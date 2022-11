Trainer John Herdman motiviert die kanadischen Spieler nach der Niederlage gegen Belgien. Bild: keystone

Hopp Schwiiz Kanada

Mit diesen Szenen hat die kanadische Fussball-Nati schon jetzt unser Herz erobert ❤️

Am Ende ist es eine bittere Niederlage: Obwohl Kanada gegen das stark favorisierte Belgien über 90 Minuten das Spiel kontrollierte, sprang nur eine 0:1-Niederlage heraus. Die Ahornblätter müssen bei ihrer zweiten Teilnahme damit weiter auf das erste WM-Tor warten – auch weil Bayern-Star Alphonso Davies einen Penalty verschoss und der Schiedsrichter ihnen einen zweiten verwehrte.

Und trotzdem haben sich die Kanadier mit ihrem ersten Auftritt in Katar schon in unser Herz gespielt. Einerseits klar mit dem mutigen, beherzten Auftritt gegen Belgien. Andererseits vor allem aber auch mit diesen Szenen.

Grosse Emotionen bei der Hymne

Video: streamja

Noch bevor der erste Ball rollt, zeigen die Kanadier beim Singen der Hymne bereits vollen Einsatz. Selbst der in England geborene Trainer John Herdman singt lauthals mit. Wie speziell dieser Moment der zweiten WM-Teilnahme in der Geschichte des Landes ist, lässt sich auch in den Gesichtern der Spieler ablesen: Beim einen oder anderen sind Tränen auszumachen.

Beistand aus dem All

Ebenfalls bei der Hymne ist zu sehen, dass die Kanadier einen prominenten Fan mit in Katar dabei haben. Direkt neben Trainer Herdman steht Astronaut Chris Hadfield. Der heute 63-Jährige war einst Kommandant auf der Internationale Raumstation ISS und wurde bekannt, einerseits weil in der ISS den Song «Space Oddity» performte und andererseits, weil er während eines «Weltall-Spaziergangs» ausserhalb der ISS vorübergehend erblindete.

Kanadische Höflichkeit

Video: streamja

Die Kanadier gelten als das höflichste Volk der Welt. Das zeigt sich auch in diesem Video. Ein einzelner japanischer Fan hatte sich in die kanadische Menge verirrt. Doch die hatten solche Freude am Aussenseiter, dass sie anfingen, diesen zu besingen.

Kleine Freuden

Video: streamja

Auch wenn das Spiel am Ende komplett gegen Kanada lief, gaben die Ahornblätter immer vollen Einsatz und liessen es sich nicht nehmen, auch ihre kleinen Erfolge zu feiern. Etwa die obenstehende Grätsche von Richie Laryea, um Michy Batshuayi am Abschluss zu hindern.

Emilys Leiden

Bild: emily engkent

So enttäuscht sah Emily aus, als die knappe, fast schon unverdiente Niederlage gegen Belgien feststand. Nur schon, weil wir keine solche Bilder mehr sehen wollen, müssen wir Kanada auch künftig die Daumen drücken.

«Huge Balls!»

Die Rede von John Herdman. Video: streamja

Direkt nach dem Schlusspfiff nahm John Herdman seine kanadischen Jungs zusammen, und hielt eine flammende Rede. Nicht alles, was er sagte, wurde von den TV-Kameras eingefangen. Doch es zwar zu hören, wie er die Spieler aufforderte, stolz auf das Gezeigte zu sein. Und er sagte: «Ihr habt verdammt grosse Eier.»

Das Interview von John Herdman. Video: streamja

Wenig später gab der gebürtige Engländer gleich den nächsten denkwürdigen Moment zum besten. Im Interview beim kanadischen TV-Sender, blies Herdman bereits zum Angriff im nächsten Spiel: «Ich sagte den Spielern, dass sie hierhin gehören. Und dass wir jetzt als nächstes Kroatien f*cken werden. So einfach ist das.»