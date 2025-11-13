Nebelfelder
Ex-Chelsea-Profi Oscar wegen Herzproblemen im Krankenhaus

FILE - In this Feb. 3, 2016 file photo, Chelsea&#039;s Oscar sits on the pitch during the English Premier League soccer match between Watford and Chelsea at the Vicarage Road stadium in London. The go ...
Oscar musste wegen Herzproblemen in das Krankenhaus.Bild: AP

Vom Ergometer gestürzt: Ex-Chelsea-Profi Oscar wegen Herzproblemen im Krankenhaus

Mit dem FC Chelsea wurde Oscar zweimal englischer Meister. Inzwischen spielt er in seiner Heimat Brasilien. Dort erlebte er nun einen schrecklichen Vorfall.
13.11.2025, 07:2913.11.2025, 07:29
Ein Artikel von
t-online

Schockmoment für den früheren brasilianischen Nationalspieler Oscar: Während einer Trainingseinheit auf dem Ergometer klagte der 34-Jährige laut dem TV-Sender Globo über Unwohlsein, stürzte zu Boden und verlor für rund zwei Minuten das Bewusstsein.

Oscar habe demnach umgehend Hilfe erhalten und sei inzwischen in einem stabilen Zustand. Der Offensivspieler hatte beim 1:7 im WM-Halbfinale 2014 gegen Deutschland den einzigen Treffer für Brasilien erzielt.

Mittlerweile hat sich der Brasilianer auf Instagram zu Wort gemeldet und hat in seiner Story folgende Nachricht gepostet: «Vielen Dank für die Nachrichten und Gebete. Alles wird gut, so Gott will.»

Match between sao paulo and mirassol for the brazilian championship. Sao Paulo SP, 05/24/2025 - football / Sao Paulo vs Mirassol - player Oscar during the match between Sao Paulo and Mirassol, valid f ...
Oscar spielt aktuell für den FC Sao Paulo. Bild: www.imago-images.de

Wie Globo weiter berichtet, denkt Oscar nach dem Vorfall über ein mögliches Karriereende nach. Der ehemalige Chelsea-Profi steht derzeit beim FC Sao Paulo unter Vertrag. Dort läuft sein Kontrakt noch bis Ende 2027. Vor seiner Rückkehr nach Brasilien war Oscar acht Jahre lang in China für den Klub aus Shanghai aktiv.

In Europa hatte er mit dem FC Chelsea unter anderem die Europa League gewonnen und wurde zweimal Englischer Meister. Aufsehen erregte vor allem sein Wechsel nach China im Januar 2017 – damals war er erst 25 Jahre alt. (riz/sda)

FIFA-Werbung für «klimaneutrale» WM 2022 laut Urteil irreführend

