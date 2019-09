Sport

Schweizer Cup: YB – FC Zürich der Knüller in den Achtelfinals



Auslosung Cup-Achtelfinals YB – Zürich

GC (CL) – Luzern

Winterthur (CL) – Thun

Stade Lausanne (CL) – Basel

Lausanne (CL) – Xamax

Linth 04 (1.) – Sion

Bulle (1.) – Rapperswil-Jona (PL)

Béroche-Gorgier (2.) – Bavois (PL)

YB–FCZ der Knüller in den Achtelfinals – Sion schlägt Aarau in der 93. Minute

Seydou Doumbia war bei seinem Debüt für den FC Sion gleich der Matchwinner. Der dreifache Super-League-Torschützenkönig köpfte in der 93. Minute das 2:1 gegen den FC Aarau. Kurz zuvor hatten dem Ivorer noch alleine vor dem Tor die Nerven versagt, wodurch wohl die meisten Zuschauer im Brügglifeld mit einer Verlängerung gerechnet hatten.

Der Challenge-League-Klub erlebte zum Ende des Sommers ein Déja-vu: Anfangs Sommer hatte Aarau an einem ebenfalls sonnigen Sonntagnachmittag den Aufstieg in die Super League verpasst, nachdem es das Barrage-Hinspiel auswärts bei Xamax mit 4:0 gewonnen hatte.

Luzern am Ende deutlich

Eine Halbzeit lang durfte Erstligist Wohlen von einem Coup träumen – dann machte der Gast aus der Super League den Sack zu. Der FC Luzern gewann im Kanton Aargau 4:0.

Wohlen hatte sich vor der Pause mit Luzern auf Augenhöhe gezeigt, büsste in der 2. Halbzeit allerdings für den physischen Effort aus dem ersten Durchgang. Zehn Minuten nach der Pause brachte Otar Kakabadse den Favoriten auf Kurs. Mit dem Führungstor war die Gegenwehr des Underdogs gebrochen. Francesco Margiotta (75.), Patrick Schürpf (83.) und der erst 18-jährige Darian Males (90.) – der in seinem ersten Pflichtspiel für den FCL sogleich erfolgreich war – sorgten in der Folge für den klaren Luzerner Sieg.

Thuns magerer Sieg

In der Meisterschaft hatten der FC Thun und Neuchâtel Xamax zuletzt zu beissen. In den Cup-Sechzehntelfinals hielten sich die Super-Ligisten gegen Teams aus der Promotion League schadlos. Thun siegte bei Stade Nyonnais 1:0, Xamax in Bellinzona 2:1. Einen grossen Moralschub dürfte das Erreichen der Achtelfinals weder bei Schlusslicht Xamax noch beim Siebten Thun auslösen; zu zahm waren die Auftritt gegen die Teams aus der dritthöchsten Spielklasse, ein Klassenunterschied nur selten sichtbar.

Thun war am Genfersee mit der zweiten richtigen Chance erfolgreich. Basil Stillhart verwertete rund fünf Minuten vor der Pause eine punktgenaue Hereingabe von Aussenverteidiger Stefan Glarner per Kopf, nachdem Miguel Castroman nach einer Viertelstunde am Pfosten gescheitert war.

Nur liess das Team von Marc Schneider dem Führungstreffer keine weiteren Tore folgen, die dem Trainer eine ruhige Schlussphase beschert hätten. Thun versuchte das 1:0 kontrolliert über die Zeit zu bringen, gestand den Waadtländern allerdings immer wieder Möglichkeiten zu.

Bellinzonas Pech mit dem Pfosten

Ein ähnlich durchzogenes Bild wie Thun hinterliess Xamax beim 2:1-Sieg im Tessin bei der AC Bellinzona. Eine starke Einzelleistung von Gaëtan Karlen brachte den Neuenburgern nach einer guten halben Stunde zwar die Führung, konnte aber nicht überdecken, dass das Schlusslicht der Super League derzeit nicht sattelfest unterwegs ist.

Die Tessiner hatten zwar weniger vom Spiel, jedoch nicht die schlechteren Möglichkeiten als die Neuenburger. Doch der Unterklassige liess vor dem Tor die nötige Abgeklärtheit vermissen. In der zweiten Minute der Nachspielzeit traf zudem Martin Cortelezzi für das Heimteam in Folge eines Corners nur den Pfosten. (ram/sda)

Alle Resultate

Die Telegramme

Aarau - Sion 1:2 (1:1)

4023 Zuschauer. - SR Klossner.

Tore: 22. Toma 0:1. 31. Neumayr 1:1. 92. Doumbia 1:2.

Sion: Fickentscher; Maçeiras, Kouassi, Ndoye, Abdellaoui; Behrami (86. Zock), Toma; Kasami, Grgic, Lenjani (67. Khasa); Uldrikis (71. Doumbia).

Bemerkungen: Aarau u.a. ohne Schneuwly und Jäckle (beide verletzt). Debüt von Seydou Doumbia für Sion. Sion ohne Facchinetti (verletzt) und Bamert (nicht im Aufgebot).

Stade Nyonnais - Thun 0:1 (0:1)

870 Zuschauer. - SR Bieri.

Tor: 39. Stillhart 0:1.

Thun: Hirzel; Glarner, Gelmi, Sutter, Joss; Roth (79. Fatkic); Stillhart, Castroman; Salanovic (77. Vasic), Chihadeh (61. Rapp), Hefti.

Bemerkungen: Thun ohne Hediger, Ziswiler, Karlen, Bigler, Rodrigues, Tosetti und Munsy (alle verletzt). 16. Pfostenschuss Castroman.

Bellinzona - Neuchâtel Xamax 1:2 (0:1)

2000 Zuschauer. - SR Horisberger.

Tore: 33. Karlen 0:1. 65. Ramizi 0:2. 79. Stojanov 1:2.

Neuchâtel Xamax: Minder; Gomes, Djuric, Neitzke; Seydoux, Ramizi (76. Doudin), Corbaz, Kamber (75. Sylvestre); Haile-Selassie (46. Di Nardo), Nuzzolo; Karlen.

Bemerkungen: Neuchâtel Xamax ohne Xhemajli (gesperrt), Dugourd, Mveng, Seferi, Oss (alle verletzt) und Mulaj (krank).

Wohlen - Luzern 0:4 (0:0)

3300 Zuschauer. - SR Horisberger.

Tore: 54. Kakabadse 0:1. 75. Margiotta 0:2. 83. Schürpf 0:3. 90. Males 0:4.

Luzern: Müller; Schwegler (8. Kakabadse), Knezevic, Lucas, Grether (82. Sidler); Matos (68. Males), Schulz, Voca, Schürpf; Margiotta, Ndiaye.

Bemerkungen: Luzern ohne Ndenge, Eleke (beide verletzt). 8. Schwegler verletzt ausgeschieden. (sda)

