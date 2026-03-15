Sven Ulreich beim 1:1 in Leverkusen. Bild: keystone

Vier Goalies verletzt – bei Bayern München muss ein Teenager ins Tor

Die Verletztenliste des FC Bayern München wird immer länger. Nun fällt auch Torhüter Sven Ulreich aus.

Jan Schultz / t-online

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Am Samstag noch hat sich Sven Ulreich nach über einem Jahr Pause mit einer starken Leistung beim 1:1 des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen zurückgemeldet. Am Sonntag verkündete der Klub die bittere Meldung, dass sich der Schlussmann einen Muskelbündelriss in den Adduktoren rechts zugezogen hat. Er falle damit «zunächst» aus.

Klar ist, dass Ulreich durch die Verletzung im bevorstehenden Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo sowie im nächsten Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin nicht zur Verfügung stehen wird. Laut «Bild» wird er sogar bis zu sechs Wochen ausfallen.

Setzt Bayern auf Leonard Prescott? Bild: www.imago-images.de

Im Tor stehen den Bayern nur noch Teenager zur Verfügung

Auch Manuel Neuer (Muskelfaserriss), Jonas Urbig (Gehirnerschütterung) und Leon Klanac (Oberschenkelverletzung) fallen aus. Damit stehen Trainer Vincent Kompany lediglich die beiden Teenager Jannis Bärtl (19) und Leonard Prescott (16) zur Verfügung.

Letzterer stand am Samstagnachmittag gegen Leverkusen sowie am Dienstag gegen Bergamo bereits im Profikader des FC Bayern. Spielpraxis sammelt der 16-Jährige ansonsten ausschliesslich im Jugendbereich: In unterschiedlichen A-Jugend-Wettbewerben hütete er in dieser Saison 16 Mal das Tor. Der 19-Jährige Jannis Bärtl kommt in dieser Spielzeit unterdessen bereits in der zweiten Mannschaft des FC Bayern zum Zug, absolvierte so schon elf Partien in der Regionalliga Bayern.

Kommt Jannis Bärtl zum Debüt? Bild: www.imago-images.de

Neben den zahlreichen Ausfällen im Tor hat Kompany auch unter seinen Feldspielern mehrere Ausfälle zu beklagen. Hiroki Ito (Muskelfaserriss), Alphonso Davies (Oberschenkelzerrung) und Jamal Musiala (Sprunggelenkprobleme) fallen verletzt aus. In der Bundesliga haben sich zudem Jonathan Tah (fünfte Gelbe), Luis Díaz (Gelb-Rot) sowie Nicolas Jackson (Rot) Sperren eingehandelt. (ram/t-online)