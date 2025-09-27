Liverpool stolpert über Crystal Palace. Bild: keystone

Liverpool patzt bei Crystal Palace – Atlético deklassiert Real im Derby – City siegt klar

Mehr «Sport»

Premier League

Brentford – Manchester United 3:1

Bei Manchester United wechseln sich Sieg und Niederlage weiterhin ab. Nach dem 2:1-Prestigeerfolg gegen Chelsea vor einer Woche setzte es heute eine enttäuschende 1:3-Pleite auswärts bei Brentford ab. Die Red Devils starteten schwach in die Partie und lagen nach 20 Minuten und zwei Toren von Igor Thiago bereits mit zwei Längen im Rückstand. Sesko brachte ManUnited wieder zurück ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel drückten die Gäste auf den Ausgleich, doch Bruno Fernandes verschoss in der 76. Minute einen Penalty und vergab diesen Ausgleich so kläglich. Tief in der Nachspielzeit machte Matthias Jensen mit dem 3:1 alles klar.

Brentford - Manchester United 3:1 (2:1)

Tore: 8. Thiago 1:0. 20. Thiago 2:0. 26. Sesko 2:1. 96. Jensen 3:1.

Bemerkungen: 76. Fernandes (Manchester United) verschiesst Penalty.

Crystal Palace – Liverpool 1:2

Liverpool bezieht in der 6. Runde der Premier League die erste Niederlage. Das Team von Arne Slot unterliegt Crystal Palace auswärts mit 1:2.



Anders als in vielen Spielen der bisherigen Saison hatte nicht Liverpool, sondern der Gegner des englischen Meisters das letzte Wort. Crystal Palace sorgte in der 97. Minute durch Eddie Nketiah für den umjubelten Siegtreffer. Liverpool hatte drei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit durch Federico Chiesa ausgeglichen.

Crystal Palace ist somit neben Bournemouth das einzige Team der Premiere League, das noch ungeschlagen ist. Die beiden Teams belegen mit drei respektive vier Punkten Rückstand auf Liverpool die Plätze 2 und 3.

Crystal Palace - Liverpool 2:1 (1:0)

Tore: 9. Sarr 1:0. 87. Chiesa 1:1. 98. Nketiah 2:1.

Manchester City – Burnley 5:1

Auf Rang 4 folgt Manchester City, das gegen Burnley zu einem 5:1 kam. Pechvogel des Tages war Burnley französischer Verteidiger Maxime Estève, der gleich zwei Eigentore zur Niederlage seines Teams beisteuerte. In der Nachspielzeit sorgte Erling Haaland mit zwei Toren dann für deutliche Verhältnisse.

Manchester City - Burnley 5:1 (1:1)

Tore: 12. Estève (Eigentor) 1:0. 38. Anthony 1:1. 61. Nuñes 2:1. 65. Estève (Eigentor) 3:1. 90. Haaland 4:1. 93. Haaland 5:1.

Chelsea – Brighton 1:3

In eine erste kleine Krise ist auch Chelsea geraten. Die Londoner verloren zuhause trotz zwischenzeitlicher 1:0-Führung mit 1:3 gegen Brighton & Hove Albion. Die Gäste drehten das Spiel in der Schlussphase. Dany Welbeck glich in der 77. Minute aus, bevor er und Maxim De Cuyper mit zwei Toren in der Nachspielzeit für die komplette Wende sorgten.

Chelsea - Brighton & Hove Albion 1:3 (1:0)

Tore: 24. Fernandez 1:0. 77. Welbeck 1:1. 92. De Cuyper 1:2. 100. Welbeck 1:3.

Bemerkungen: 53. Rote Karte Chalobah (Chelsea). (abu/sda)

Serie A

La Liga

Atlético Madrid – Real Madrid 5:2

Atlético Madrid gewinnt das Stadtderby in der 7. La-Liga-Runde mit 5:2 gegen Real Madrid, das nach sechs Siegen zum ersten Mal in der laufenden Meisterschaft Punkte abgibt.

Das bis dato makellose Real Madrid liess sich vom Stadtrivalen in der zweiten Halbzeit demontieren. Zweimal Julian Alvarez und Antoine Griezmann sorgten für den Unterschied, nachdem Real einen frühen Rückstand durch Kylian Mbappé und Arda Güler noch in der ersten Halbzeit hatte kontern können. Alexander Sörloth hatte kurz vor dem Pausenpfiff ausgeglichen.

Für Atlético und dessen Trainer Diego Simeone war es ein äusserst wichtiger Sieg. Bei einer Niederlage wären die Spitzenpositionen für die Colchoneros bereits in weiter Ferne gewesen. Real seinerseits muss um die Tabellenführung zittern. Erzrivale FC Barcelona kann mit einem Sieg am Sonntag gegen Real Sociedad an den Madrilenen vorbeiziehen.

Atlético Madrid - Real Madrid 5:2 (2:2)

Tore: 14. Le Normand 1:0. 25. Mbappé 1:1. 37. Güler 1:2. 45. Sörloth 2:2. 50. Alvarez (Penalty) 3:2. 64. Alvarez 4:2. 94. Griezmann 5:2. (abu/sda)