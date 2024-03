Granit Xhaka und Bayer Leverkusen sind weiterhin ungeschlagen. Bild: IMAGO/Eibner

Auswärtssieg in Freiburg – der Leverkusen-Express rollt unbeirrt weiter

Freiburg – Leverkusen 2:3

Bayer Leverkusen mit Granit Xhaka marschiert in der deutschen Bundesliga weiter unaufhaltsam Richtung erstem Meistertitel der Vereinsgeschichte. Das Team von Trainer Xavi Alonso gewann in Freiburg 3:2 und liegt acht Runden vor Schluss wieder zehn Punkte vor Titelverteidiger Bayern München.

Es wird langsam aber sicher unheimlich, was Bayer in dieser Saison zeigt. Die Leverkusener blieben auch im 38. Pflichtspiel ungeschlagen, in der Meisterschaft feierten sie in der 26. Partie den 22. Sieg. Die Tore der Gäste schossen Florian Wirtz zum 1:0 (2.), Adam Hlozek zum 2:1 (40.) und Patrik Schick zum 3:1 (53.). Xhaka, der eine solide Leistung zeigte, spielte durch.

Freiburg - Bayer Leverkusen 2:3 (1:2)

34'700 Zuschauer.

Tore: 2. Wirtz 0:1. 10. Doan 1:1. 40. Hlozek 1:2. 53. Schick 1:3. 79. Keitel 2:3.

Bemerkungen: SC Freiburg ohne Serge Müller (nicht im Aufgebot). Bayer Leverkusen mit Xhaka (abu/sda)

Dortmund – Frankfurt 0:1*

