Mega-Party?! Fussballstar Neymar zeigt, wie er Silvester gefeiert hat



Fussballstar Neymar hat Berichte über eine Silvesterfeier mit 500 Gästen zurückgewiesen. Er feiere mit Familie und Freunden, alle seien auf das Coronavirus getestet worden, und es werde Abstand gehalten, sagte der 28-jährige Brasilianer in einem Video auf Instagram. Es seien keine 500 Gäste eingeladen, wie vor dem Silvestertag berichtet worden war.

In einem Video kurz vor dem Jahreswechsel zeigte Neymar eine lange Tafel, bei der nur jeder zweite Platz gedeckt ist. «Wir verdienen es, unsere Leben zu feiern», Neymar.

bilder: neymarjr

Brasilianische Medien hatten zuvor von einer Party Neymars mit professioneller Unterhaltung in einer Villa an einem Strandort in Rio de Janeiro berichtet, die bereits mehrere Tage vor Silvester begonnen habe. Die Berichte sorgten für Empörung. Der bekannte brasilianische Fussballjournalist Juca Kfouri warf Neymar vor, die Familien der mehr als 190'000 Corona-Todesopfer in dem südamerikanischen Land zu verhöhnen.

Eine Sprecherin Neymars wies die Berichte zurück: «Neymar wird keine Party in diesem Jahr geben, wir haben eine ausgewachsene Pandemie, und er verbringt Zeit mit seinen Freunden und seiner Familie», erklärte Day Crespo.

Brasilien hat weltweit die drittmeisten Infektionen mit dem Coronavirus und am zweitmeisten Todesfälle registriert. Wegen der Pandemie fielen in diesem Jahr die Silvesterfeierlichkeiten an der Copacabana aus. (ram/sda/apa/dpa)

