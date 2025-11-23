Er war der Mann des Spiels: Eberechi Eze schoss Arsenal mit drei Toren zum Derbysieg. Bild: keystone

Sommer und Akanji verlieren Mailandderby + Real patzt bei Aufsteiger + Arsenal dominiert

Bundesliga

RB Leipzig – Werder Bremen 2:0

Leipzig gewinnt in der 11. Runde der Bundesliga sein Heimspiel gegen Bremen mit 2:0. Mit sechs Punkten Rückstand sind die Sachsen erster Verfolger von Leader Bayern München. Leipzig überholte durch den Sieg Leverkusen und liegt zwei Punkte vor der Werkself.

Der erst 19-jährige Assan Ouédraogo mit einem sehenswerten Weitschuss und der Österreicher Xaver Schlager trafen für Leipzig in der zweiten Halbzeit. Für Bremen war es die erste Pleite nach zuvor fünf Spielen ohne Niederlage. Isaac Schmidt sass bei den Gästen aus Norddeutschland auf der Bank, der frühere Schweizer Junioren-Nationalspieler Cameron Puertas wurde eine Viertelstunde vor dem Ende ausgewechselt.

Leipzig - Werder Bremen 2:0 (0:0).

Tore: 63. Ouédraogo 1:0. 80. Schlager 2:0.

Bemerkungen: Werder Bremen ohne Schmidt (Ersatz).

St. Pauli - Union Berlin 0:1

Die Krise beim FC St. Pauli hält weiter an: Am Sonntagabend verloren die Hamburger ihr Heimspiel gegen Union Berlin mit 0:1 (0:1). Es war bereits die achte Bundesliganiederlage in Folge für die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin. Seit dem 2:1-Sieg gegen Augsburg Mitte September hat das Team nicht mehr gepunktet. Lediglich im Pokal gegen die TSG Hoffenheim gab es Ende Oktober einen Sieg gegen die TSG Hoffenheim. Am Millerntor erzielte dieses Mal Rani Khedira den Treffer des Tages (44. Minute). Während Union durch den Sieg in der Tabelle auf Rang acht vorrückt, verharrt St. Pauli auf Relegationsplatz 16.

St. Pauli - Union Berlin 0:1 (0:1).

Tor: 44. Khedira 0:1.

Premier League

Arsenal – Tottenham 4:1

Arsenal gewinnt in der 12. Runde der Premier League das Nordlondon-Derby gegen Tottenham mit 4:1. Damit bauen die Gunners die Tabellenführung aus. Eberechi Eze war der gefeierte Mann im Heimspiel gegen den Rivalen aus dem Stadtteil Tottenham. Der 27-Jährige traf zwischen der 41. und 76. Minute dreimal und sorgte fast im Alleingang dafür, dass Arsenal weiter auf Kurs Richtung 14. Meistertitel ist, dem ersten seit 22 Jahren.Da Manchester City am Samstag bei Newcastle United stolperte (1:2), ist Chelsea mit sechs Punkten Rückstand neu der erste Verfolger. In einer Woche folgt das richtungsweisende Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer und dem Zweitplatzierten.

Arsenal - Tottenham 4:1 (2:0).

Tore: 36. Trossard 1:0. 41. Eze 2:0. 46. Eze 3:0. 55. Richarlison 3:1. 76. Eze 4:1.



Leeds United – Aston Villa 1:2

Bitterer Nachmittag für Leeds United und den Schweizer Noah Okafor. Gegen Aston Villa verliert Leeds trotz früher 1:0-Führung. Morgan Rogers drehte das Spiel mit einem Doppelpack quasi im Alleingang. Durch die Niederlage bleibt Leeds auf einem Abstiegsplatz. Okafor wurde nach 80 Minuten ausgewechselt. Aston Villa trifft am kommenden Donnerstag auf die Berner Young Boys.

Leeds United - Aston Villa 1:2 (1:0).

Tore: 8. Nmecha 1:0. 48. Rogers 1:1. 75. Rogers 1:2.

Bemerkungen: Leeds United mit Okafor (bis 80.).

Serie A

Inter – AC Milan 0:1

Im Mailänder Derby setzt sich die AC Milan knapp mit 1:0 gegen Inter Mailand durch. Entscheidend dabei war Christian Pulisic, der in der 54. Minute das einzige Goal der Partie erzielte. Nach einem Flachschuss von Alexis Saelemaekers aus rund 18 Metern, den Yann Sommer zwar parierte, aber nur zurück ins Feld ablenken konnte, war Pulisic ein wenig schneller als Verteidiger Manuel Akanji und erzielte so sein fünftes Tor für Milan in dieser Saison.

15 Minuten vor Spielende hatte Inter dann die Chance, per Penalty auszugleichen. Dieser war der Mannschaft von Trainer Cristian Chivu nach einem Foul von Strahinja Pavlovic an Marcus Thuram zugesprochen worden. Doch Goalie Mike Maignan ahnte die Ecke und parierte den Schuss von Hakan Calhanoglu.

Eine Viertelstunde später war der Sieg von Milan dann Tatsache. Ardon Jashari, der nach seinem Wadenbeinbruch im August noch nicht wieder eingesetzt wurde, sah den Sieg seines Teams von der Bank aus. Dank diesem liegt Milan nun mit 25 Punkten auf dem zweiten Platz der Serie A, Inter musste die Tabellenführung hingegen an die AS Roma (27 Punkte) abgeben.

Inter Mailand - AC Milan 0:1 (0:0).

Tor: 54. Pulisic 0:1.

Bemerkungen: Inter Mailand mit Sommer und Akanji, AC Milan ohne Athekame (verletzt) und Jashari (Ersatz). 74. Maignan (AC Milan) pariert Elfmeter von Calhanoglu.

Cremonese - AS Roma 1:3

Die AS Roma siegt locker bei Cremonese und setzt sich an die Tabellenspitze der Serie A. Nach 17 Minuten konnten die Römer dank Matias Soule ein erstes Mal jubeln. Zwischen der 64. und 69. Minute sorgten die Hauptstädter mit zwei weiteren Treffern für die Entscheidung.

Die AS Roma bleibt auf Kurs. Bild: keystone

La Liga

Elche – Real Madrid 2:2

Real Madrid spielt zum zweiten Mal in Folge nur Unentschieden, wodurch sich der Vorsprung auf den FC Barcelona auf nur einen Punkt verringert. Auch Villarreal und Atlético Madrid holen damit weiter auf. Die Königlichen patzten bei Aufsteiger Elche und konnten sich am Ende gar noch glücklich schätzen beim mutig aufspielenden Aussenseiter nicht ganz leer auszugehen. Jude Bellingham reagierte in der 87. Minute auf den kurz zuvor erzielten Führungstreffer der Gastgeber.

Elche - Real Madrid 2:2 (0:0).

Tore: 53. Febas 1:0. 78. Huijsen 1:1. 84. Rodriguez 2:1. 87. Bellingham 2:2.

Bemerkungen: 97. Rote Karte Chust (Elche). (riz/nih/sda)