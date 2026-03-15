bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Vier Torhüter verletzt – bei Bayern München muss ein Teenager ins Tor

Bayern&#039;s goalkeeper Sven Ulreich makes a save against Leverkusen&#039;s Ibrahim Maza, right, during a German Bundesliga soccer match between Bayer Leverkusen and Bayern Munich in Leverkusen, Germ ...
Sven Ulreich beim 1:1 in Leverkusen.Bild: keystone

Vier Goalies verletzt – bei Bayern München muss ein Teenager ins Tor

Die Verletztenliste des FC Bayern München wird immer länger. Nun fällt auch Torhüter Sven Ulreich aus.
15.03.2026, 18:1415.03.2026, 18:14
Jan Schultz / t-online
Ein Artikel von
t-online

Am Samstag noch hat sich Sven Ulreich nach über einem Jahr Pause mit einer starken Leistung beim 1:1 des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen zurückgemeldet. Am Sonntag verkündete der Klub die bittere Meldung, dass sich der Schlussmann einen Muskelbündelriss in den Adduktoren rechts zugezogen hat. Er falle damit «zunächst» aus.

Klar ist, dass Ulreich durch die Verletzung im bevorstehenden Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo sowie im nächsten Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin nicht zur Verfügung stehen wird. Laut «Bild» wird er sogar bis zu sechs Wochen ausfallen.

Fussball International 2025/2026 Testspiel 06.01.2026 FC Red Bull Salzburg - FC Bayern Muenchen Torwart Leonard Prescott FC Bayern Muenchen beim Aufwaermen *** Soccer International 2025 2026 Test matc ...
Setzt Bayern auf Leonard Prescott?Bild: www.imago-images.de

Im Tor stehen den Bayern nur noch Teenager zur Verfügung

Auch Manuel Neuer (Muskelfaserriss), Jonas Urbig (Gehirnerschütterung) und Leon Klanac (Oberschenkelverletzung) fallen aus. Damit stehen Trainer Vincent Kompany lediglich die beiden Teenager Jannis Bärtl (19) und Leonard Prescott (16) zur Verfügung.

Letzterer stand am Samstagnachmittag gegen Leverkusen sowie am Dienstag gegen Bergamo bereits im Profikader des FC Bayern. Spielpraxis sammelt der 16-Jährige ansonsten ausschliesslich im Jugendbereich: In unterschiedlichen A-Jugend-Wettbewerben hütete er in dieser Saison 16 Mal das Tor. Der 19-Jährige Jannis Bärtl kommt in dieser Spielzeit unterdessen bereits in der zweiten Mannschaft des FC Bayern zum Zug, absolvierte so schon elf Partien in der Regionalliga Bayern.

Torwart Jannis B
Kommt Jannis Bärtl zum Debüt?Bild: www.imago-images.de

Neben den zahlreichen Ausfällen im Tor hat Kompany auch unter seinen Feldspielern mehrere Ausfälle zu beklagen. Hiroki Ito (Muskelfaserriss), Alphonso Davies (Oberschenkelzerrung) und Jamal Musiala (Sprunggelenkprobleme) fallen verletzt aus. In der Bundesliga haben sich zudem Jonathan Tah (fünfte Gelbe), Luis Díaz (Gelb-Rot) sowie Nicolas Jackson (Rot) Sperren eingehandelt. (ram/t-online)

Real-Star mit Tor des Jahres: Arda Güler trifft aus der eigenen Platzhälfte
Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Bayern-Trainer im 21. Jahrhundert und ihre Erfolge
1 / 19
Alle Bayern-Trainer im 21. Jahrhundert und ihre Erfolge
1998 bis 2004: Ottmar Hitzfeld – 2191 Tage, 319 Spiele, Punkteschnitt 2.06, 4-mal Meister, 2-mal Pokal, 1-mal Champions League.
quelle: ap / uwe lein
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Diese Oktoberfest-Kellnerin wird dank TikTok berühmt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Beim letzten Formel-1-Sieg eines Italieners war Kimi Antonelli noch nicht auf der Welt
Kimi Antonelli blickt auf ein historisches Wochenende in Schanghai zurück. Mit seinem ersten Grand-Prix-Sieg in der Formel 1 macht der junge Italiener ein ganzes Land stolz. Bei diesem einen Erfolg dürfte es nicht bleiben.
Als man ihm das Mikrofon in die Hand drückte, brach Kimi Antonelli in Tränen aus. Es waren Tränen der Freude, die der Teenager vergoss. So liess der 19-jährige Italiener die Anspannung nach seinem ersten Sieg in der Formel 1 heraus, den er soeben in Schanghai von der Pole-Position aus herausgefahren hat. Noch nie zuvor war ein Fahrer jünger, als er von Startplatz 1 zu einem Grand Prix startete.
Zur Story