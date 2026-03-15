bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Bundesliga

Urs Fischers Mainz mit nächsten Big Points – ManUtd gewinnt Spitzenkampf

Urs Fischer FSV Mainz 05, Trainer, Daniel Thioune SV Werder Bremen, Trainer GER, SV Werder Bremen vs. FSV Mainz 05, Fussball, Bundesliga, Spieltag 26, Spielzeit 2025/2026, 15.03.2026 DFL REGULATIONS P ...
Urs Fischer (links) mit Bremens Trainer Daniel Thioune.Bild: www.imago-images.de

Fischers Mainz mit den nächsten Big Points – ManUtd gewinnt Spitzenkampf

15.03.2026, 17:4215.03.2026, 17:45
Inhaltsverzeichnis
BundesligaPremier LeagueSerie APrimera DivisionLigue 1

Bundesliga

Werder Bremen – Mainz 0:2

Die Wahrscheinlichkeit, dass Urs Fischer Mainz 05 aus dessen prekärer Lage zum Ligaerhalt führt, wächst weiter. Mit dem 2:0 bei Werder Bremen verschafft sich Fischers Mannschaft etwas Luft.

Nach wie vor ohne den verletzten Regisseur Nadiem Amiri und wiederum mit Silvan Widmer als Captain brachte Paul Nebel Mainz beim direkten Konkurrenten im Tabellenkeller bereits in der 5. Minute in Führung. In der Folge gaben die Gäste den Vorsprung nicht mehr preis und erhöhten noch auf 2:0.

Fischer, der bei seiner letzten Station Union Berlin zum Aufstieg in die Bundesliga und bis in die Champions League geführt hatte, übernahm Mainz im Dezember als Tabellenletzter mit sechs Punkten aus 13 Spielen. 13 Spiele unter Fischer später steht der Klub mit 27 Punkten jetzt sechs Zähler vor den Abstiegsrängen und drei vor dem Barrageplatz.

Werder Bremen – Mainz 05 0:2 (0:1)
Tore: 5. Nebel 0:1. 52. Lee 0:2. - Bemerkungen: Bremen mit Schmidt (ab 69.), Mainz mit Widmer (bis 81.).

Premier League

Serie A

Primera Division

Ligue 1

(ram/sda)

Die Zürcher Super-League-Misere – das steckt dahinter und so geht es weiter
Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
16 spezielle Sushi-Kreationen, die du lieben wirst
1 / 18
16 spezielle Sushi-Kreationen, die du lieben wirst
bild: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wer kennt die meisten Pokémon
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Rast scheidet nach Halbzeit-Führung aus – Scheib holt die kleine Kristallkugel
Die Entscheidung im Kampf um die Riesenslalom-Kristallkugel fällt in Are klar zugunsten von Julia Scheib aus. Die Österreicherin holt sich ihren fünften Weltcup-Sieg, die nach dem ersten Lauf führende Walliserin Camille Rast scheidet aus.
Zur Story