Bundesliga: Gross' Schalke holt dank Hoppe-Hattrick den ersten Sieg



Hoppe-Hattrick beschert Gross' Schalke den ersten Sieg seit 30 Bundesliga-Spielen

Im 31. Anlauf hat es geklappt: Schalke kam in der Bundesliga zum ersten Sieg seit 357 Tagen. Das Team mit dem neuen Trainer Christian Gross gewann gegen ein ersatzgeschwächtes Hoffenheim 4:0 und verliess damit nach der 15. Runde sogar den letzten Platz in der Tabelle.

Schalke – Hoffenheim 4:0

Vor dem Spiel musste man sich fragen: Wann sollte Schalke gewinnen, wenn nicht jetzt? Der Gegner war Hoffenheim, eine Mannschaft, die ohne elf Spieler antreten musste, die meisten von ihnen Leistungsträger. Ausserdem ein Team, das nicht in Form war. Nur zwei der letzten elf Partien hatte Hoffenheim gewonnen.

Ohnehin war es für Schalke das Spiel der letzten Chance. Die letzte Chance nämlich, den Negativrekord von Tasmania Berlin aus der Saison 1965/66 nicht einstellen zu müssen. Und diese letzte Chance nützten der Schweizer Trainer Christian Gross und seine Mannschaft. 4:0 hiess es am Ende für Schalke, ein zu klares Resultat zwar, aber ein Sieg, der verdient war.

Gross hatte dem Team in wenigen Tagen offenbar ein paar elementare Dinge beigebracht: Kampf, Leidenschaft und eine ordentliche defensive Organisation. Vor allem aber hatte Gross in seinem Team die beiden überragenden Individualisten des Spiels: Der Marokkaner Amine Harit etwa, unter Gross' Vorgängern auch schon intern suspendiert, glänzte mit drei Assists und dem Treffer zum 4:0. Und natürlich der 19-jährige Matthew Hoppe, der die ersten drei Tore erzielte, eines lässiger als das andere. Damit ist der Amerikaner der drittjüngste Spieler, dem in der Bundesliga ein Hattrick gelang.

Schalke - Hoffenheim 4:0 (1:0)

Tore: 42. Hoppe 1:0. 57. Hoppe 2:0. 63. Hoppe 3:0. 80. Harit 4:0.

Leverkusen – Bremen 1:1

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie gibt es für Bayer Leverkusen ein enttäuschendes Remis gegen Werder Bremen. Die Gäste gingen nach einem Freistoss durch Ömer Toprak in Führung. Den umstrittenen Ausgleich, es wurde ein Handspiel von Lucas Alario moniert, erzielte Patrik Schick in der 70. Minute.

Bayer Leverkusen - Werder Bremen 1:1 (0:0)

Tore: 52. Toprak 0:1. 70. Schick 1:1.

Union – Wolfsburg 2:2

Urs Fischer, der zweite Schweizer Trainer in der Bundesliga, hat mit Union Berlin auf ärgerliche Art und Weise den dritten Sieg in Folge verspielt. Die Berliner liessen gegen Wolfsburg in der Schlussphase in Überzahl den 2:2-Ausgleich zu und verpassten damit (vorerst) den Sprung auf den 4. Platz. Für Wolfsburg hatte Renato Steffen früh das 1:0 erzielte. Der Aargauer war nach einem Corner mittels Kopfball erfolgreich. Es war bei insgesamt 13 Bundesliga-Toren bereits das sechste mit dem Kopf für den bloss 1,70 m grossen Steffen.

Union Berlin - Wolfsburg 2:2 (1:1)

Tore: 10. Steffen 0:1. 29. Becker 1:1. 52. Andrich 2:1. 65. Weghorst (Foulpenalty) 2:2. -

Bemerkungen: Wolfsburg mit Steffen und Mbabu (ab 66.), ohne Mehmedi (Ersatz). 50. Rote Karte gegen Arnold (Wolfsburg).

Freiburg – Köln 5:0

Der SC Freiburg holt sich den fünften Sieg in Serie. Gegen einen desolaten 1. FC Köln gibt es zuhause gleich ein 5:0. Der ehemalige St. Galler Ermedin Demirovic glänze mit einem Tor und zwei Assists.

Freiburg - 1. FC Köln 5:0 (2:0)

Tore: 18. Demirovic 1:0. 39. Höfler 2:0. 59. Sallai 3:0. 69. Lienhart 4:0. 79. Höler 5:0.

Mainz – Frankfurt 0:2

Zu einem ungefährdeten Sieg kommt Eintracht Frankfurt in Mainz. Zwei verwandelte Penaltys von André Silva, es waren seine Saisontore 10 und 11, reichen zum Sieg gegen harmlose Mainzer, die durch den Sieg Schalkes ans Tabellenende rutschen.

Mainz - Eintracht Frankfurt 0:2 (0:1)

Tore: 24. André Silva (Foulpenalty) 0:1. 71. André Silva (Foulpenalty) 0:2. -

Bemerkung: Mainz ohne Fernandes (nicht im Aufgebot), Eintracht Frankfurt mit Sow (bis 87.) und Zuber (ab 80.).

Die Tabelle

