Xavi-Wechsel doch nicht fix? Barcelona soll Ausstiegsklausel (noch) nicht bezahlt haben

Nach langem Hin und Her schien der FC Barcelona endlich seinen Wunschtrainer zu haben. Der katarische Spitzenklub Al-Sadd SC gab am Freitagmorgen bekannt, Barcelona habe die Ausstiegsklausel von Coach Xavi bezahlt. Damit sei der Weg für den 41-Jährigen frei, um zu seinem langjährigen Stammverein zurückzukehren.

Auf Seiten Barcelonas blieb es allerdings still. Die Katalanen veröffentlichten auch Stunden nach der angeblichen Einigung kein Statement zu Xavi. Wie der «Mundo Deportivo» berichtet, liegt dies daran, dass es noch zu gar keiner Einigung gekommen sei. So sollen vereinsnahe Quellen bestätigt haben, Barcelona wolle die Klausel in der Höhe von 5 Millionen Euro doch nicht bezahlen. Dennoch sollen die Katalanen optimistisch sein, Xavi noch am Freitag unter Vertrag zu nehmen.

Bei Barça würde Xavi die Nachfolge von Ronald Koeman antreten. Eine schwierige Aufgabe. Der FC Barcelona ist unter der Leitung des mittlerweile zurückgetretenen Präsidenten Josep Bartomeu immer tiefer im Chaos versunken. Die Schulden wuchsen jährlich und mittlerweile bleibt auch der Erfolg aus. In der laufenden Saison ist der Klub nach elf Spielen in der spanischen Liga nur auf dem neunten Platz zu finden.

Für den 41-jährigen wäre es eine Rückkehr zu den Wurzeln. Im Sommer 2015 hatte er den FC Barcelona nach 17 erfolgreichen Jahren (mit acht Meistertiteln und vier Champions-League-Triumphen) in Richtung Katar verlassen, wo er seine Spielerkarriere ausklingen liess. Seit etwas mehr als zwei Jahren stand Xavi nun als Coach bei Al-Sadd an der Seitenlinie.(dab/abu/sda)