punkte freuen.

Lazio Rom - Genoa 4:3 (2:0).

Tore: 30. Correa 1:0. 43. Immobile 2:0. 47. Marusic (Eigentor) 2:1. 48. Luis Alberto 3:1. 56. Correa 4:1. 80. Scamacca (Foulpenalty) 4:2. 81. Schomurodow 4:3.

Bemerkungen: Genoa ohne Behrami (Ersatz).

Sassuolo – Atalanta 1:1

Atalanta Bergamo macht Inter Mailand mit dem Unentschieden in Sassuolo zum italienischen Meister. Vier Spieltage vor Schluss steht Inter uneinholbar vor Bergamo und dem Stadtrivalen AC.

Bereits früh machten sich die Gäste das Leben schwer. Pierluigi Gollini flog mit rot direkt vom Platz. Dennoch gelang dem Deutschen Robin Gosens der Führungstreffer. In der zweiten Halbzeit glich Domenico Berardi jedoch aus und Luis Muriel vergab die Chance auf die Führung vom Elfmeterpunkt. So trennten sich Sassuolo und Bergamo mit einem 1:1-Unentschieden.

Sassuolo - Atalanta Bergamo 1:1 (0:1).

Tore: 32. Gosens 0:1. 52. Berardi 1:1.

Bemerkungen: Atalanta mit Freuler. 23. Rote Karte gegen Gollini (Atalanta/Foul). 76. Gelb-Rote Karte gegen Marlon (Sassuolo/Foul). 76. Muriel (Atalanta) scheitert mit Foulpenalty.

Neapel – Cagliari 1:1

Napoli - Cagliari 1:1 (1:0).

Tore: 13. Osimhen 1:0. 94. Nandez 1:1.

La Liga

Valencia – Barcelona 2:3



Barcelona reagiert mit einem Sieg auf die Niederlage gegen Granada am Donnerstag. In Valencia können sich die Katalanen trotz eines Rückstands noch durchsetzen und die drei Punkte mitnehmen.

Gabriel Paulista konnte die Gastgeber in Führung schiessen. Diese währte jedoch nicht lange – Lionel Messi und Antoine Griezmann sorgten mit einem Doppelschlag innert sechs Minuten für die Wende. Messi hatte den Handlfmeter zunächst noch vergeben, verwandelte den Nachschuss aber gleich selbst. In der 69. Minute erhöhte der Argentinier per Freistoss noch auf 3:1. Der Anschlusstreffer durch Carlos Soler war für die Valencianer am Ende zu wenig. Barça siegte mit 3:2.



Am nächsten Samstag kommt es in der 35. Runde zum möglicherweise entscheidenden Gipfeltreffern zwischen Barcelona und Atlético. Real Madrid, das punktgleich mit Barcelona ist, empfängt tags darauf den Tabellenvierten FC Sevilla, der sich ebenfalls noch in den Meisterkampf einmischen könnte.

Valencia - FC Barcelona 2:3 (0:0).

Tore: 50. Gabriel Paulista 1:0. 57. Messi 1:1. 63. Griezmann 1:2. 69. Messi 1:3. 83. Soler 2:3.

Bemerkung: 57. Messi scheitert mit Foulpenalty, trifft im Nachsetzen.

Ligue 1

Monaco – Lyon 2:3



Nachdem sich Lyon bereits letzte Woche aus dem Titelrennen verabschiedet hatte, machten sie ihrem heutigen Gegner dieses Vorhaben ebenfalls zunichte. Obwohl Monaco in Halbzeit eins in Führung ging und in der 86. Minute noch zum Ausgleich kam, standen die Gastgeber am Ende mit leeren Händen da.



Mathis Ryan Cherki besorgte den späten Siegtreffer für Olympique Lyon. Dabei waren die Gäste seit der 70. Minute in Unterzahl. Maxence Caqueret musste mit gelb-rot vom Platz. Es blieb nicht die einzige rote Karte des Abends. Nach dem Spiel kam es noch zu einem Gerangel zwischen einigen Spielern. Lyons Mattia de Sciglio sowie die Monegassen Willem Geubbels und Pietro Pellegri sahen rot.



Die Lyoner schliessen mit dem Sieg zum AS Monaco auf und liegen nur noch einen Punkt hinter dem sicheren Champions-League-Platz. Die Zahl der Titelaspiranten hat sich dadurch innerhalb von sieben Tagen halbiert. OSC Lille und Paris Saint-Germain werden den Kampf in den letzten drei Spielen unter sich ausfechten.



Monaco - Lyon 2:3 (1:0).

Tore: 25. Volland 1:0. 57. Depay 1:1. 77. Marcelo 1:2. 86. Ben Yedder (Foulpenalty) 2:2. 89. Cherki 2:3.

Bemerkung: 70. Gelb-Rote Karte gegen Caqueret (Lyon/Foul).

Montpellier – Saint-Étienne

Montpellier - Saint-Étienne 1:2 (1:1).

Tore: 6. Delort 1:0. 17. Hamouma 1:1. 50. Debuchy 1:2.

Bemerkung: Montpellier mit Omlin.

Bordeaux – Rennes 1:0

Bordeaux - Rennes 1:0 (1:0).

Tor: 11. Mara 1:0.

Bemerkungen: Bordeaux mit Benito. 8. Rote Karte gegen Nzonzi (Rennes).

(nih/sda)

