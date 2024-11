Liverpool gewinnt gegen Southampton und setzt sich weiter ab. Bild: www.imago-images.de

Liverpool setzt sich weiter ab +++ Mainz ohne Probleme in Kiel

Mehr «Sport»

Bundesliga

Holstein Kiel – Mainz 0:3

Mainz feiert gegen Holstein Kiel einen überzeugenden 3:0-Auswärtssieg. Die Kieler hatten keine Chance und die Niederlage geht auch in dieser Höhe absolut in Ordnung. Somit hat Mainz in dieser Saison weiterhin kein Auswärtsspiel verloren.

Die Mainzer setzen sich gegen den Aufsteiger aus Kiel souverän durch. Bild: www.imago-images.de

Nach dem ersten Treffer in der elften Minute durch Nadiem Amiri erhöhte Jonathan Burkardt noch vor der Pause. In der zweiten Hälfte kam das Team von Bo Henriksen weiterhin nicht in Bedrängnis und konnte durch Hyun-Seok Hong das 3:0 erzielen. Der Schweizer Silvan Widmer wurde in der 80. Minute eingewechselt.

Holstein Kiel - Mainz 05 0:3 (0:2)

14'906 Zuschauer.

Tore: 11. Amiri 0:1. 37. Burkardt (Penalty) 0:2. 53. Lee Jae-Sung 0:3. - Bemerkungen: Mainz 05 mit Widmer (ab 80.).



Premier League

Southampton – Liverpool 2:3

Der FC Liverpool gewinnt in der Premier League gegen Southampton das Duell Erster gegen Letzter mit Mühe und baut den Vorsprung an der Spitze auf acht Punkte aus.

Zwei Tore von Mohamed Salah sicherten dem FC Liverpool in Southampton doch noch den erwarteten zehnten Sieg im zwölften Ligaspiel. Der Ägypter traf in der 65. und in der 82. Minute. Zuvor hatte der Aussenseiter für kurze Zeit mit 2:1 geführt.

Die Liverpooler, die unter Arne Slot, dem Nachfolger von Jürgen Klopp als Trainer, erst einmal verloren haben, haben sich mit acht Punkten von Titelverteidiger Manchester City abgesetzt. Dahinter folgen mit Arsenal, Chelsea und Brighton drei Mannschaften mit neun Zählern Rückstand.

Southampton - Liverpool 2:3 (1:1)

Tore: 30. Szoboszlai 0:1. 42. Armstrong (Penalty im Nachschuss) 1:1. 56. Mateus 2:1. 65. Salah 2:2. 83. Salah (Penalty) 2:3



Serie A

Como – Fiorentina 0:2

Fiorentina setzt sich im Auswärtsspiel gegen Como mit 2:0 durch und hat somit weiterhin gleich viele Punkte auf dem Konto wie Atalanta Bergamo und Inter Mailand. Yacine Adli erzielte in der zwanzigsten Minute das 1:0. In der zweiten Hälfte sorgte Moise Kean für den zweiten Treffer. Durch die Niederlage droht Como auf einen Abstiegsplatz zu fallen.

Fiorentina gewinnt gegen Como und bleibt vorne dabei. Bild: keystone

La Liga