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Skifahren ohne Piste: Schweiz bekommt grösste Indoor-Trainingshalle

Skifahren ohne Piste: Schweiz bekommt grösste Indoor-Trainingshalle

24.03.2026, 14:4524.03.2026, 14:45

Skifahren im Sommer? Das wird in der Schweiz bald möglich sein – allerdings ein bisschen anders als gewohnt.

In der Ennenda im Kanton Glarus entsteht die grösste Ski-Trainingshalle der Schweiz. Dabei handelt es sich um eine Indoor-Anlage mit einem beweglichen Skiteppich (6 × 11 Meter), auf dem man Ski fahren kann, ohne sich wirklich fortzubewegen.

Du kannst dir das so vorstellen: Ein riesiger weisser Teppich bewegt sich wie ein Förderband nach hinten. Die Skifahrer versuchen, nach vorne zu fahren, während der Teppich sie gleichzeitig zurückzieht. So bleiben sie am gleichen Ort, können aber trotzdem ihre Schwünge und Technik trainieren.

Das sieht dann so aus:

Video: YouTube/Roman Schmutz

Und schon bald soll es losgehen: Die Eröffnung ist für Juni geplant. Das Projekt stammt von sechs Privatpersonen, darunter der ehemalige Skirennfahrer Jürg Grünenfelder. Die Gruppe hat die Idee entwickelt, um jungen Skifahrerinnen und Skifahrern ein günstiges und einfach erreichbares Training im Sommer zu ermöglichen.

Die gesamte Startfinanzierung liegt bei rund 300’000 Franken. Der Skiteppich kostet rund 200’000 Franken. Zusätzlich läuft ein Crowdfunding über 60’000 Franken, mit dem unter anderem Garderoben, Duschen und ein Fitnessbereich finanziert werden sollen.

Der Der Skiteppich kostet rund 200'000 Franken.
Der Der Skiteppich kostet rund 200'000 Franken.bild: motrain

Das Konzept ist nicht neu: In der Schweiz gibt es bereits ähnliche Anlagen, zum Beispiel in Saillon. Auch im Tessin wurde kürzlich eine solche Trainingshalle eröffnet, wie der Tages-Anzeiger berichtet.

Die Anlage ist in erster Linie für den Ski-Nachwuchs gedacht. Im Winter, wenn die Sportlerinnen und Sportler auf den Pisten unterwegs sind, eigne sich die Halle für verletzte Athletinnen und Athleten. In der übrigen Zeit stehe die Halle auch Privatpersonen und Firmen etwa für Events zur Verfügung. (cst)

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