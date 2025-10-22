trüb und nass12°
Super League: Patrick Rahmen folgt beim FC Winterthur auf Uli Forte

Winterthurs Trainer Patrick Rahmen beim Fussballspiel der Super League FC Winterthur gegen die .BSC Young Boys im Stadion Schuetzenwiese in Winterthur am Samstag, 4. November 2023. (KEYSTONE/Walter Bi ...
Patrick Rahmen kennt die Verhältnisse beim FC Winterthur bereits bestens.Bild: KEYSTONE

Ein Altbekannter soll den FC Winterthur vom Abstieg retten

22.10.2025, 07:2622.10.2025, 07:26

Am Montagabend hat der FC Winterthur die sofortige Trennung von Trainer Uli Forte bekanntgegeben. Nun soll bereits der Nachfolger bekannt sein. Wie der Blick berichtet, soll Patrick Rahmen auf die Schützenwiese zurückkehren und die Zürcher vor dem Abstieg bewahren. Demnach soll der 56-Jährige schon heute Mittwoch als neuer Trainer vorgestellt werden – er ist ein Kandidat, den auch watson auf dem Zettel hatte.

Für Rahmen wäre es eine Rückkehr in die Eulachstadt. Der Basler war bereits von 2023 bis 2024 Cheftrainer bei Winti und führte den Klub damals überraschend bis auf Rang sechs mit einem Schnitt von 1,42 Punkten pro Spiel. Er kehrt also in ein Umfeld zurück, dass er bestens kennt.

Nach dem Erfolg in Winterthur wechselte er zu den Berner Young Boys, wo er allerdings nach nur 15 Spielen wieder freigestellt wurde. Bei YB ist Rahmen auch aktuell noch unter Vertrag, obwohl er nicht mehr dort arbeitet. Winterthur soll mit den Bernern diesbezüglich aber eine Lösung gefunden haben.

Beim FC Winterthur begibt sich Rahmen in eine äusserst schwierige Situation. Die Nordostschweizer haben nach neun Spielen noch keinen Sieg und erst zwei Punkte auf dem Konto. Der Rückstand auf den Barrageplatz beträgt bereits sechs Zähler. In den nächsten Tagen und Wochen braucht Winti also dringend Erfolgserlebnisse. Besonders entscheidend wird der Auftakt in den November. Dann stehen mit den Duellen gegen Servette (1. November) und GC (8. November) wichtige Spiele gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf an. (abu)

