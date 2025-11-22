Manzambi trifft, aber Freiburg verliert klar in München ++ Undav schockt den BVB

Johan Manzambi trifft in der 11. Runde der Bundesliga in München, geht mit Freiburg aber dennoch 2:6 unter. Derweil werden Dortmund und Gregor Kobel den «Schwaben-Fluch» nicht los.

Bayern – Freiburg 6:2

Nachdem die Bayern vor der Länderspielpause bei Union Berlin in der 10. Runde erstmals Punkte abgaben, kehrten sie gegen Freiburg trotz 0:2-Rückstand auf die Siegerstrasse zurück. Die Gäste aus dem Breisgau forderten den Rekordmeister zumindest in der ersten Halbzeit. Johan Manzambi traf in der 17. Minute nach einem Corner zum ersten Mal in der laufenden Saison.

Johan Manzambi jubelt nach seinem Treffer. Bild: keystone

Die Bayern egalisierten den Spielstand jedoch noch vor der Pause und drehten die Partie nach dem Seitenwechsel.

Bayern München - Freiburg 6:2 (2:2).

Tore: 12. Suzuki 0:1. 17. Manzambi 0:2. 22. Karl 1:2. 45. Olise 2:2. 55. Upamecano 3:2. 60. Kane 4:2. 78. Jackson 5:2. 84. Olise 6:2.

Bemerkungen: Freiburg mit Manzambi (bis 64.), ohne Ogbus (nicht im Aufgebot).

Dortmund – Stuttgart 3:3

Dortmund vergab den Sieg im Verfolgerduell gegen Stuttgart fahrlässig. Das Heimteam mit Gregor Kobel im Tor gab in einer verrückten Partie einen 2:0-Vorsprung aus der Hand, ehe es in der 89. Minute nach dem 3:2 durch den zuletzt in der Kritik stehenden Karim Adeyemi doch noch nach einem glücklichen Sieg aussah.

Dreimal traf Deniz Undav gegen den BVB. Bild: keystone

Deniz Undav verhinderte diesen jedoch in der Nachspielzeit mit seinem dritten Treffer. Damit wartet Dortmund seit sieben Spielen auf einen Sieg gegen die Schwaben. Die letzten fünf Duelle gingen allesamt an Stuttgart.

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 3:3 (2:0).

Tore: 34. Can (Penalty) 1:0. 41. Beier 2:0. 47. Undav 2:1. 71. Undav 2:2. 89. Adeyemi 3:2. 91. Undav 3:3.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel. VfB Stuttgart ohne Jaquez (verletzt) und Stergiou (nicht im Aufgebot).

Augsburg – Hamburger SV 1:0

Anton Kade schoss den FC Augsburg, bei dem Fabian Rieder wie gewohnt in der Startelf stand, zum dritten Sieg in dieser Saison, zum ersten seit vier Spielen. Der ehemalige Basler traf als einziger in der Partie gegen Hamburg und nahm damit etwas Druck von den Schultern von Trainer Sandro Wagner.

Fabian Rieder jubelt mit Torschütze Anton Kade. Bild: www.imago-images.de

Augsburg - Hamburger SV 1:0 (0:0).

Tor: 76. Kade 1:0.

Bemerkungen: 81. Gelb-Rote Karte gegen Schlotterbeck (Augsburg). Augsburg mit Zesiger (ab 83.) und Rieder (bis 83.). Hamburger SV mit Muheim, ohne Hefti (nicht im Aufgebot).

Wolfsburg – Bayer Leverkusen 1:3

Bereits nach 33 Minuten und dem 3:0 von Malik Tillman war die Partie in Wolfsburg entschieden. Bayer Leverkusen war das klar bessere Team und verdiente sich den Sieg. Durch das Unentschieden in Dortmund steht Bayer bis mindestens am Sonntag auf dem zweiten Platz.

Bayer Leverkusen schlägt Wolfsburg locker. Bild: www.imago-images.de

Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1:3 (0:3).

Tore: 9. Hofmann 0:1. 24. Tapsoba 0:2. 33. Tillman 0:3. 57. Vavro 1:3.

Heidenheim – Gladbach 0:3

Borussia Mönchengladbach feierte den dritten Sieg in Serie und setzte sich im Tabellenmittelfeld fest. Am Ursprung des 3:0 bei Schlusslicht Heidenheim stand ein Foul an Nico Elvedi, das zu einem Penalty und zur Führung für die Gäste vom Niederrhein führte.

Gladbach reitet weiterhin auf einer Erfolgswelle. Bild: www.imago-images.de

Heidenheim - Borussia Mönchengladbach 0:3 (0:1).

Tore: 45. Diks (Penalty) 0:1. 55. Tabakovic 0:2. 76. Machino 0:3.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (verletzt). (riz/sda)