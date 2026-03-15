Urs Fischer (links) mit Bremens Trainer Daniel Thioune. Bild: www.imago-images.de

Fischers Mainz mit den nächsten Big Points – ManUtd gewinnt Spitzenkampf

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Werder Bremen – Mainz 0:2

Die Wahrscheinlichkeit, dass Urs Fischer Mainz 05 aus dessen prekärer Lage zum Ligaerhalt führt, wächst weiter. Mit dem 2:0 bei Werder Bremen verschafft sich Fischers Mannschaft etwas Luft.

Nach wie vor ohne den verletzten Regisseur Nadiem Amiri und wiederum mit Silvan Widmer als Captain brachte Paul Nebel Mainz beim direkten Konkurrenten im Tabellenkeller bereits in der 5. Minute in Führung. In der Folge gaben die Gäste den Vorsprung nicht mehr preis und erhöhten noch auf 2:0.

Fischer, der bei seiner letzten Station Union Berlin zum Aufstieg in die Bundesliga und bis in die Champions League geführt hatte, übernahm Mainz im Dezember als Tabellenletzter mit sechs Punkten aus 13 Spielen. 13 Spiele unter Fischer später steht der Klub mit 27 Punkten jetzt sechs Zähler vor den Abstiegsrängen und drei vor dem Barrageplatz.

Werder Bremen – Mainz 05 0:2 (0:1)

Tore: 5. Nebel 0:1. 52. Lee 0:2. - Bemerkungen: Bremen mit Schmidt (ab 69.), Mainz mit Widmer (bis 81.).

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(ram/sda)