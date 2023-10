Xhaka gewinnt mit Leverkusen. Bild: keystone

Xhakas Leverkusen gewinnt, Urs Fischer verliert mit Union +++ Salah trifft doppelt

Bundesliga

Darmstadt – Leizpig 3:1

Bei Darmstadts 3:1-Sieg über Leipzig traf Lois Openda bereits nach 44 Sekunden für das Heimteam – das frühste Tor in dieser Bundesligasaison. Nachdem Frosberg schon in der 24. Minute auf 2:0 erhöht hatte, erzielte Leipzig mit einem Penalty in der 32. Minute der Anschlusstreffer.

In der 72. Minute machte Openda schliesslich alles klar. Mit seinem 2. Treffer des Abends sicherte er Darmstadt den Sieg.

Darmstadt 98 - RB Leipzig 1:3 (1:2).

Tore: 1. Openda 0:1. 24. Forsberg 0:2. 32. Kempe (Penalty) 1:2. 72. Openda 1:3.

Bemerkungen: Darmstadt 98 ohne Stojilkovic (nicht im Aufgebot).

Freiburg – Bochum 2:1

Ritsu läutet die Freiburger Wende mit seinem Tor zum 1:1 ein. Bild: www.imago-images.de

Freiburg fand nach der Länderspielpause zum Siegen zurück. Nach nur einem Sieg in den letzten fünf Spielen gab es gegen Bochum wieder drei Punkte. Für das Team Ruhrpott sieht es dagegen düsterer aus: In den bisher acht gespielten Partien gelang den Bochumer noch kein Sieg.

In der 15. Minute gerieten die Süddeutschen durch ein Tor von Bochums Gonçalo Paciência in den Rückstand. Ritsu Doan (26.) und Vincenzo Grifo (45.+2, Hand-Penalty) konnten das Spiel aber zu Gunsten der Süddeutschen drehen.

SC Freiburg - Bochum 2:1 (2:1).

33'900 Zuschauer.

Tore: 15. Gonçalo Paciência 0:1. 26. Doan 1:1. 45. Grifo (Penalty) 2:1.

Bemerkungen: Bochum ohne Loosli (Ersatz). (sda)

Hoffenheim – Eintracht 1:3

Nach früher Rücklage konnte Frankfurt die Partie noch drehen. Bild: www.imago-images.de

Die Partie startete für die Hoffenheimer optimal. Bereits in der dritten Minute erzielte Maximilian Beier das 1:0 für das Heimteam. Durch Tore von Omar Marmoush (11.), Ansgar Knauff (23.) und Ellyes Skhiri (45. +3) vermochte Frankfurt die Partie aber noch vor der Pause zu drehen. Die zweite Halbzeit blieb torlos.

Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 1:3 (1:3).

Tore: 3. Beier 1:0. 11. Omar Marmoush 1:1. 23. Knauff 1:2. 45. Skhiri 1:3.

Union –Stuttgart 0:3

Union Berlin findet auch nach der Länderspiel-Pause nicht aus dem Formtief heraus. Das Team von Urs Fischer kassiert in der Bundesliga die sechste Niederlage in Folge – mit 0:3 gegen das erstaunliche Stuttgart.

Unter Fischer ging es für Union Berlin in den letzten Jahren konstant aufwärts, von der 2. Bundesliga bis in die Champions League. Nun befinden sich die Eisernen erstmals unter dem Zürcher Trainer in einer tiefen Krise. Gegen Stuttgart brachten sie im eigenen Stadion erstaunlich wenig zustande. Die erste sehr gute Torchance erspielten sie sich in der 79. Minute.

Deniz Undav erzielt das 3:0 für Stuttgart. Video: streamja

Die Stuttgarter surfen hingegen weiter auf ihrer Erfolgswelle. Das Überraschungsteam der ersten Monaten traf in der 16. Minute durch den Liga-Topskorer Serhou Guirassy, der nach acht Bundesliga-Runden als erster Spieler überhaupt bei 14 Toren steht. Dass der 27-Jährige aus Guinea nach einer halben Stunde angeschlagen ausgewechselt werden musste, war der einzige Wermutstropfen für die Schwaben.

Nur eine Nebenrolle beim Stuttgarter Höhenflug spielt bisher der Ex-St. Galler Leonidas Stergiou, der bisher nur eine Minute Bundesliga gespielt hat. Von der Bank aus sah der Schweizer U21-Internationale die weiteren Tore seiner Mannschaft, die in den letzten zehn Minuten fielen. In der Tabelle liegt nur Leverkusen vor dem VfB, der in der vergangenen Saison 27 Runden benötigte, um auf die aktuell 21 Punkte zu kommen.

Union Berlin - VfB Stuttgart 0:3 (0:1).

22'012 Zuschauer.

Tore: 16. Guirassy 0:1. 81. Silas 0:2. 88. Undav 0:3.

Bemerkungen: VfB Stuttgart ohne Stergiou (Ersatz).

Wolfsburg – Leverkusen 1:2

Leverkusen kam mit Granit Xhaka in Wolfsburg zum siebten Sieg. Überragend beim Leader war der Niederländer Jeremie Frimpong, der früh sehenswert zum 1:0 traf, und nach einer guten Stunde das 2:1 von Alejandro Grimaldo vorbereitete. Bei den Wolfsburgern kam Cedric Zesiger nicht zum Einsatz.

Leverkusen trifft zum 2:0. Video: streamja

Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1:2 (1:1).

28'917 Zuschauer.

Tore: 13. Frimpong 0:1. 41. Lacroix 1:1. 62. Grimaldo 1:2.

Bemerkungen: Wolfsburg ohne Zesiger (Ersatz). Bayer Leverkusen mit Xhaka.

Mainz – Bayern

Premier League

Liverpool – Everton 2:0

Liverpool setzt sich im Merseyside-Derby gegen Everton durch. Nach einer ausgeglichenen Startphase holte Evertons Ashley Young in der 37. Minute die Gelb-Rote Karte. Mit einem Mann mehr auf dem Feld steigerte Liverpool die Intensität, musste aber bis in die 75. Minute auf den Führungstreffer warten. Mohamed Salah verwandelte einen Handelfmeter und erhöhte in der Nachspielzeit schliesslich noch auf 2:0.

Salah trifft zum 2:0 für Liverpool. Video: streamja

Liverpool - Everton 2:0 (0:0)

Tore: 75. Salah 1:0 (Elfmeter). 90+7. Salah 1:1. 31.

Bemerkungen: 37- Gelb-Rote Karte gegen Young (Everton).

Manchester City – Brighton 2:1

Manuel Akanji kann sich nur halb über den 2:1-Heimsieg von Manchester City gegen Brighton freuen. Der Verteidiger fliegt in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz.Wegen eines Fouls an Ansu Fati sah Akanji in der 95. Minute die zweite Gelbe Karte. Auf das Schlussresultate hatte der Platzverweis keinen Einfluss. Manchester City beendete dank den Toren von Julian Alvarez und Erling Haaland in der ersten Halbzeit die Mini-Negativserie von zwei Niederlagen in Folge.

Für Akanji bedeutet die Rote Karte, dass er am nächsten Wochenende das Derby gegen Manchester United verpasst. Ärgerlich ist die Sperre für den Schweizer Internationalen, auch weil er eigentlich fast nie vom Platz fliegt. In über 350 Partien auf dem höchsten Niveau sah er zuvor nur einmal Gelb-Rot: im Mai 2014 mit dem FC Winterthur.

Manchester City - Brighton 2:1 (2:0).

Tore: 7. Alvarez 1:0. 19. Haaland 2:0. 73. Fati 2:1.

Bemerkungen: Manchester City mit Akanji. 96. Gelb-Rote Karte gegen Akanji.

Haaland erzielt das 1:0 für Manchester City. Video: streamja

Newcastle – Crystal Palace

Newcastle - Crystal Palace 4:0 (3:0).

Tore: 4. Murphy 1:0. 44. Gordon 2:0. 45. Longstaff 3:0. 66. Wilson 4:0.

Bemerkungen: Newcastle mit Schär.

Chelsea – Arsenal

Sheffield – Manchester United

Serie A

Torino – Inter Mailand

Ligue 1

Paris Saint-Germain – Strasbourg

La Liga

Real Madrid – Sevilla

