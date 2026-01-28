Jude Owens steht jetzt zweimal im «Guinness-Buch der Weltrekorde». Bild: guinness world records

Dieser goldige Bub (3) hat jetzt zwei Weltrekorde im Snooker

Ist er der süsseste Snookerspieler der Welt? Jude Owens ist noch nicht einmal gross genug, um über die Kante des Snookertisches zu sehen, begeistert aber bereits Zehntausende Fans in den sozialen Medien mit seinen Stössen. Und jetzt erhielt der nun dreijährige Engländer gleich zwei Einträge im «Guinness-Buch der Weltrekorde».

Mit 2 Jahren und 261 Tagen schaffte Owens gemäss den Verantwortlichen als jüngster Spieler einen sogenannten «Double Pot». Dabei müssen zwei Kugeln mit einem Stoss in zwei unterschiedliche Taschen versenkt werden. 41 Tage später wurde er zudem zur jüngsten Person, die einen «Pool Bank Shot» geschafft hat – also eine Kugel via mindestens einer Bande in eine der sechs Taschen zu spielen. Die Vergleiche mit Darts-Wunderkind Luke Littler liegen auf der Hand.

Hier siehst du Jude Owens beim Spielen und dabei, wie er zwei Weltrekorde geschafft hat (bei 0:30 und 1:40 Minuten). Video: YouTube/Guinness World Records

Erstmals spielte er im Alter von zweieinhalb Jahren Snooker, als ihm sein Vater einen Mini-Snookertisch schenkte. Bald einmal versuchte er sich aber am Original. Um seinen Lieblingssport betreiben zu können, benötigt er einen kleinen Schemel, manchmal legt er sich auch auf den Tisch, um die weisse Kugel zu erreichen. Offiziell wäre das nicht erlaubt, da mindestens ein Fuss den Boden berühren muss, aber das ist bei dem kleinen Jude unmöglich.

Am liebsten versucht er sich an Trickshots, wie er verriet. Mit diesen begeistert er auf Tiktok knapp 30'000 Follower – der Account wird von Vater Luke geführt. Im Dezember durfte Jude Owens bei einem Turnier der «World Snooker Tour» wie sein Vorbild Ronnie O'Sullivan die Treppen runter und zum Tisch laufen. Angekündigt wurde er dabei wie die Profis von Rob Walker. Owens hat gar schon einen eigenen Sponsor.

Abgesehen von seinem Hobby ist er ein gewöhnliches Kleinkind, das gerne die «Oktonauten» (britische Kinderserie) schaut und um 18.15 Uhr zu Bett geht, wie Ansager Walker verriet. Ausserdem ist er grosser Fan von Manchester United.

Auch sein Vater spielt gerne Snooker. Er behauptet, schon beim ersten Stoss seines Sohns gesehen zu haben, dass Jude über ein besonderes Talent verfüge. Danach gefragt, ob der Kleine einmal Snooker-Weltmeister werden könne, sagte Papa Luke: «Als Vater hofft man natürlich, dass die eigenen Kinder im Leben erfolgreich sind. Das wäre der grösste Traum, wenn er das schaffen würde.»

Der Weg dorthin ist lang, Talent hat Jude Owens aber offensichtlich. Und vielleicht wird er eines Tages ja tatsächlich mal der Luke Littler des Snooker.