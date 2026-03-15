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YB siegt in Lausanne – wie reagiert Basel auf die Pleite in St.Gallen?

Les joueurs bernois laissent eclater leur joie, lors de la rencontre de football de Swiss Super League entre le FC Lausanne-Sport, LS, et le BSC Young Boys, YB, ce dimanche 15 mars 2026 au stade de la ...
YB-Spieler feiern im Waadtland.Bild: keystone
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YB feiert wichtigen Sieg in Lausanne – wie reagiert Basel auf die Pleite in St.Gallen?

15.03.2026, 15:5115.03.2026, 16:02
Inhaltsverzeichnis
Basel – ServetteLuzern – WinterthurLausanne – YB 0:2Die Tabelle

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Lausanne – YB 0:2

Die Young Boys holten nach monatelanger Flaute ihren zweiten Auswärtssieg in elf Tagen. Alvyn Sanches sorgte beim 2:0 gegen seinen Ex-Klub Lausanne-Sport als Doppeltorschütze für den Unterschied.

Sanches ging Ende der ersten Halbzeit von der Lausanner Hintermannschaft im Strafraum vergessen und hatte Platz und Zeit, um das Zuspiel von Joël Monteiro unbedrängt zur Gästeführung zu nutzen. Zehn Minuten nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit traf der 23-jährige Zauberfuss erneut. Diesmal kam die Hereingabe von Yan Valery und vollendete Sanches per Volley.

Sanches wechselte im letzten Sommer von Lausanne-Sport zu den Young Boys, während er sich von einem Kreuzbandriss erholte. Seit dem Einstand Ende Oktober ist er bei YB einer der grossen Lichtblicke in einer komplizierten Saison. In 20 Ligaspielen verbuchte er acht Tore und fünf Vorlagen.

Lausanne, das um den Vorstoss in die Meisterrunde der Top 6 kämpft und nun in den letzten drei Runden bis zur Zweiteilung der Liga ein mittelgrosses Wunder vollbringen müsste, entglitt die Partie spätestens zu Beginn der zweiten Halbzeit, als der bis dahin starke Karim Sow für ein Einsteigen mit offener Sohle gegen Sanches die direkte Rote Karte sah (48.). Mehr als ein Lattenschuss durch Sékou Fofana schaute danach nicht mehr heraus.

Für die Young Boys war es der zweite Auswärtssieg in elf Tagen, nachdem sie zuvor fast vier Monate in der Fremde nicht gewonnen hatten. Bei Lausanne bleibts bei der Heimschwäche: Aus den letzten sieben Spielen holte die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler in der Tuilière nur vier Punkte.

Lausanne-Sport – Young Boys 0:2 (0:1)
9703 Zuschauer. - SR Cibelli.
Tore: 43. Sanches (Monteiro) 0:1. 55. Sanches (Valery) 0:2.
Lausanne-Sport: Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Poaty; Custodio; Beloko (61. Sigua), Lekoueiry (54. Fofana), Diakité (82. Kana Biyik); Janneh (61. Mollet), Traoré (54. Bair).
Young Boys: Keller; Valery (87. Janko), Wüthrich, Lauper, Benito; Pech (87. Raveloson), Gigovic; Virginius (75. Colley), Sanches, Monteiro (64. Males); Essende (75. Bedia).
Bemerkungen: 48. Rote Karte gegen Sow (Tätlichkeit). Verwarnungen: 30. Monteiro, 53. Sanches.

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(ram/sda)

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