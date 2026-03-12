wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Olympia 2038

Graubünden stellt sich hinter Olympia-Kandidatur «Switzerland 2038»

Federal Councillor Elisabeth Baume-Schneider, middle, poses for a group photo with a banner for the Olympic ticket of Switzerland 2038 and the Swiss delegation during the Opening Event at the House of ...
2038 sollen die Olympischen Winterspiele in die Schweiz kommen.Bild: keystone

Graubünden stellt sich hinter Olympia-Kandidatur «Switzerland 2038»

Die Bündner Regierung signalisiert Unterstützung für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2038. An der Finanzierung direkt beteiligen will sich der Kanton laut einer Medienmitteilung aber nicht.
12.03.2026, 10:5312.03.2026, 10:53

Die Regierung des Kantons Graubünden steht einer nationalen, dezentralen Kandidatur für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele in der Schweiz im Jahr 2038 unterstützend gegenüber. Das schreibt sie in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Erfahrungen mit Grossanlässen

Die Schweizer Kandidatur basiere auf bestehenden Infrastrukturen und Erfahrungen von bisherigen Grossanlässen wie der Biathlon-WM 2025, der Freestyle-WM 2025 oder der Bob-WM 2023. Graubünden sei mit Lenzerheide und Engadin/St. Moritz Teil des nationalen Konzepts. Als grösster Tourismuskanton des Landes verfüge der Kanton über die Kompetenz und die Infrastrukturen zur Durchführung internationaler Grossanlässe.

Laut Mitteilung begrüsst die Bündner Regierung, dass sich der Bund finanziell für die Durchführung in der Schweiz einsetzt. Eine nationale Kandidatur sei ohne Engagement von Bund und Armee nicht möglich.

Was die Schweiz von den Winterspielen in Mailand und Cortina lernen möchte

Nicht direkt in Finanzierung involviert

Wie es weiter heisst, beteiligen sich die Kantone aber nicht direkt an der Finanzierung des Gesamtbudgets von Switzerland 2038. Sie hätten jedoch einer Mitfinanzierung der Paralympischen Winterspiele im Umfang von 60 Millionen Franken via Geldspiel-Erträge zugestimmt. Direkt involviert in die Finanzierung des Gesamtbudgets von Switzerland 2038 seien sie nicht.

Ob der Kanton Graubünden einen finanziellen Beitrag an die Kostenbeteiligung der Bündner Gemeinden Lantsch/Lenz, Vaz/Obervaz, Churwalden, St. Moritz, Celerina und Silvaplana gegenüber dem Verein Switzerland 2038 leisten wird, solle zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden.

Kein Eiskanal, dafür Handball? So könnte die Zukunft von Winter-Olympia aussehen

Im Gegensatz zu früheren, von der öffentlichen Hand getragenen Projekten, handle es sich beim Grossanlass 2038 vorwiegend um ein privates Projekt. Die öffentliche Hand unterstütze nur subsidiär. Eine Defizitgarantie will der Kanton Graubünden gegenüber der privaten Trägerschaft oder dem Internationalen Olympischen Komitee gemäss Mitteilung nicht abgeben. (abu/sda)

Mehr zum Thema Olympia 2038:
Eismeister Zaugg
Warum die Romantik Olympischer Winterspiele für immer verschwindet
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 103
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Das olympische Feuer im Mailänder Friedensbogen ist erloschen – die Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina sind offiziell beendet.
quelle: keystone / wu hao
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Olympia damals vs heute
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Der Klub fand ihn via Teletext – dann schrieb er eines der grössten Cupmärchen Englands
10. März 2001: Vor dem Viertelfinal des FA Cups gegen Premier-League-Klub Leicester City brauchen die Wycombe Wanderers dringend einen Stürmer. So schaltet der Drittligist eine Anzeige im Teletext. Der Rest ist Geschichte.
Was macht man, wenn das grösste Spiel der Vereinsgeschichte ansteht und alle Stürmer verletzt sind? Diese Frage stellt sich Lawrie Sanchez im Februar 2001, wenige Wochen vor dem FA-Cup-Viertelfinal gegen Leicester City. Dann kommt dem damaligen Trainer der Wycombe Wanderers eine ungewöhnliche Idee. Sanchez schlägt dem Pressesprecher des Drittligisten vor, ein Inserat im Teletext zu schalten.
Zur Story