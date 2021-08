Petkovic-Nachfolger gefunden? Murat Yakin soll angeblich Nationaltrainer werden

Sport

Bild: keystone

Ist der Nachfolger von Vladimir Petkovic gefunden? Wie der «Blick» schreibt, soll am Montag Murat Yakin, der aktuell noch den FC Schaffhausen trainiert, als neuer Nationaltrainer der Schweiz vorgestellt werden.

Der SFV hatte unter der Woche angekündigt, dass über das Weekend nochmals Gespräche mit Kandidaten geführt würden, und dass nächste Woche der Entscheid über die Nachfolge von Vladimir Petkovic kommuniziert werde. Nun haben diese Gespräche offenbar bereits am Samstag zu einem Ergebnis geführt. Demnach soll Murat Yakin das Rennen gemacht haben. Ein Statement des SFV zur neusten Entwicklung gibt es nicht.

Zu Namen von Kandidaten hat sich der SFV ohnehin nie offiziell geäussert. Lucien Favre, Arsène Wenger, Marcel Koller, Urs Fischer, Joachim Löw, Bernard Challandes, René Weiler, Peter Zeidler, Fabio Celestini, Martin Schmidt oder eben Murat Yakin: Sie alle wurden irgendwann genannt, viele von ihnen liessen aber eher früher als später - teils über die Medien - ausrichten, dass sie im Moment gerade nicht interessiert seien. Ob sie allerdings alle überhaupt je seriöse Kandidaten von Nationalmannschaftsdirektor Pierluigi Tami gewesen sind, wird man wohl nie wissen.

Bild: keystone

Sollte nun Murat Yakin kommende Woche seine Unterschrift unter den Vertrag setzen, hat der SFV eine international erfahrene Lösung gefunden. Yakin trainierte in der Schweiz Thun, Luzern, den FC Basel, die Grasshoppers und Sion in der Super League. Ausserdem arbeitete er ein Jahr in Russland bei Spartak Moskau. Mit dem FCB wurde er zwei Mal Meister, erreichte die Champions League und in der Europa League die Halbfinals. Sein Palmarès lässt sich sehen.

Zuletzt allerdings hat Yakin nicht mehr auf der grossen Bühne gearbeitet. Seit der Saison 2019/20 ist er Coach des FC Schaffhausen. Da ist er in die neue Saison mit einem Punkt aus zwei Spielen gestartet. Am Sonntag sitzt er Heimspiel gegen den FC Winterthur vielleicht nochmals auf der Bank - vermutlich zum letzten Mal. (sda)(abu)

