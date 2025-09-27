wechselnd bewölkt13°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Liverpool patzt bei Crystal Palace +++ Atlético deklassiert Real Madrid

Liverpool&#039;s Mohamed Salah and Crystal Palace&#039;s Tyrick Mitchell vie for the ball, during the English Premier League soccer match between Crystal Palace and Liverpool, at Selhurst Park, in sou ...
Liverpool stolpert über Crystal Palace.Bild: keystone

Liverpool patzt bei Crystal Palace – Atlético deklassiert Real im Derby – City siegt klar

27.09.2025, 18:2927.09.2025, 18:31
Inhaltsverzeichnis
Premier LeagueSerie ALa LigaLigue 1

Premier League

Brentford – Manchester United 3:1

Bei Manchester United wechseln sich Sieg und Niederlage weiterhin ab. Nach dem 2:1-Prestigeerfolg gegen Chelsea vor einer Woche setzte es heute eine enttäuschende 1:3-Pleite auswärts bei Brentford ab. Die Red Devils starteten schwach in die Partie und lagen nach 20 Minuten und zwei Toren von Igor Thiago bereits mit zwei Längen im Rückstand. Sesko brachte ManUnited wieder zurück ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel drückten die Gäste auf den Ausgleich, doch Bruno Fernandes verschoss in der 76. Minute einen Penalty und vergab diesen Ausgleich so kläglich. Tief in der Nachspielzeit machte Matthias Jensen mit dem 3:1 alles klar.

Brentford - Manchester United 3:1 (2:1)
Tore: 8. Thiago 1:0. 20. Thiago 2:0. 26. Sesko 2:1. 96. Jensen 3:1.
Bemerkungen: 76. Fernandes (Manchester United) verschiesst Penalty.

Crystal Palace – Liverpool 1:2

Liverpool bezieht in der 6. Runde der Premier League die erste Niederlage. Das Team von Arne Slot unterliegt Crystal Palace auswärts mit 1:2.

Anders als in vielen Spielen der bisherigen Saison hatte nicht Liverpool, sondern der Gegner des englischen Meisters das letzte Wort. Crystal Palace sorgte in der 97. Minute durch Eddie Nketiah für den umjubelten Siegtreffer. Liverpool hatte drei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit durch Federico Chiesa ausgeglichen.

Crystal Palace ist somit neben Bournemouth das einzige Team der Premiere League, das noch ungeschlagen ist. Die beiden Teams belegen mit drei respektive vier Punkten Rückstand auf Liverpool die Plätze 2 und 3.

Crystal Palace - Liverpool 2:1 (1:0)
Tore: 9. Sarr 1:0. 87. Chiesa 1:1. 98. Nketiah 2:1.

Manchester City – Burnley 5:1

Auf Rang 4 folgt Manchester City, das gegen Burnley zu einem 5:1 kam. Pechvogel des Tages war Burnley französischer Verteidiger Maxime Estève, der gleich zwei Eigentore zur Niederlage seines Teams beisteuerte. In der Nachspielzeit sorgte Erling Haaland mit zwei Toren dann für deutliche Verhältnisse.

Manchester City - Burnley 5:1 (1:1)
Tore: 12. Estève (Eigentor) 1:0. 38. Anthony 1:1. 61. Nuñes 2:1. 65. Estève (Eigentor) 3:1. 90. Haaland 4:1. 93. Haaland 5:1.

Chelsea – Brighton 1:3

In eine erste kleine Krise ist auch Chelsea geraten. Die Londoner verloren zuhause trotz zwischenzeitlicher 1:0-Führung mit 1:3 gegen Brighton & Hove Albion. Die Gäste drehten das Spiel in der Schlussphase. Dany Welbeck glich in der 77. Minute aus, bevor er und Maxim De Cuyper mit zwei Toren in der Nachspielzeit für die komplette Wende sorgten.

Chelsea - Brighton & Hove Albion 1:3 (1:0)
Tore: 24. Fernandez 1:0. 77. Welbeck 1:1. 92. De Cuyper 1:2. 100. Welbeck 1:3.
Bemerkungen: 53. Rote Karte Chalobah (Chelsea). (abu/sda)

Serie A

La Liga

Atlético Madrid – Real Madrid 5:2

Atlético Madrid gewinnt das Stadtderby in der 7. La-Liga-Runde mit 5:2 gegen Real Madrid, das nach sechs Siegen zum ersten Mal in der laufenden Meisterschaft Punkte abgibt.

Das bis dato makellose Real Madrid liess sich vom Stadtrivalen in der zweiten Halbzeit demontieren. Zweimal Julian Alvarez und Antoine Griezmann sorgten für den Unterschied, nachdem Real einen frühen Rückstand durch Kylian Mbappé und Arda Güler noch in der ersten Halbzeit hatte kontern können. Alexander Sörloth hatte kurz vor dem Pausenpfiff ausgeglichen.

Für Atlético und dessen Trainer Diego Simeone war es ein äusserst wichtiger Sieg. Bei einer Niederlage wären die Spitzenpositionen für die Colchoneros bereits in weiter Ferne gewesen. Real seinerseits muss um die Tabellenführung zittern. Erzrivale FC Barcelona kann mit einem Sieg am Sonntag gegen Real Sociedad an den Madrilenen vorbeiziehen.

Atlético Madrid - Real Madrid 5:2 (2:2)
Tore: 14. Le Normand 1:0. 25. Mbappé 1:1. 37. Güler 1:2. 45. Sörloth 2:2. 50. Alvarez (Penalty) 3:2. 64. Alvarez 4:2. 94. Griezmann 5:2. (abu/sda)

Ligue 1

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Sie waren «Golden Boys»: Zum besten Talent der Welt gekürt
1 / 24
Sie waren «Golden Boys»: Zum besten Talent der Welt gekürt
2024: Lamine Yamal (FC Barcelona).
quelle: keystone / manu fernandez
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte!
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
VW bringt endlich bezahlbare E-Autos – dieses Modell wird wohl der neue Verkaufsschlager
2
Zalando ergreift Massnahmen gegen Rücksendungen – und sperrt Kundenkonten
3
Die Ukraine trifft Russland an der schmerzhaftesten Stelle
4
Sexuelle Belästigung am Oktoberfest: Dieser Vorfall sorgt im Netz für Aufruhr
5
Das sind die (un)attraktivsten Gemeinden der Schweiz
Meistkommentiert
1
Geisel-Familien kritisieren Netanjahu nach UN-Rede
2
«Keine 10-Millionen-Schweiz»: Das besprach der Nationalrat
3
Pajtim Kasami verstärkt den FC Winterthur +++ Saliba verlängert bei Arsenal
4
Trump ersetzt Bidens Portrait mit Bild einer Unterschriftenmaschine
5
Donald Trump kündigt 100-Prozent-Zölle auf Pharmaprodukte an – das Wichtigste in 7 Punkten
Meistgeteilt
1
«Goldener Moment für Palästina» – Hamas-Vertreter äussert sich zum 7. Oktober
2
Gerüchte über Wegzug der UBS lassen den Bundesrat kalt
3
West Ham wirft Trainer Potter raus +++ Juniorin Grossmann holt Rad-WM-Bronze
4
Trump und die Freikirchen nutzen die Ermordung von Charlie Kirk aus
Fallen nach der Pause endlich Tore? Lugano und GC überzeugen bislang wenig
Zur Story