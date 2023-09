Wesentlich deutlicher ging es in den anderen Partien zu und her. Das brutalste Ergebnis war die 0:7-Klatsche, die Aaraus Frauen auswärts bei YB einstecken mussten. Bereits zur Pause stand es 3:0 für die Gastgeberinnen ohne Gnade. Ebenfalls beeindruckend: Trotz sieben Toren gab es keine einzige Doppeltorschützin.

Es war die Runde der deutlichen Siege in der Women's Super League. Nur in einem Spiel ging es enger zu und her.

Verrückte Schlussphase in München – Leverkusen gleicht spät aus und bleibt Leader

In einer sehr attraktiven Partie trennen sich der FC Bayern München und Bayer Leverkusen 2:2. Damit bleibt das Team um Granit Xhaka an der Spitze der Bundesliga.

Am Ende spielt das Spitzenspiel zwischen dem deutschen Rekordmeister Bayern München und dem aktuellen Tabellenführer der Bundesliga Bayer Leverkusen völlig verrückt. Nachdem Florian Wirtz von den Gästen den Pfosten trifft, bringt Leon Goretzka die Bayern in der 86. Minute erneut in Führung. Wieder hält diese jedoch nicht lange, nach einem umstrittenen Foul von Alphonso Davies an Jonas Hofmann gelingt Exequiel Palacios per Penalty der Ausgleich für die Leverkusener.