«Habe alles getan, um bei Barcelona bleiben zu können» – emotionaler Messi sagt «adios»

Der Abgang ist definitiv: Unter Tränen verabschiedet sich Lionel Messi an einer bewegenden Medienkonferenz vom FC Barcelona. Nach 21 Jahren bei den Katalanen ist Schluss, die nächste Station dürfte Paris Saint-Germain sein.

Die gigantische Trophäensammlung zeigt nochmals eindrücklich auf, was Lionel Messi mit dem FC Barcelona alles erreicht hat. Sagenhafte 35 Titel, darunter vier Mal die Champions League und zehn spanische Meistertitel. Der vielleicht wichtigste Spieler der Vereinsgeschichte verabschiedet sich nach 21 Jahren von seinem Herzensverein.

In einer rund einstündigen Medienkonferenz richtete der 34-Jährige zunächst selber einige Worte an die Journalistinnen und Journalisten und beantwortete danach ausführlich Fragen. Die wichtigsten Statements von Lionel Messi.

«In den letzten Tagen sind mir viele Gedanken durch den Kopf gegangen, was ich heute sagen könnte. Ich war mein ganzes Leben hier. Die Zeit, die ich hier hatte, in der Stadt und im Verein, war wunderbar. Heute muss ich mich jedoch von allem hier verabschieden. Nach 21 Jahren verlasse ich hier alles, mit meiner Frau und meinen drei Kindern.»