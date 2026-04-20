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Nach Cup-Pleite: GC-Chaoten plünderten Kassen von Stade Lausanne-Ouchy

Fussball: Schweiz: Schweizer Cup 2025/2026 - Halbfinale, 18.04.2026 - FC Stade-Lausanne-Ouchy vs. Grasshopper Club Zürich - Stade Olympique de la Pontaise Lausanne, Schweiz Es brennt im GC Block Lausa ...
Anhänger von GC sorgten nach dem Cup-Aus für Eklat. Bild: IMAGO/STEINSIEK.CH

GC-Chaoten plünderten nach Cup-Pleite gar die Kassen von Lausanne

20.04.2026, 13:3620.04.2026, 13:36

Nachdem sich der Grasshopper Club Zürich im Cup-Halbfinal gegen Stade Lausanne-Ouchy blamiert hatte, kam es zu schweren Ausschreitungen. Unter anderem hätten rund 30 Personen den Mannschaftsbus der Zürcher attackiert und diesen dabei mit Petarden und Absperrgittern beworfen. Ein Teil der GC-Mannschaft flüchtete in den Garderobentrakt, wobei die Chaoten dann auch versuchten, in die Garderoben vorzudringen. Das Sicherheitspersonal vor Ort habe aber verhindern können, dass die Anhänger bis zu den Spielern gelangen.

Nun hat sich auch Lausanne-Ouchy zum Verhalten der Zürcher Fans zu Wort gemeldet. Wie der Challenge-League-Klub mitteilt, seien von Anhängern der Grasshoppers «schwerwiegende und inakzeptable Verhaltensweisen» festgestellt worden. Diese beinhalten unter anderem:

  • Gefährdung von Zuschauern, insbesondere Familien und Kindern.
  • Einbruchsversuche und Körpergewalt.
  • Erhebliche Sachbeschädigung.
  • Anzünden von Bannern.
  • Beschädigung und Zerstörung von Sitzen im Stadion.

Darüber hinaus hätten die GC-Chaoten zudem auch noch die Kassen der Verpflegungsstände geplündert. «Diese Handlungen sind völlig inakzeptabel und werden niemals toleriert», schreibt Lausanne-Ouchy. Der Klub werde vollumfänglich mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten, damit die Täter identifiziert werden können. Zudem wolle man alle möglichen Massnahmen ergreifen, damit solche Vorfälle nicht mehr vorkommen. «Fussball muss ein Ort des Miteinanders, des Respekts und der Leidenschaft bleiben – niemals ein Ort von Gewalt, Zerstörung und Diebstahl», schreibt der Challenge-League-Klub. (abu)

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