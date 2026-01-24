Die Augsburger um Fabian Rieder (l.) und Cédric Zesiger (r.) schafften etwas, was in diesem Jahr noch keinem Bundesligist gelang. Bild: www.imago-images.de

Bayern kassiert erste Bundesliga-Niederlage +++ Ohne Xhaka klappt bei Sunderland wenig

Mehr «Sport»

Bundesliga

Bayern – Augsburg 1:2

Bayern München hat erstmals in dieser Bundesligasaison verloren. Völlig überraschend unterlag der Rekordmeister dem FC Augsburg, der zuvor fünf Spiele in Folge ohne Sieg geblieben war. Bayern ging durch Hiroki Ito nach einem Eckball von Michael Olise in der 23. Minute noch in Führung, doch drehten die Gäste die Partie zwischen der 75. und der 81. Minute. Fabian Rieder wurde kurz vor dem Ausgleichstreffer ausgewechselt, Cédric Zesiger spielte über die volle Distanz.

Am 19. Spieltag musste sich das Team von Trainer Vincent Kompany also erstmals geschlagen geben. In wettbewerbsübergreifend 29 Partien war es nach der 1:3-Pleite bei Arsenal erst die zweite Niederlage für Bayern München. Dennoch bleibt Bayern deutlich an der Spitze der Bundesliga, Dortmund könnte den Rückstand am Samstagabend auf acht Zähler verkürzen.

Bayern München - Augsburg 1:2 (1:0).

Tore: 23. Ito 1:0. 75. Arthur Chaves 1:1. 81. Massengo 1:2.

Bemerkungen: Augsburg mit Zesiger und Rieder (bis 74.).

Mainz – Wolfsburg 3:1

Urs Fischer feiert mit Mainz 05 den zweiten Bundesligasieg. Dabei begann das Spiel gegen den VfL Wolfsburg für die Rheinhessen alles andere als gut: In der dritten Minute jubelten die Gäste dank Mohamed Amoura bereits ein erstes Mal. Knapp 20 Minuten später scheiterte Phillip Tietz bei einem Penalty aber an Wolfsburg-Goalie Kamil Grabara. Nach der Pause drehte das Team von Fischer, das dominant und spielbestimmend auftrat, aber auf und holte sich noch den Sieg. Tietz, Stefan Bell und Nadiem Amiri per Penalty besorgten die Tore. Captain Silvan Widmer spielte erneut von Beginn an.

Dank des hochverdienten 3:1-Erfolgs verlassen die Mainzer den letzten Platz wieder und sind neu 16. Dies würde den Gang in die Relegation bedeuten, das rettende Ufer ist aktuell drei Punkte entfernt – wobei Bremen und der HSV noch ein Spiel weniger auf dem Konto haben.

Mainz 05 - Wolfsburg 3:1 (0:1).

Tore: 3. Amoura 0:1. 68. Tietz 1:1. 73. Bell 2:1. 83. Amiri (Penalty) 3:1.

Bemerkungen: Mainz mit Widmer. 22. Grabara (Wolfsburg) hält Penalty von Tietz.

Frankfurt – Hoffenheim 1:3

Die Krise von Eintracht Frankfurt geht auch nach der Trennung von Trainer Dino Toppmöller weiter. Nach der 2:3-Niederlage in Karabach, die das Champions-League-Aus besiegelte, verloren die Frankfurter mit Aurèle Amenda auch gegen Hoffenheim. Amenda lenkte den Ball zum 1:3-Endstand ins eigene Tor, zuvor hatte er eigentlich eine gute erste Halbzeit gespielt.

Frankfurt ging dank Arnaud Kalimuendo mit einer Führung in die Pause, doch auch hier gab es in der zweiten Halbzeit eine Wende. Die formstarken Hoffenheimer glichen durch Max Moerstedt in der 52. Minute aus, acht Minuten später erzielte Ozan Kabak das 2:1. Zweimal war Ex-Basler Wouter Burger der Vorbereiter. Die Interimstrainer Dennis Schmitt und Alex Meier konnten die Eintracht also noch nicht stabilisieren. Der Druck, bald einen geeigneten Trainer-Nachfolger zu finden, wird also grösser.

Bis zu seinem Eigentor machte Aurèle Amenda eine gute Partie. Bild: www.imago-images.de

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim 1:3 (1:0).

Tore: 18. Kalimuendo 1:0. 52. Moerstedt 1:1. 60. Kabak 1:2. 65. Amenda (Eigentor) 1:3.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Amenda.

Leverkusen – Bremen 1:0

Nach drei Niederlagen in Folge hat Leverkusen wieder einmal gewonnen. Gegen das schwächelnde Werder Bremen, das nunmehr seit acht Spielen auf einen Sieg wartet, reichte ein Tor von Lucas Vazquez zum Erfolg. Während das Team von Trainer Kasper Hjulmand seinen Platz in den Top 6 festigt, rutscht Bremen immer tiefer in den Abstiegskampf.

Leverkusen - Werder Bremen 1:0 (1:0).

Tor: 37. Vázquez 1:0.

Bemerkungen: Werder Bremen mit Schmidt (bis 46.).

Heidenheim – Leipzig 0:3

Eine Stunde lang tat sich Leipzig in Heidenheim schwer, dann fielen aber drei Tore innert acht Minuten. Ridle Baku, Antonio Nusa und David Raum sorgten für den 3:0-Sieg der Gäste, die zuvor nur eines der letzten vier Ligaspiele gewonnen hatten. Mit dem Sieg steht Leipzig mindestens bis Sonntag wieder auf einem Champions-League-Platz, während Heidenheim die rote Laterne übernimmt.

Heidenheim - Leipzig 0:3 (0:0).

Tore: 62. Baku 0:1. 68. Nusa 0:2. 70. Raum 0:3.

Bemerkungen: Heidenheim mit Stergiou.

Premier League

West Ham – Sunderland 3:1

No Xhaka, no Party: Sunderland hat ohne seinen Captain Granit Xhaka eine empfindliche Niederlage bezogen. Der Premier-League-Aufsteiger unterlag in der 23. Runde beim Abstiegskandidaten West Ham 1:3 und verpasste es, zumindest vorübergehend wieder auf die internationalen Plätze zu klettern.

Xhaka war aufgrund einer Verletzung am Knöchel nicht mit von der Partie. Ob der Mittelfeldregisseur länger ausfällt, ist noch nicht bekannt.

Die Begegnung bei West Ham war Sunderlands zweites Pflichtspiel ohne Xhaka seit dessen Wechsel von Bayer Leverkusen im letzten Sommer. Zum zweiten Mal setzte es eine Niederlage ab. West Ham, der Drittletzte der Tabelle, schaffte mit dem zweiten Sieg in Folge den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze. (nih/sda)

Manchester City – Wolverhampton 2:0

Manchester City hat sich scheinbar gut von der 1:3-Blamage bei Bodö/Glimt in der Champions League erholt. Mit einer auf fünf Positionen veränderten Startformation – unter anderem Phil Foden und Erling Haaland sassen zu Beginn auf der Bank und kamen erst in der 2. Halbzeit – schickte Trainer Pep Guardiola sein Team ins Spiel gegen das Schlusslicht, das zuletzt viermal in Folge punktete.

Haaland-Ersatz Omar Marmoush sorgte bereits nach sechs Minuten für die Führung, Winter-Neuzugang Antoine Semenyo traf in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit dann zum 2:0-Endstand. Der Sieg war der erste für die Skyblues nach vier Spielen in der Premier League.

Burnley – Tottenham 2:2

Umgekehrt läuft es für die Tottenham Hotspur. Nach dem souveränen 2:0-Sieg gegen Borussia Dortmund in der Champions League, prallte das Team von Trainer Thomas Frank wieder im harten Liga-Alltag auf. Beim Vorletzten Burnley entgingen die Spurs der dritten Liganiederlage in Serie nur dank eines wuchtigen Kopfballtreffers von Cristian Romero in der 90. Minute. Zuvor hatte Tottenham dank eines Tors von Micky van de Ven gar kürz geführt, doch drehten die Gastgeber das Spiel zwischenzeitlich. Die Spurs warten seit nunmehr sechs Partien auf nationaler Ebene auf einen Sieg.

Serie A

La Liga