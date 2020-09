Sport

Liverpool: Jürgen Klopp macht Xherdan Shaqiri Hoffnung



«Super Spiel» und «vielversprechende Zukunft» – Klopp macht Shaqiri Hoffnung

Xherdan Shaqiri durfte beim FC Liverpool endlich mal wieder spielen. Beim Cupspiel gegen Lincoln City aus der League One (dritthöchste Liga) traf der Schweizer Natispieler bereits nach 9 Minuten herrlich per Freistoss.

In der Premier League gehörte Shaqiri in den bisherigen beiden Spielen nicht zum Kader der «Reds». Ob der 28-Jährige in Liverpool eine Zukunft hat, dahinter steht ein dickes Fragezeichen. Zumal mit den Zugängen von Flügelspieler Diogo Jota und dem zentralen Mittelfeldspieler Thiago weitere Konkurrenz dazugekommen ist, die in der Rangordnung klar über dem Schweizer anzusiedeln sind.

Ob ein Pokalspiel gegen einen unterklassigen Gegner viel am Standing von Shaqiri ändert? Immerhin zeigte sich Trainer Jürgen Klopp nach der Partie begeistert von der Leistung von Shaqiri, der nicht auf dem Flügel, sondern im zentralen Mittelfeld als 8er eingesetzt wurde: «Zunächst einmal war es ein Superspiel; ein Superspiel von Shaq in einer – ich bin mir nicht sicher – ungewohnten Position etwas tiefer im Mittelfeld», so Klopp nach der Partie.

Der Deutsche erklärt auch, weshalb er Shaqiri nach 75 Minuten auswechselte: «Er hat es wirklich, wirklich gut gemacht. Die Auswechslung war meine Schuld. Er hat sich den Knöchel leicht verstaucht, aber es war absolut nichts. Er hat ihn zweimal berührt und ich dachte, es sei seine Wade, aber es ist nichts. Ich glaube, es war trotzdem gut, ihn dann auszuwechseln.»

Klopp fand anschliessend weitere lobende Worte für Shaqiri: «Die Standards waren hervorragend – der Freistoss, den er geschossen hat – was für ein Tor das war!» Auch im Hinblick auf die Zukunft machte Klopp Hoffnung: «Es gibt keinen Zweifel an Shaqs Qualität, es gab nie irgendeinen Zweifel und im Moment sieht alles wirklich, wirklich gut aus. Es sieht vielversprechend aus und wir werden sehen.»

Ob die Zukunft von Xherdan Shaqiri beim FC Liverpool tatsächlich so rosig ist? Ein weiteres Indiz wird es am Montag geben, wenn Liverpool in der Premier League auf Arsenal trifft. Vielleicht schafft es Shaqiri ja wieder von der Tribüne ins Kader.

